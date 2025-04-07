Ван Дейк: «Прогресс в переговорах по новому контракту с „Ливерпулем“ есть»

Защитник Вирджил ван Дейк высказался о возможном подписании нового контракта с «Ливерпулем».
Прогресс в переговорах по новому контракту есть. Это внутренние дискуссии. Я люблю клуб, я люблю «Ливерпуль», я люблю болельщиков этой команды.
Текущий контракт ван Дейка истекает летом 2025 года.
Нынешний спортдир не нравится, видать дипломат так себе, раз 2 значимых игрока выеживаются в сми, нехороший признак. В любом случае, думаю, ВВД надо сохранять, уникальный защитник, интеллект и влияние на команду огромны, вообще не помню чтобы игра защитника настолько влияла на команду, Салиба канешн молодец, но далек пока... Каннаваро ещё, но по влиянию на игру не на столько, просто случилось, что в один год везде где играл всё выиграл ну и как защитник неплох. А все Араухи, Асенсии и прочее - это петухи и не за чем их за такое бабло покупать, купить молодого и зеленого и пускай Вирджил его с сиськи пару лет кормит
Нынешний спортдир не нравится, видать дипломат так себе, раз 2 значимых игрока выеживаются в сми, нехороший признак. В любом случае, думаю, ВВД надо сохранять, уникальный защитник, интеллект и влияние на команду огромны, вообще не помню чтобы игра защитника настолько влияла на команду, Салиба канешн молодец, но далек пока... Каннаваро ещё, но по влиянию на игру не на столько, просто случилось, что в один год везде где играл всё выиграл ну и как защитник неплох. А все Араухи, Асенсии и прочее - это петухи и не за чем их за такое бабло покупать, купить молодого и зеленого и пускай Вирджил его с сиськи пару лет кормит