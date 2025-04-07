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Лапорта определился с идеальной заменой Левандовскому

вчера, 09:50

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта начал подыскивать потенциальную замену нападающему Роберту Левандовскому.

Лапорта считает, что идеальной заменой поляку будет форвард мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 18:20
Это невозможно в финансовом плане. Симеоне не отдасть его за ту цену, за которую купили...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:23
Альварес очень крутой футболист, сам забивает, на команду играет и обладает менталитетом победителя.
одно из лучших подписаний Симеоне за все его время в Атлетико.
Барсе такой игрок пригодился бы))
и как человек и личность, достоин уважения.
адекватно ведет себя на поле и за его пределами. никаких скандалов, лишних разговоров и пустых обещаний... даже в ответ на глупое интервью Рафиньи высказался максимально корректно
adekvat
adekvat
вчера в 11:23
А поляка что уже списали, поиграет еще, и позабивает.
112910415
112910415
вчера в 11:08
где деньги, Жан ?!
ckjqbt9cwc38
ckjqbt9cwc38
вчера в 10:40
Такая замена будет не просто идеальной, а со знаком плюс
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 10:29
Ему нечего продавать, чтобы осуществить трансфер.
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 10:03
Где деньги только возьмут на трансфер аргентинца неизвестно!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:59
Дороговато выйдет, уж очень дороговато. Придется еще поискать
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:54
Хорошего приметил нападающего.
Гость
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