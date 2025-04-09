Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИспания. Примера 2024/2025

Ямаль: «„Барселона“ способна выиграть требл»

вчера, 09:42

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль выразил уверенность в возможности команды завоевать требл в текущем сезоне: титул чемпиона Испании, Кубок страны и трофей Лиги чемпионов.

Мы могли бы выиграть требл, это вполне реально. Необходимо верить в себя, потому что, если вы говорите, что другая команда победит, зачем вам вообще выходить на поле? Так что да, наша команда способна выиграть требл. Мы — «Барса». Мы уже добивались этого в 2009 и 2015 годах — надеюсь, мы сможем сделать это снова.

«Барселона», набравшая 67 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда также вышла в финал Кубка Испании, где ей предстоит сыграть с мадридским «Реалом». В Лиге чемпионов «Барселона» на стадии четвертьфинала встретится с немецкой «Боруссией» из Дортмунда.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Компани: «„Бавария“ могла забить два, три, может, больше»
Вчера, 08:22
Тотти: «Станкович прекрасный человек в жизни, я его лично знаю»
08 апреля
Гвардиола: «Нуньеш не игрок середины поля, он недостаточно умён»
07 апреля
Мюллер — об уходе из клуба: «Между мной и „Баварией“ нет никакого негатива»
07 апреля
Мбаппе о депрессии: «С большим уважением отношусь к данной теме»
07 апреля
Рой Кин жёстко о Гарначо: «У него больше детей, чем хороших матчей за МЮ»
07 апреля
Сортировать
Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 20:48
    Grizly88
    Grizly88
    вчера в 14:39
    Дортмунд мертвая команда да и путь у них легкий в лч поэтому так говорит
    He Э Г O И CT
    He Э Г O И CT ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
    вчера в 13:44
    Рано памятник ставить. Трофеев мало.. Но за игру ему спасибо..
    Владимир Павлюшкин
    Владимир Павлюшкин ответ Incredulous (раскрыть)
    вчера в 13:04
    а реал то каким боком на взлет барсы повлиял? В лч точно пока никаким
    Владимир Павлюшкин
    Владимир Павлюшкин ответ Bad Listener (раскрыть)
    вчера в 13:03
    Этой барсе чтобы выиграть ЛЧ достаточно и на 80% выкладываться!!!
    Владимир Павлюшкин
    Владимир Павлюшкин ответ He Э Г O И CT (раскрыть)
    вчера в 13:02
    шмели вообще не соперник этой барсе + испанию уже выиграли. То есть уже есть полуфинал ЛЧ и чемпионат. На кубок испании посмотрят только в связи с соперником-Реалом.
    Так что Флику УЖЕ надо памятник ставить!!! Из такого гадюшника сделать клуб номер 1, ну, или как минимум номер 4 в Европе!!!
    Владимир Павлюшкин
    Владимир Павлюшкин
    вчера в 13:00
    Блин, Ямаль говорит, что требл возможен, Капрал - что невозможен. Кому верить?
    Capral
    Capral ответ Incredulous (раскрыть)
    вчера в 11:30
    Сразу вспомнился советский Шедевр "Карнавальная ночь" и слова Неповторимого И.Ильинского: "Несерьёзный народ, мальчишки"!
    Incredulous
    Incredulous ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 11:02
    Да, по сути у Барселоны и соперников ещё не было серьёзных в ЛЧ. А эти малолетние дурачки думают, что таким прямолинейным и куражным футболом получиться всех подряд проходить. Не спорю, может как говориться на фарте и получиться разок, другой, третий, но постоянно точно так не выйдет. Но это они не поймут пока сами не обожгутся, не прочувствуют на своей шкуре.
    Capral
    Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 10:43
    Шел на квадрупл, а получил зал..пл.🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
    Моё Почтение!!!
    ᅠᅠ
    ᅠᅠ
    вчера в 10:40
    Пока ещё и Реал может требл взять. Шансов поменьше, но может. Играй и на поле "говори".
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 10:22
    Очень молодой парень, судя по разговорам.
    Ещё не знает как рубятся в ЛЧ на таких стадиях
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 10:21
    Недавно Ливерпуль на квадрупл шел)))
    так что лучше не болтать раньше времени
    Хитрый Лис
    Хитрый Лис
    вчера в 10:16
    Как говорится, всё в твоих руках (ногах). Лично мне не верится в требл Барселоны.
    Capral
    Capral ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 10:15
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️
    Futurista
    Futurista ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 10:14
    Точно👍...
    Incredulous
    Incredulous
    вчера в 10:14
    "Мы уже добивались этого в 2009 и 2015 годах..."

    Мы?! Этот школьник каким боком относиться к завоеваниям Барселоны в 2009 и 2015 годах? В 2009 он ещё в штанишки гадил, а в 2015... впрочем и в 2015 возможно тоже. Всего 17 лет пацану, а уже такой токсичный и с таким заоблачным эго. Что же будет дальше... Скромнее нужно быть. Всего первый сезон у Барсы за многие годы, где у неё начало что-то получаться, и то в большей мере благодаря падению Реала, а тут уже малолетние царьки Барсы цену себе сложить не могут.
    Capral
    Capral ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 10:14
    треБло.
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤭🤭🤭🤭🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂
    Barcelona
    Barcelona
    вчера в 10:12
    Для Барселоны нет ничего невозможного!
    Futurista
    Futurista
    вчера в 09:58
    Трепло малолетнее)...
    Нелетучий голландец
    Нелетучий голландец
    вчера в 09:52
    Время покажет способна Барселона на требл в этом сезоне или нет!
    Bad Listener
    Bad Listener
    вчера в 09:50, ред.
    Неужели Боруссия сегодня выиграет, ну дела, язык из-за зубов показался крайне не вовремя. Молодой, несдержанный, явно любит внимание папарацци, я про язык конечно длинный ламиновский. Челюсть надо тренировать, а то не справляется. Стиснув зубы добиваться требла через не могу чтобы запомнилось на долго
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 09:47
    Ламин, конечно возможно и выиграет, а возможно и нет...)
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 09:46
    Срочно этого парня в эксперты на МТВ
    He Э Г O И CT
    He Э Г O И CT
    вчера в 09:44, ред.
    0 титулов ближе.. Не болтай.. Иди готовься к "шмелям"..
    А то покусают..🤭
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     