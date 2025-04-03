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В «Фенербахче» сообщили, что Бурук провоцировал Моуриньо

вчера, 23:57
ФенербахчеЛоготип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)1 : 2Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)ГалатасарайМатч завершен

«Фенербахче» опубликовал заявление, в котором обозначил позицию клуба относительно конфликта главного тренера команды Жозе Моуриньо с рулевым «Галатасарая» Оканом Буруком.

Это наш комментарий касательно эпизода с Оканом Буруком, который вчера после поединка под предлогом рукопожатия с рефери подошел к нашему тренеру Жозе Моуриньо, который разговаривал с судьями, спровоцировал нашего тренера жестами и словами и осмелился сделать неуважительный жест рукой.

После того, как наш тренер на мгновение дотронулся до его носа в ответ на эти провокации, упомянутый человек картинно рухнул на землю. Неуважительные слова и действия этого человека, который профессионально рухнул на землю, как будто его застрелили, вдобавок к его спланированным и чрезмерным провокациям, сняты на видео.

Всем ясна глупость действий человека, который упал на землю и корчился в течение нескольких секунд из-за того, что притронулись к его носу. Очевидно, что человек, который падал на землю, будучи игроком, решил продолжать это делать и во время тренерской карьеры, и подобное поведение привычно для него.

Очевидно, что оценка отвратительных провокаций и того, что случилось после них, не должна быть односторонней, а должна основываться на причинно-следственной связи.

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Все комментарии
Вещий
Вещий
сегодня в 07:27
Нужно было вызывать на дуэль...." Вы какое выбираете оружие ... Я шпагу .... Ну а я тогда пистолет...."
7vw8gzphx293
7vw8gzphx293
сегодня в 07:10
Канарейкам ничего не остаётся как отмазывать Маура
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:45
Моур сам та ещё штучка! Но тут повёлся. Судьи всё видели, пускай разбираются...
adekvat
adekvat
сегодня в 05:52
Провоцировал, провоцировал, сливу выпровоцировал. Это часть футбола, если за каждую провокацию нос отрывать, то в футболи все будут без носов.
t8qetdtyzu2g
t8qetdtyzu2g ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 01:42
Так это не Моур исполняет
happy 50
happy 50
сегодня в 01:10
Моуриньо повелся как наивныйх. А Бурук картинно упал как девченка. Будто ему так больно. Не верю. Зачем Моуриньо трогал артиста погорелого театра за нос? Наказания без вины не бывает. Анчелотти столько лет и он сдержанный. Да Семак столько лет на электрическом стуле сидит и тихо терпит . Уверен,когда его уволят, тренеры после него в Зените будут по году -два работать . А что касается Моуриньо, то тяжело ему с турецким менталитетом совладать . То ему в Англии это можео . Там мужики мужественнее. Палмеру по ногам бьют , а он тихо лежит и молчит . В Турции много картинного. Там у Жозе проблемы. Скандал на скандале . Дай Бог, контракт сможет отработать и это максимум.
протон
протон
сегодня в 00:51
Эти хватания за лицо от взмахов в метре, адские страдания от малейшего прикосновения, бесполезные апелляции к судьям, пяти-десятиминутные просмотры ВАР... Как противно было смотреть на этого тренера. Мужик ты или кто?
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:37
Мало верится в эти отмазки
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 00:21
Моур после игр с Галатасараем регулярно плачет и что то исполняет.
Гость
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