Стали известны цены на билеты на финал Лиги чемпионов 2024/25

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вчера, 20:39

Союз европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) объявил о старте продаж билетов на финалы трёх еврокубковых турниров сезона 2024/25.

Самые дешёвые билеты на решающую игру Лиги чемпионов из категории Fans First стоят 70 евро. Их могут купить болельщики команд. Также они доступны людям с ограниченными возможностями, в этом случае бесплатный билет получает сопровождающий.

Билеты третьей категории можно приобрести за 180 евро, второй — за 650 евро, первой — за 950 евро.

Финал турнира состоится 31 мая в Мюнхене.

Стоимость билетов на финал Лиги Европы варьируется от 40 до 240 евро, Лиги конференций — от 25 до 190 евро.