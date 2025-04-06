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«Балтика» обыграла на выезде «СКА-Хабаровск» и упрочила своё лидерство

вчера, 10:00
СКА-ХабаровскЛоготип футбольный клуб СКА-Хабаровск1 : 2Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаМатч завершен

В матче 27-го тура Первой лиги «СКА-Хабаровск» принимал «Балтику». Счёт в игре на 26-й минуте открыл нападающий хозяев Георгий Гонгадзе. На 45+2-й минуте форвард «Балтики» Брайан Хиль восстановил равновесие. На 51-й минуте нападающий калининградцев Виталий Лисакович принёс победу своей команде, реализовав пенальти.

После данной игры «Балтика» упрочила своё лидерство в Первой лиге. Калининградца оторвались от, занимающего второе место, «Торпедо» на восемь очков, однако у москвичей матч в запасе. «СКА-Хабаровск» остался на шестой строчке в турнирной таблице.

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Все комментарии
shabl11
shabl11
вчера в 19:36
Вопросы есть! Особенно к одному защитнику, и к тренеру увы тоже. Во-первых, так ошибаться, так дарить, так косячить, так позорить это извините меня, даже не уровень ПФЛ. С такими подарками тяжело будет с более классными соперниками играть, и сколько в итоге такая Балтика оставит в графе пропущенные мячи это вопрос. Есть ощущения ощущения что перевалит за 20-ку к концу сезона. А вот сколько такая Балтика сможет забить Сочи, Уралу, Торпедо тоже непонятно. Во-вторых, вопрос тренера. Уже далеко не первый раз заметно, что наставник Балтики очень любит болтать лишнее. Непонятно зачем нужно было говорить после выигранного матча об особенной мотивации, о словах из Ростеха? Его что просили об этом или задавали какие-то вопросы на счёт этой темы? Нет! Так зачем тогда это говорить? Зачем провоцировать информаторов со стороны?! Такое чувство, что Талалаев сам своим руками делает всё, чтобы Балтику ненавидили потом всей Россией. У нас уже есть одна такая команда из того же Северо-Западного региона. Зачем ещё вторая? Неужели непонятно, что лишняя информация в любой момент может пойти против клуба. Язык как помело. Теперь уже 100% ясно почему этот персонаж (по-другому и не скажешь) не задерживался в других клубах. С таким в разведку если пойдёшь, то себе же дороже будет...
Вещий
Вещий
вчера в 11:45
Уверенными шагами идет в направление РПЛ...
Гость
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