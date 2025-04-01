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Представитель Захаряна: «Ещё немного, и Арсену потребовалась бы операция»

вчера, 14:13

Представитель полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна Геннадий Голубин рассказал о восстановлении игрока после очередного повреждения.

Захарян ещё не окончательно восстановился, сейчас только начало. Был рецидив травмы, и нужно не меньше месяца, чтобы всё было хорошо. Начинает тренироваться, пока всё потихоньку. Нельзя торопиться, чтобы никаких рецидивов больше не было. Потому что ещё немного, и Арсену потребовалась бы операция.

Ранее в «Реал Сосьедаде» сообщили, что Захарян приступил к индивидуальным тренировкам.

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Scorp689
Scorp689
вчера в 15:07
Хрустальный товарищ принёс головняк Сосьедаду...
Брулин
Брулин
вчера в 14:55
Раньше считали количество касаний мяча, потом клочество проведённых матчей, а сейчас считаем количество проведённых тренировок.🤷‍♂️
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 14:37
Играть не играет и уже чуть операцию не заработал. Вот Сосьедад радость себе приобрёл.
Гость
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