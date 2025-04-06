«Атланта» сыграла вничью с «Далласом». Миранчук начал матч в запасе

В матче регулярного сезона МЛС «Атланта Юнайтед» сыграла вничью с «Далласом». На 17-й минуте пенальти реализовал полузащитник хозяев Мигель Альмирон. На 60-й минуте голом отметился нападающий «Далласа» Петар Муса, тем самым установив окончательный счёт.
«Атланта Юнайтед» занимает 10-е место в Восточной конференции, а «Даллас» 6-е в Западной конференции.
Полузащитник клуба из Атланты Алексей Миранчук появился на поле на 67-й минуте.
Ранее «Сьон» хавбека сборной России Антона Миранчука уступил в чемпионате Швейцарии.