Сафонов о победе в Лиге 1: «Нам не смогли составить достойную конкуренцию»

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов отреагировал на победу в Лиге 1.
Кайф, что смог разделить эмоции от победы с Маришей❤️
Большой, классный день для моей карьеры🙏🏻
Не переполняют эмоции. Думаю, это связано с тем, что в этом сезоне нам не смогли составить достойную конкуренцию. Тем более все в команде понимают, что наша цель дальше. Мы выиграли этот трофей, но пока есть шансы взять другие – нужно работать.
Поздравляю всех, кто за нас болеет, кто поддерживает меня! Ну, и себя тоже поздравляю😁
И ещё раз повторюсь, это важный день для меня и моей карьеры🙏🏻
P.s. Спасибо каждому за поддержку, обнимаю всех😁❤️💙