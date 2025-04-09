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В ФИФА обеспокоены низкими продажами билетов на КЧМ-2025

вчера, 11:08

По информации источника, Международная федерация футбола (ФИФА) выражает озабоченность в связи с недостаточным спросом на билеты на Клубный чемпионат мира-2025 в США.

В целях стимулирования продаж ФИФА приняла решение о дополнительных мотивационных мерах для болельщиков. Покупатели специального пропуска на 20 матчей Клубного чемпионата мира получат гарантированное право приобретения билета на финальный матч чемпионата мира 2026 года.

Стоит отметить, что в настоящее время на рынке перепродажи билеты на Клубный чемпионат мира доступны по цене ниже первоначальной стоимости.

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Перевод с thetimes.com
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Все комментарии
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 12:26
Все в угоду амерам. Этот чемпионат нахрен не нужен никому. Есть ЛЧ и ее достаточно чтобы определить лучшего. А тут после ее окончания снова эти же самые игры. Если смотреть это постоянно надоедят даже Реал с Баварией. Элитные матчи потому и элитные что их мало. Только гробить травмами футболистов и лишать их вообще любой мотивации.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:47
А, чего беспокоится , ещё пару - тройку турниров организуете - "отобьёте"...)
jcmuyp5za4re
jcmuyp5za4re
вчера в 11:41
вообще клубный ЧМ мог бы иметь ограниченный успех только примерно в следующем формате - минимально число участников (8-12 команд), две трети из них гранды Европы. Их можно разбавить победителями континентальных турниров остальных континентов (исключительно для массовки). разбить на две-три группы и сгонять весь турнир за 2-2,5 недели

тогда это было бы еще интересно, так как в группах мы бы видели не матчи Мамелоди - Ульсан или Пачука - Аль-Хиляль, а Барселона - Манчестер Сити, Реал - Бавария, ну и 3-4 игры получились бы с участие еврогранда против всякого шлака из Азии/Африки/Северной Америки

на самом деле самый правильный заход с Клубным ЧМ ФИФА сделала в 2000-м, когда собрала 8 команд, но время выбрали неудачное (зимой)

а с нынешним футбольным глобализмом и гигантоманией (больше команд, еще больше!) ФИФА, как впрочем и УЕФА, полностью убивает эксклюзивность и уникальность футбольного действия. мало того что с развитием интернета футбол и так льется из всех щелей, так и матчей самих по себе на крупных турнира стало так много, что смотреть их просто тошно уже
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 11:38
Был когда-то хороший матч, именуемый Межконтинентальным кубком, в котором сходились победители Старого света и Нового. Вызывал интерес и внимание всего мира, трофей был престижен и уважаем...
Но решили на этом заработать денег, расширили количество участников и матчей, создали целый турнир. Ожидали, что деньги потекут рекой, но не учли, что деликатес так называется потому, что он редок. В итоге получили перенасыщение и игнор от гурманов.
Карма в действии.
bcejuj9pq3pe
bcejuj9pq3pe
вчера в 11:34
Да потому что эта шляпа уровня предсезонных выставочных матчей, если бы турнир проводился в другой стране, то трибуны вообще были бы пустыми, так как в той же Европе никому не сдался матч условного победителя ЛЧ Азии против какого-нибудь клуба из Мексики
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:34
В Америку уже не хотят ехать ☝️😜
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