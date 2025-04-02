«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого одержал волевую победу в чемпионате Китая

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вчера, 15:30

В рамках четвёртого тура чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский специалист , дома обыграл «Юньнань Юкунь». Счёт в матче на 23-й минуте открыл полузащитник гостей . На 63-й минуте хавбек «Юньнань Юкунь» забил мяч в свои ворота и восстановил равновесие. На 79-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён защитник гостей Йи Тенг. На 85-й минуте нападающий «Шанхай Шэньхуа» вывел свою команду вперёд. На 90+1-й минуте Сауло оформил дубль, установив окончательный счёт матча.

После данной победы команда Слуцкого набрала десять очков и возглавила турнирную таблицу.