«Спортинг Канзас» Сулейманова одержал первую победу в МЛС

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вчера, 09:35

В матче регулярного сезона МЛС «Спортинг Канзас» дома выиграл у «Сент-Луис Сити». На 71-й минуте счёт в игре открыл нападающий хозяев . На 88-й минуте Йовелич оформил дубль. Нападающий «Спортинг Канзас» начал матч в стартовом составе и был заменён на 79-й минуте.

Обе команды выступают в Восточной конференции. «Спортинг Канзас» занимает 14-е место, а «Сент-Луис Сити» 10-е.

Ранее сообщалось, что «Атланта» полузащитника Алексея Миранчука сыграла вничью с «Далласом».