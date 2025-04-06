Сафонов о победе в Лиге 1: «Нам не смогли составить достойную конкуренцию»

Вратарь ПСЖ отреагировал на победу в Лиге 1.

Кайф, что смог разделить эмоции от победы с Маришей❤️

Большой, классный день для моей карьеры🙏🏻

Не переполняют эмоции. Думаю, это связано с тем, что в этом сезоне нам не смогли составить достойную конкуренцию. Тем более все в команде понимают, что наша цель дальше. Мы выиграли этот трофей, но пока есть шансы взять другие – нужно работать.

Поздравляю всех, кто за нас болеет, кто поддерживает меня! Ну, и себя тоже поздравляю😁

И ещё раз повторюсь, это важный день для меня и моей карьеры🙏🏻

P.s. Спасибо каждому за поддержку, обнимаю всех😁❤️💙