У Левандовского неожиданные проблемы в «Барселоне». Стиль Торреса больше нравится Ямалю и Рафинье

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сегодня, 19:37

Президент клуба тоже против поляка.

Ямаль и Рафинья готовы играть с другим нападающим

Не верится, что Ламин Ямаль выдвинул ультиматум Ханси Флику. Если верить каталонскому изданию, крайний форвард «Барселоны» попросил тренера чаще доверять Феррану Торресу и реже выпускать в основе в центре нападения Роберта Левандовского. Ямалю всего 17 лет. Если вчерашний школьник указывает победителю Лиги чемпионов Флику, то «Барселона» в конце сезона останется без трофеев. У каталонцев после ничьей с «Бетисом» уже была серия публичных конфликтов с капитаном команды Рафиньей.

Обидчивый бразилец сцепился с помощником арбитра. И не смог успокоиться. Левандовски просил Рафинью закрыть рот, но был послан. Флик подошел к футболисту, пытался приобнять. Крайний нападающий убрал руку тренера и продолжил ругаться. Когда вратарь тер Штеген, который восстанавливается после травмы, успокаивал Рафинью, то бразилец его оттолкнул. Все это перед камерами. Миллионы фанатов «Барселоны» по всему миру увидели Рафинью в неконтролируемом состоянии. Может, Ямаль тоже такой?

У Левандовского и Ламина вряд ли простые отношения. Роберт в феврале прочитал юному коллеге через прессу лекцию о важности окружения. Похожую лекцию Ибрагимович читал Мбаппе. Златан назвал родителей француза проблемой. Швед считает отца и маму Килиана ужасными футбольными агентами, в которых они играли. А Левандовски подчеркивает, что если окружение Ямаля поведется на деньги, то могут похоронить карьеру невероятному таланту. Поляк прав, но вряд ли папаше Ламина понравился этот совет.

Отец испанца, если ему не понравилась лекция Левандовского о важности умных взрослых людей вокруг сына и работе на длительную перспективу, мог настроить Ямаля против поляка. Человек, который раздавал интервью выпившим и всерьез сравнивал сына с Месси и Марадоной, вряд ли ощущает землю под ногами. Конфликт между Ямалем и Левандовским теоретически возможен. Хотя отец Ламина не живет с мамой игрока четырнадцать лет – выгнала хулиганистого марокканца, Мунир часто общается с талантливым сыном.

Левандовски крутой, но старый и дорогой футболист

Роберт желает «Барселоне» успехов. В его словах о Ямале чистая правда. Говорил не только об агенте и отце, а ещё о женщинах. Хотя Ламину всего 17 лет, он знаменитый миллионер и к нему липнут девушки, которым часто хочется денег и развлечений. Левандовски всё это прошел давным-давно. В его время не было доступного интернета. Роберт также адресовал советы Рафинье, когда просил бразильца реже читать комментарии. Возможно, напарники разозлились, что опытный поляк учит их жизни. Вингеры – народ высокомерный.

Левандовски тоже не подарок. Зато после сложного прошлого сезона поляк набрал прекрасную форму. У него 25 голов в 29 матчах Ла Лиги. В топ-5 больше забил только Салах из «Ливерпуля». Левандовски сражается за «Золотую бутсу» в Европе и за трофей имени Пичичи в Испании с Мбаппе. Роберт в 36 лет остается элитным нападающим. Забил 9 мячей в 10 матчах в Лиге чемпионов. В этом турнире поляк обожает собирать голы. Один из лучших снайперов в истории. Вот только Роберт никогда не делится мячом с напарниками.

У него всего два ассиста. Левандовски невероятно эгоистичный нападающий. Бензема и Суарес создавали моменты для Роналду и Месси. Левандовски не будет работать на результативность Рафиньи и Ямаля. Форварду без разницы, где там бразилец в рейтинге «Золотого мяча». Левандовски на поле думает о себе, так было всегда. В этом его явный минус. Когда случаются плохие матчи, например, в решающий момент сезона, то Роберт не поможет. Скорее пробьет в голкипера, чем отдаст передачу. Флик с этим минусом давно знаком.

А Лапорта знает зарплату Левандовского. Роберт получает больше, чем Мбаппе в «Реале». Роберту платят 33.33 млн евро за год. Ферран Торрес зарабатывает всего 10 миллионов. При этом в начале нового года испанский нападающий забил 11 голов и сделал 2 ассиста. Не стоит обманывать, что в 25 лет Торрес вышел на уровень Левандовского, это неправда. Но очевидно, что у Флика работает запасной план атаки без Роберта. На позиции ложной «девятки» играл Ольмо. Появлялся на замену Ферран. Его стиль нравится Ямалю и Рафинье.

«Барселона» давно начала поиски молодой «девятки»

Порой серия слухов бывает правдивой. Ищут ли в «Барселоне» замену Левандовскому? Разумеется, футболисту 36 лет, это много для элитной «девятки». Даже для хавбека Модрича это возраст, Лука может покинуть «Реал» по итогам сезона. Подумывают ли в «Барселоне» оставить Левандовского ещё на два сезона? Тоже да, поскольку есть финансовые проблемы. Хотя в Испании обожают спасать «Барселону» – невзирая на обман на 100 млн евро, им планируют разрешить регистрацию Ольмо и Пау, совершать трансферы будет сложнее.

В идеале в «Барселоне» хотят забрать Холанда. Создать соперничество против Мбаппе в Эль Класико, зарабатывать деньги на новом большом противостоянии. Хотя Ямаль, если будет планомерно развиваться, тоже подходит для рекламного сражения с Килианом. Так что пока есть Левандовски и Торрес. А дальше будут искать ещё одну «девятку». Скорее всего, обратят внимание на Хулиана Альвареса. Нападающий «Атлетико» слишком крутой нападающий для своей нынешней команды, которая очень редко завоевывает трофеи.

«Барселона» может переманить аргентинца. Достаточно одного разговора с Месси, чтобы Альварес задумался о переезде из Мадрида. Также его может агитировать сменить клуб в Испании тренер Гвардиола. Коллега Гризманн обязательно испугает Хулиана правдой о порядках в «Барселоне». Но аргентинец не второй нападающий в стиле Антуана. Найдется место в атаке «Барселоны» на удобной позиции центрального нападающего. Такой трансфер точно возможен. Кстати, в прошлом Хулиана предлагали каталонскому суперклубу.

«Ривер Плейт» просил 22 миллиона евро за юного форварда. Представители «Барселоны» ответили, что лучше заплатят «Манчестер Сити» 55 млн евро за Феррана Торреса. Если в итоге каталонцы придут за Альваресом, то дорого заплатят за ту ошибку руководства. Хулиан сейчас оценивается в 90 миллионов евро. Чтобы подписать его, придется поднять прибыль. Сделать это можно через попадание в финал Лиги чемпионов. Матчи против «Боруссии» из Дортмунда важны. А дальше «Бавария» или «Интер». Важно единство в атаке.