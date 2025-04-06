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«Спортинг Канзас» Сулейманова одержал первую победу в МЛС

вчера, 09:35
Спортинг КанзасЛоготип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)2 : 0Логотип футбольный клуб Сент-Луис СитиСент-Луис СитиМатч завершен

В матче регулярного сезона МЛС «Спортинг Канзас» дома выиграл у «Сент-Луис Сити». На 71-й минуте счёт в игре открыл нападающий хозяев Деян Йовелич. На 88-й минуте Йовелич оформил дубль. Нападающий «Спортинг Канзас» Магомед-Шапи Сулейманов начал матч в стартовом составе и был заменён на 79-й минуте.

Обе команды выступают в Восточной конференции. «Спортинг Канзас» занимает 14-е место, а «Сент-Луис Сити» 10-е.

Ранее сообщалось, что «Атланта» полузащитника Алексея Миранчука сыграла вничью с «Далласом».

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shlomo2
shlomo2
вчера в 09:36
Не особо слежу за МЛС, но что наши играют там это хорошо.
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