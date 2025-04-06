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«Атланта» сыграла вничью с «Далласом». Миранчук начал матч в запасе

вчера, 09:07
Атланта ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Атланта Юнайтед1 : 1Логотип футбольный клуб ДалласДалласМатч завершен

В матче регулярного сезона МЛС «Атланта Юнайтед» сыграла вничью с «Далласом». На 17-й минуте пенальти реализовал полузащитник хозяев Мигель Альмирон. На 60-й минуте голом отметился нападающий «Далласа» Петар Муса, тем самым установив окончательный счёт.

«Атланта Юнайтед» занимает 10-е место в Восточной конференции, а «Даллас» 6-е в Западной конференции.

Полузащитник клуба из Атланты Алексей Миранчук появился на поле на 67-й минуте.

Ранее «Сьон» хавбека сборной России Антона Миранчука уступил в чемпионате Швейцарии.

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Все комментарии
Вещий
Вещий
вчера в 09:40
Поздно Антона выпустили.... нужны было бы раньше и глядишь и счет был бы другой.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:22
Вроде в межсезонье клуб усилился, были новые игроки атаки, но пока мало что получается. 10 место это провальный старт Атланты
Гость
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