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«Манчестер Юнайтед» установил цену за Каземиро

вчера, 15:46

«Манчестер Юнайтед» готов расстаться с полузащитником Каземиро.

По данным источника, этим летом «красные дьяволы» готовы продать бразильца за 15-17 млн евро.

Каземиро перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Реала» летом 2022 года за 70 млн евро.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:08
А хто там кроме Бруну в центре играть то останется ?
Иль МЮ надеется какого-нибудь топового дурака из
тайги прикупить, где не знают чё в МЮ творится ?!)))
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 18:17
Куда ему торопиться то, получает свои космические 405 тыс.евро в неделю и радуется 🙃
shur
shur
вчера в 16:38
..одним словом - дурак! В Реале сейчас не лучшие времена, но Он хоть как то ковырялся,бультыхался, приносил какую то пользу в
обороне,глядишь на заменах и дожил бы до заслуженной пенсии!
Нет лучшей жизни захотелось, в результате набрал вес,стал ленивее, прицел потерял и ту реаловскую форму,увы!!!
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:52
Это называется бизнес по Манчестерски )))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:50
    Гость
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