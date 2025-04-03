В «Фенербахче» сообщили, что Бурук провоцировал Моуриньо

«Фенербахче» опубликовал заявление, в котором обозначил позицию клуба относительно конфликта главного тренера команды с рулевым «Галатасарая» .

Это наш комментарий касательно эпизода с Оканом Буруком, который вчера после поединка под предлогом рукопожатия с рефери подошел к нашему тренеру Жозе Моуриньо, который разговаривал с судьями, спровоцировал нашего тренера жестами и словами и осмелился сделать неуважительный жест рукой.

После того, как наш тренер на мгновение дотронулся до его носа в ответ на эти провокации, упомянутый человек картинно рухнул на землю. Неуважительные слова и действия этого человека, который профессионально рухнул на землю, как будто его застрелили, вдобавок к его спланированным и чрезмерным провокациям, сняты на видео.

Всем ясна глупость действий человека, который упал на землю и корчился в течение нескольких секунд из-за того, что притронулись к его носу. Очевидно, что человек, который падал на землю, будучи игроком, решил продолжать это делать и во время тренерской карьеры, и подобное поведение привычно для него.

Очевидно, что оценка отвратительных провокаций и того, что случилось после них, не должна быть односторонней, а должна основываться на причинно-следственной связи.