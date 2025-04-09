Ямаль: «„Барселона“ способна выиграть требл»

Вингер «Барселоны» выразил уверенность в возможности команды завоевать требл в текущем сезоне: титул чемпиона Испании, Кубок страны и трофей Лиги чемпионов.

Мы могли бы выиграть требл, это вполне реально. Необходимо верить в себя, потому что, если вы говорите, что другая команда победит, зачем вам вообще выходить на поле? Так что да, наша команда способна выиграть требл. Мы — «Барса». Мы уже добивались этого в 2009 и 2015 годах — надеюсь, мы сможем сделать это снова.