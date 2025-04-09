В ФИФА обеспокоены низкими продажами билетов на КЧМ-2025

По информации источника, Международная федерация футбола (ФИФА) выражает озабоченность в связи с недостаточным спросом на билеты на Клубный чемпионат мира-2025 в США.
В целях стимулирования продаж ФИФА приняла решение о дополнительных мотивационных мерах для болельщиков. Покупатели специального пропуска на 20 матчей Клубного чемпионата мира получат гарантированное право приобретения билета на финальный матч чемпионата мира 2026 года.
Стоит отметить, что в настоящее время на рынке перепродажи билеты на Клубный чемпионат мира доступны по цене ниже первоначальной стоимости.
Но решили на этом заработать денег, расширили количество участников и матчей, создали целый турнир. Ожидали, что деньги потекут рекой, но не учли, что деликатес так называется потому, что он редок. В итоге получили перенасыщение и игнор от гурманов.
Карма в действии.
Но решили на этом заработать денег, расширили количество участников и матчей, создали целый турнир. Ожидали, что деньги потекут рекой, но не учли, что деликатес так называется потому, что он редок. В итоге получили перенасыщение и игнор от гурманов.
Карма в действии.