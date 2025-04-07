«Манчестер Юнайтед» установил цену за Каземиро

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вчера, 15:46

«Манчестер Юнайтед» готов расстаться с полузащитником .

По данным источника, этим летом «красные дьяволы» готовы продать бразильца за 15-17 млн евро.

Каземиро перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Реала» летом 2022 года за 70 млн евро.