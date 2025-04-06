Soccer.ru
ГлавнаяНовостиНаши за рубежомФранция. Лига 1 2024/2025

Сафонов о победе в Лиге 1: «Нам не смогли составить достойную конкуренцию»

вчера, 08:52

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов отреагировал на победу в Лиге 1.

Кайф, что смог разделить эмоции от победы с Маришей❤️

Большой, классный день для моей карьеры🙏🏻

Не переполняют эмоции. Думаю, это связано с тем, что в этом сезоне нам не смогли составить достойную конкуренцию. Тем более все в команде понимают, что наша цель дальше. Мы выиграли этот трофей, но пока есть шансы взять другие – нужно работать.

Поздравляю всех, кто за нас болеет, кто поддерживает меня! Ну, и себя тоже поздравляю😁

И ещё раз повторюсь, это важный день для меня и моей карьеры🙏🏻

P.s. Спасибо каждому за поддержку, обнимаю всех😁❤️💙

Сафонов о победе в Лиге 1: «Нам не смогли составить достойную конкуренцию»

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Березуцкий: «Играли против 11 футболистов и трёх судей»
04 апреля
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого одержал волевую победу в чемпионате Китая
02 апреля
Представитель Захаряна: «Ещё немного, и Арсену потребовалась бы операция»
01 апреля
В «Реале Сосьедад» оценили состояние здоровья Захаряна
01 апреля
Сафонов сфотографировался с футболкой экс-вратаря ПСЖ Лама
27 марта Фото
Глава «Сьона» считает, что Миранчук похож на Зидана
23 марта
Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 09:31
Чемпионат одной (богатой) команды, уже много-много лет, там и в ближайшие годы конкуренции не будет.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 09:04, ред.
В РПЛ в основе играл но титулов не брал, перебрался на лавку ПСЖ и сразу чемпион. Футбол конечно парадоксальная вещь местами.
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 09:02
Можно поздравить Матвея с чемпионством и пожелать в дальнейшем получать больше игрового времени и стать основным вратарём. Тогда и ощущение от побед будет ярче и титулы весомее.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 