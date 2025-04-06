«Балтика» обыграла на выезде «СКА-Хабаровск» и упрочила своё лидерство

В матче 27-го тура Первой лиги «СКА-Хабаровск» принимал «Балтику». Счёт в игре на 26-й минуте открыл нападающий хозяев Георгий Гонгадзе. На 45+2-й минуте форвард «Балтики» Брайан Хиль восстановил равновесие. На 51-й минуте нападающий калининградцев Виталий Лисакович принёс победу своей команде, реализовав пенальти.
После данной игры «Балтика» упрочила своё лидерство в Первой лиге. Калининградца оторвались от, занимающего второе место, «Торпедо» на восемь очков, однако у москвичей матч в запасе. «СКА-Хабаровск» остался на шестой строчке в турнирной таблице.