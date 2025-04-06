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Флик: «„Барселона“ готова как физически, так и ментально»

вчера, 08:42

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик после матча Ла Лиги с «Бетисом» (1:1) сообщил, что его команда справляется с усталостью.

Полагаю, мы неплохо справляемся с усталостью. Команда в порядке, в хорошей форме. Считаю, что мы в хорошем положении. Мы здорово восстанавливаемся, нагрузка на тренировках не слишком большая.

Важно, что команда готова как физически, так и ментально. Футболисты должны быть сконцентрированы. Я сказал им, что доволен вторым таймом, мы выложились на 100%. Мы упорно трудились, чтобы заработать это очко. И это совсем неплохо. Я горжусь командой.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 14:27
Это твое право.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 14:18, ред.
Это чат, Витя.
Здесь нет плохих людей и хороших...
Скажу по секрету... я даже Байкалу38 иногда лайк ставлю. Правильные мысли о футболе есть у многих...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Dauletbek (раскрыть)
вчера в 14:05, ред.
Там не только Клюйверт решал. Весь состав Аякса - один игрок краше другого был. Литманен между прочим посильнее Клюйверта был..., ну а остальные ( Фениди, братья Буры, Зедорф, Овермарс, Давидс) дополняли этот чудесный футбольный оркестр.
Dauletbek
Dauletbek ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:52
Да, Клюверт решал
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 13:50, ред.
Да. Звонимир Бобан (ПСЖ в 1/2 ЛЧ забивал) и Деян Савичевич - красавец голешник Субисарете (Барселонскому киперу) за спину в финале закинул...
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:46
Не спорю. В Милане тогда, если не ошибаюсь играли известные хорваты?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:35, ред.
Милан тогда на подъёме был... Всех в Европе нагибал, Барселону Кройфа в 1994-м в финале ЛЧ вынес 4 : 0..., а тут на тебе - Аякс их опустил...
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:32
Ну может быть, я не помню всех результатов. Финал помню, но тоже смутно. Столько лет прошло. Но в этом вопросе я спорить не буду, доверяюсь тебе.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:30
Не, Вить.
Милан они тогда отодрали 3 (!!!) раза. В группе 2 раза с одинаковым счетом (2 : 0 в Амстердаме и 0 : 2 в Милане) и в финале (1 : 0). Да и потом в следующем сезоне Аякс всех громил, проиграл только Ювентусу в финале ЛЧ...
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:24
Ну и хватило эту команду на одну победу над Миланом в финале. И что с того? А с Барсой получил два разгрома от Лобана в 1997.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:22
Вспомни Аякс 1995г. Там такой же прессинг от ван Гааля был... Всю Европу тогда раздавил Аякс.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:19
Ничего не имею против, но Флик выстраивает команду, страшно зависимую от этого мальца. А кроме всего, я не терплю его пришибленный прессинг.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:04, ред.
Ты иногда комменты невнимательно читаешь. Ну сам посуди кто его справа в атаке может сейчас заменить ? Он лучший правый вингер..., причем лучший в мире. Как и кем его менять ??)))
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:59
Дружище, я ничего не переворачиваю.))) Но возможно, неправильно тебя понял. Извини.
Сейчас варю супец, как приготовлю дам попробовать...
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 12:49, ред.
Не, не, не, Витя!!))) Не надо переворачивать смысл моих слов, дружище! Я говорил об игроках, создающих условия для Ямаля ( Педри, Кунде), а не тех, кто его может заменить.

По поводу выпить/ закусить - всё в силе!
Capral
Capral
вчера в 12:45
А это я у тебя учусь. Ведь это ты говорил, что если даже нейтрализовать Ямаля, то откроются ещё трое, и даже фамилии назвал. Ну и, где были вчера эти трое- соображали на троих? На поле я их не заметил...
И не надо так кричать и брать на голос- это некорректно по отношению к человеку, с которым хочешь выпить.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:35, ред.
Каких таких исполнитеЛЕЙ ??!! У тебя ж там только один Ямаль играет!
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 09:37, ред.
Только хотел сказать!!!
"Мы много трудились, чтобы заработать это очко!"
Посмотрим как будет дальше, но вчера мне показалось, что Барса начинает уставать понемногу от идиотского и непосильного прессинга Флика. Я никогда не понимал, зачем выжимать из команды все соки, если имеешь таких исполнителей...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 09:21
Тем временем у Барселоны даже очко повод для гордости
Гость
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