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Американский турист случайно стал болельщиком команды 5-й лиги Англии

вчера, 18:28

Американский турист неожиданным образом стал болельщиком английского клуба «Саутенд Юнайтед».

Эван Джонстон, прибывший в Англию из Аризоны, собирался посмотреть на достопримечательности Лондона, но оказался на лодке с болельщиками «Саутенда», которые направлялись на матч Национальной лиги с «Саттон Юнайтед». Джонстон рассказал:

Изначально я планировал сесть на речной круизный катер для тура Hop On-Hop Off, который, как я предполагаю, находился на том же причале. Круиз должен был длиться около часа, а затем я планировал провести остаток дня, осматривая центральную часть Лондона на автобусе Hop-On Hop-Off.

У меня возникли некоторые подозрения, когда я стоял в очереди на посадку позади всех болельщиков «Саутенда», потому что они, похоже, знали друг друга и что-то скандировали, чего я не понимал.

Но я всё равно решил сесть, потому что подумал, что если они проверят билеты, то просто развернут меня, и ничего страшного не произойдёт.

Но они не проверяли билеты, поэтому я незаметно проскользнул на борт.

Эвана вскоре встретила группа фанатов команды, взяв его на игру, чтобы добавить ему впечатлений.

Я отлично провёл время на лодке и на игре «Саутенда». Мне было так весело, что я планирую пойти на ещё одну игру «Саутенда» в следующие выходные, и, надеюсь, они смогут вырвать победу. ⁠Я фанат «Саутенда» до самой смерти.

Честно говоря, я никогда не следил за футболом, так что это первая команда, которая мне действительно интересна, и теперь я болею за них.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 18:47
Думаю Боэли подобным образом Челси приобрел
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:30, ред.
Ну чтож ты так, под ноги надо смотреть когда ходишь, нынче много за своими питомцами не убирают так и оставляют лежать, и ботинки наверное новые были, а теперь химчиска, и непонятно выведется ли запах вообще. Ну ничего ты главное об бордюр потри чтобы с этим не ходить не вонять
Гость
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