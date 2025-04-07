Американский турист случайно стал болельщиком команды 5-й лиги Англии

Американский турист неожиданным образом стал болельщиком английского клуба «Саутенд Юнайтед».

Эван Джонстон, прибывший в Англию из Аризоны, собирался посмотреть на достопримечательности Лондона, но оказался на лодке с болельщиками «Саутенда», которые направлялись на матч Национальной лиги с «Саттон Юнайтед». Джонстон рассказал:

Изначально я планировал сесть на речной круизный катер для тура Hop On-Hop Off, который, как я предполагаю, находился на том же причале. Круиз должен был длиться около часа, а затем я планировал провести остаток дня, осматривая центральную часть Лондона на автобусе Hop-On Hop-Off.

У меня возникли некоторые подозрения, когда я стоял в очереди на посадку позади всех болельщиков «Саутенда», потому что они, похоже, знали друг друга и что-то скандировали, чего я не понимал.

Но я всё равно решил сесть, потому что подумал, что если они проверят билеты, то просто развернут меня, и ничего страшного не произойдёт.

Но они не проверяли билеты, поэтому я незаметно проскользнул на борт.