«Атланта» сыграла вничью с «Далласом». Миранчук начал матч в запасе

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вчера, 09:07

В матче регулярного сезона МЛС «Атланта Юнайтед» сыграла вничью с «Далласом». На 17-й минуте пенальти реализовал полузащитник хозяев . На 60-й минуте голом отметился нападающий «Далласа» , тем самым установив окончательный счёт.

«Атланта Юнайтед» занимает 10-е место в Восточной конференции, а «Даллас» 6-е в Западной конференции.

Полузащитник клуба из Атланты появился на поле на 67-й минуте.

Ранее «Сьон» хавбека сборной России Антона Миранчука уступил в чемпионате Швейцарии.