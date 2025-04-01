Представитель Захаряна: «Ещё немного, и Арсену потребовалась бы операция»

Представитель полузащитника «Реал Сосьедада» Геннадий Голубин рассказал о восстановлении игрока после очередного повреждения.

Захарян ещё не окончательно восстановился, сейчас только начало. Был рецидив травмы, и нужно не меньше месяца, чтобы всё было хорошо. Начинает тренироваться, пока всё потихоньку. Нельзя торопиться, чтобы никаких рецидивов больше не было. Потому что ещё немного, и Арсену потребовалась бы операция.