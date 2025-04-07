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Ван Дейк: «Прогресс в переговорах по новому контракту с „Ливерпулем“ есть»

вчера, 14:16

Защитник Вирджил ван Дейк высказался о возможном подписании нового контракта с «Ливерпулем».

Прогресс в переговорах по новому контракту есть. Это внутренние дискуссии. Я люблю клуб, я люблю «Ливерпуль», я люблю болельщиков этой команды.

Текущий контракт ван Дейка истекает летом 2025 года.

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Все комментарии
fk39vmnfbzkd
fk39vmnfbzkd
вчера в 16:52
Игрок опытный надо его сохранить для Ливерпуля
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 15:57
Он здесь немного о другом, и редакторы новости Ливерпуль зря в кавычки взяли - это он про город, не то тавтология получается. В этом предложении он пренебрег любовью к тем, с кем ведет переговоры. Вряд ли это Слот, он пока не таких высот дядя чтоб распоряжения отдавать кого сохранить а кого выгнать. Эдвардс, наверное, но он теперь не спортдир а тот кто над ним, в принципе может надавать подзатыльников спортдиру, мол, ахренел штоле легенду клуба не сохранять? Но мы не знаем чего хочет сам ВВД в финансовом плане, не исключено что тоже ахреневает потихоньку. Знаем то, что пока вам Вирджил не заговорил об уходе, ситуация с переговорами никуда не двигалась.

Нынешний спортдир не нравится, видать дипломат так себе, раз 2 значимых игрока выеживаются в сми, нехороший признак. В любом случае, думаю, ВВД надо сохранять, уникальный защитник, интеллект и влияние на команду огромны, вообще не помню чтобы игра защитника настолько влияла на команду, Салиба канешн молодец, но далек пока... Каннаваро ещё, но по влиянию на игру не на столько, просто случилось, что в один год везде где играл всё выиграл ну и как защитник неплох. А все Араухи, Асенсии и прочее - это петухи и не за чем их за такое бабло покупать, купить молодого и зеленого и пускай Вирджил его с сиськи пару лет кормит
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 14:53, ред.
Ох зря, Ван Дейк топовый игрок, уровня как минимум финалиста Лиги чемпионов, но в Ливерпуле ему такие высоты явно не светят. Максимум АПЛ выиграют в этом году. Надо идти на повышение.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 14:37
Вирджила надо оставить в команде, с Конате прекрасно сыгрались
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 14:24
«Я люблю клуб, я люблю «Ливерпуль», я люблю болельщиков этой команды»

Тогда бы согласился на условия клуба, а не гнул пальцы по зар.плате.
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