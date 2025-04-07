«Манчестер Юнайтед» установил цену за Каземиро

«Манчестер Юнайтед» готов расстаться с полузащитником Каземиро.
По данным источника, этим летом «красные дьяволы» готовы продать бразильца за 15-17 млн евро.
Каземиро перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Реала» летом 2022 года за 70 млн евро.
«Манчестер Юнайтед» готов расстаться с полузащитником Каземиро.
По данным источника, этим летом «красные дьяволы» готовы продать бразильца за 15-17 млн евро.
Каземиро перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Реала» летом 2022 года за 70 млн евро.
Иль МЮ надеется какого-нибудь топового дурака из
тайги прикупить, где не знают чё в МЮ творится ?!)))
Иль МЮ надеется какого-нибудь топового дурака из
тайги прикупить, где не знают чё в МЮ творится ?!)))
обороне,глядишь на заменах и дожил бы до заслуженной пенсии!
Нет лучшей жизни захотелось, в результате набрал вес,стал ленивее, прицел потерял и ту реаловскую форму,увы!!!
обороне,глядишь на заменах и дожил бы до заслуженной пенсии!
Нет лучшей жизни захотелось, в результате набрал вес,стал ленивее, прицел потерял и ту реаловскую форму,увы!!!