Лапорта определился с идеальной заменой Левандовскому

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта начал подыскивать потенциальную замену нападающему Роберту Левандовскому.
Лапорта считает, что идеальной заменой поляку будет форвард мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес.
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта начал подыскивать потенциальную замену нападающему Роберту Левандовскому.
Лапорта считает, что идеальной заменой поляку будет форвард мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес.
одно из лучших подписаний Симеоне за все его время в Атлетико.
Барсе такой игрок пригодился бы))
и как человек и личность, достоин уважения.
адекватно ведет себя на поле и за его пределами. никаких скандалов, лишних разговоров и пустых обещаний... даже в ответ на глупое интервью Рафиньи высказался максимально корректно
одно из лучших подписаний Симеоне за все его время в Атлетико.
Барсе такой игрок пригодился бы))
и как человек и личность, достоин уважения.
адекватно ведет себя на поле и за его пределами. никаких скандалов, лишних разговоров и пустых обещаний... даже в ответ на глупое интервью Рафиньи высказался максимально корректно