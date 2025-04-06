«Балтика» обыграла на выезде «СКА-Хабаровск» и упрочила своё лидерство

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вчера, 10:00

В матче 27-го тура Первой лиги « СКА -Хабаровск» принимал «Балтику». Счёт в игре на 26-й минуте открыл нападающий хозяев . На 45+2-й минуте форвард «Балтики» восстановил равновесие. На 51-й минуте нападающий калининградцев принёс победу своей команде, реализовав пенальти.