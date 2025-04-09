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Стало известно, останется ли Кузяев в «Гавре»

вчера, 15:27

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев с большой долей вероятности покинет клуб летом. В руководстве французской команды сомневаются в целесообразности продолжения сотрудничества с россиянином. Итоговое решение будет принято по завершении сезона. В случае вылета «Гавра» из Лиги 1 (сейчас находится на 15-м месте) клуб не будет предлагать Кузяеву новый контракт. Кроме того, сам футболист недоволен своим игровым временем в текущем сезоне и готов рассмотреть вариант с уходом из команды. Кузяев заинтересован в продолжении карьеры как в Европе, так и в странах Ближнего Востока. Также не исключена возможность возвращения Далера в Россию.

Напомним, Кузяев выступает за «Гавр» с июля 2023 года. Его контракт истекает предстоящим летом. В текущем сезоне 32-летний центральный полузащитник сыграл 12 матчей в Лиге 1 и матч в Кубке Франции, записав на свой счёт забитый мяч.

Ранее отец Кузяева рассказал, почему россиянин не играет за «Гавр» с января.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 16:20
Всё равно молоток рванул с насиженного места
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:42
В рпл примут)
Гость
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