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Мбаппе назвал двух своих кумиров

вчера, 23:23

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе назвал своих кумиров.

Я стал фанатом «Реала» из-за Зидана. Потом появился Криштиану, мой другой кумир. Я смотрел все матчи в детстве и даже будучи игроком.

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05 апреля
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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 02:15, ред.
символ Франции, у них и на форме он есть))
ABir
ABir
сегодня в 00:18
Отличные кумиры - два великих футболиста, оба имени связаны с Реалом.
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:54, ред.
А почему не Леонардо и Рафаэль , ну на крайняк Донателло?)
shur
shur
вчера в 23:42
...возможно Мбаппе и есть смесь техничного Зидана и резко уходящего на рывке Рональду, только опять таки не хватает
мудрости и опыта ,но это дело наживное, главное физика и
кондиции и вера в себя...!!!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 23:42
Когда кумиров больше чем поклонников
Гость
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