Американский турист неожиданным образом стал болельщиком английского клуба «Саутенд Юнайтед».
Эван Джонстон, прибывший в Англию из Аризоны, собирался посмотреть на достопримечательности Лондона, но оказался на лодке с болельщиками «Саутенда», которые направлялись на матч Национальной лиги с «Саттон Юнайтед». Джонстон рассказал:
Изначально я планировал сесть на речной круизный катер для тура Hop On-Hop Off, который, как я предполагаю, находился на том же причале. Круиз должен был длиться около часа, а затем я планировал провести остаток дня, осматривая центральную часть Лондона на автобусе Hop-On Hop-Off.
У меня возникли некоторые подозрения, когда я стоял в очереди на посадку позади всех болельщиков «Саутенда», потому что они, похоже, знали друг друга и что-то скандировали, чего я не понимал.
Но я всё равно решил сесть, потому что подумал, что если они проверят билеты, то просто развернут меня, и ничего страшного не произойдёт.
Но они не проверяли билеты, поэтому я незаметно проскользнул на борт.
Эвана вскоре встретила группа фанатов команды, взяв его на игру, чтобы добавить ему впечатлений.
Я отлично провёл время на лодке и на игре «Саутенда». Мне было так весело, что я планирую пойти на ещё одну игру «Саутенда» в следующие выходные, и, надеюсь, они смогут вырвать победу. Я фанат «Саутенда» до самой смерти.
Честно говоря, я никогда не следил за футболом, так что это первая команда, которая мне действительно интересна, и теперь я болею за них.