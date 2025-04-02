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«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого одержал волевую победу в чемпионате Китая

вчера, 15:30
Шанхай ШэньхуаЛоготип футбольный клуб Шанхай Шэньхуа3 : 1Логотип футбольный клуб Юньнань ЮкуньЮньнань ЮкуньМатч завершен

В рамках четвёртого тура чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, дома обыграл «Юньнань Юкунь». Счёт в матче на 23-й минуте открыл полузащитник гостей Е Чугуй. На 63-й минуте хавбек «Юньнань Юкунь» Нене забил мяч в свои ворота и восстановил равновесие. На 79-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён защитник гостей Йи Тенг. На 85-й минуте нападающий «Шанхай Шэньхуа» Сауло вывел свою команду вперёд. На 90+1-й минуте Сауло оформил дубль, установив окончательный счёт матча.

После данной победы команда Слуцкого набрала десять очков и возглавила турнирную таблицу.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 16:21
Лёнчик радует!!!!!!! Я за него!!!!!!!
112910415
112910415
вчера в 16:04
ура, товарищи !
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:51
Молодец Леонид!Не сбавляет обороты!
akw6eqxn42gz
akw6eqxn42gz
вчера в 15:37
Похоже Лёня очень удачно устроился на работу.
Гость
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