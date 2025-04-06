Мбаппе назвал двух своих кумиров

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе назвал своих кумиров.
Я стал фанатом «Реала» из-за Зидана. Потом появился Криштиану, мой другой кумир. Я смотрел все матчи в детстве и даже будучи игроком.
Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе назвал своих кумиров.
Я стал фанатом «Реала» из-за Зидана. Потом появился Криштиану, мой другой кумир. Я смотрел все матчи в детстве и даже будучи игроком.
мудрости и опыта ,но это дело наживное, главное физика и
кондиции и вера в себя...!!!
мудрости и опыта ,но это дело наживное, главное физика и
кондиции и вера в себя...!!!