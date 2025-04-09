В ФИФА обеспокоены низкими продажами билетов на КЧМ-2025

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вчера, 11:08

По информации источника, Международная федерация футбола ( ФИФА ) выражает озабоченность в связи с недостаточным спросом на билеты на Клубный чемпионат мира-2025 в США .

В целях стимулирования продаж ФИФА приняла решение о дополнительных мотивационных мерах для болельщиков. Покупатели специального пропуска на 20 матчей Клубного чемпионата мира получат гарантированное право приобретения билета на финальный матч чемпионата мира 2026 года.

Стоит отметить, что в настоящее время на рынке перепродажи билеты на Клубный чемпионат мира доступны по цене ниже первоначальной стоимости.