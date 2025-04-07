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Стали известны цены на билеты на финал Лиги чемпионов 2024/25

вчера, 20:39

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о старте продаж билетов на финалы трёх еврокубковых турниров сезона 2024/25.

Самые дешёвые билеты на решающую игру Лиги чемпионов из категории Fans First стоят 70 евро. Их могут купить болельщики команд. Также они доступны людям с ограниченными возможностями, в этом случае бесплатный билет получает сопровождающий.

Билеты третьей категории можно приобрести за 180 евро, второй — за 650 евро, первой — за 950 евро.

Финал турнира состоится 31 мая в Мюнхене.

Стоимость билетов на финал Лиги Европы варьируется от 40 до 240 евро, Лиги конференций — от 25 до 190 евро.

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 22:05
Для Европейцев не много, у них зарплаты 2-2500 евро. Это как для нас как 15-20 тыс. Около 50 млн евро чисто с билетов заработают.
Dr_Martins
Dr_Martins
вчера в 21:38
Нормальные цены.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:38
Нормальные цены для людей с европейскими зарплатами.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 21:31
Эти цены не для россиян ...
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:54
Много , много зрителей по минимум 70 евро - это будет - сумасшедшие деньги...)
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