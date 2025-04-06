Флик: «„Барселона“ готова как физически, так и ментально»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик после матча Ла Лиги с «Бетисом» (1:1) сообщил, что его команда справляется с усталостью.
Полагаю, мы неплохо справляемся с усталостью. Команда в порядке, в хорошей форме. Считаю, что мы в хорошем положении. Мы здорово восстанавливаемся, нагрузка на тренировках не слишком большая.
Важно, что команда готова как физически, так и ментально. Футболисты должны быть сконцентрированы. Я сказал им, что доволен вторым таймом, мы выложились на 100%. Мы упорно трудились, чтобы заработать это очко. И это совсем неплохо. Я горжусь командой.
Здесь нет плохих людей и хороших...
Скажу по секрету... я даже Байкалу38 иногда лайк ставлю. Правильные мысли о футболе есть у многих...
Здесь нет плохих людей и хороших...
Скажу по секрету... я даже Байкалу38 иногда лайк ставлю. Правильные мысли о футболе есть у многих...
Милан они тогда отодрали 3 (!!!) раза. В группе 2 раза с одинаковым счетом (2 : 0 в Амстердаме и 0 : 2 в Милане) и в финале (1 : 0). Да и потом в следующем сезоне Аякс всех громил, проиграл только Ювентусу в финале ЛЧ...
Милан они тогда отодрали 3 (!!!) раза. В группе 2 раза с одинаковым счетом (2 : 0 в Амстердаме и 0 : 2 в Милане) и в финале (1 : 0). Да и потом в следующем сезоне Аякс всех громил, проиграл только Ювентусу в финале ЛЧ...
Сейчас варю супец, как приготовлю дам попробовать...
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾
Сейчас варю супец, как приготовлю дам попробовать...
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾
По поводу выпить/ закусить - всё в силе!
По поводу выпить/ закусить - всё в силе!
И не надо так кричать и брать на голос- это некорректно по отношению к человеку, с которым хочешь выпить.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭
И не надо так кричать и брать на голос- это некорректно по отношению к человеку, с которым хочешь выпить.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭
"Мы много трудились, чтобы заработать это очко!"
Посмотрим как будет дальше, но вчера мне показалось, что Барса начинает уставать понемногу от идиотского и непосильного прессинга Флика. Я никогда не понимал, зачем выжимать из команды все соки, если имеешь таких исполнителей...
"Мы много трудились, чтобы заработать это очко!"
Посмотрим как будет дальше, но вчера мне показалось, что Барса начинает уставать понемногу от идиотского и непосильного прессинга Флика. Я никогда не понимал, зачем выжимать из команды все соки, если имеешь таких исполнителей...