Флик: «„Барселона“ готова как физически, так и ментально»

Главный тренер «Барселоны» после матча Ла Лиги с «Бетисом» (1:1) сообщил, что его команда справляется с усталостью.

Полагаю, мы неплохо справляемся с усталостью. Команда в порядке, в хорошей форме. Считаю, что мы в хорошем положении. Мы здорово восстанавливаемся, нагрузка на тренировках не слишком большая.

Важно, что команда готова как физически, так и ментально. Футболисты должны быть сконцентрированы. Я сказал им, что доволен вторым таймом, мы выложились на 100%. Мы упорно трудились, чтобы заработать это очко. И это совсем неплохо. Я горжусь командой.