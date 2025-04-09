Ямаль: «„Барселона“ способна выиграть требл»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль выразил уверенность в возможности команды завоевать требл в текущем сезоне: титул чемпиона Испании, Кубок страны и трофей Лиги чемпионов.
Мы могли бы выиграть требл, это вполне реально. Необходимо верить в себя, потому что, если вы говорите, что другая команда победит, зачем вам вообще выходить на поле? Так что да, наша команда способна выиграть требл. Мы — «Барса». Мы уже добивались этого в 2009 и 2015 годах — надеюсь, мы сможем сделать это снова.
«Барселона», набравшая 67 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда также вышла в финал Кубка Испании, где ей предстоит сыграть с мадридским «Реалом». В Лиге чемпионов «Барселона» на стадии четвертьфинала встретится с немецкой «Боруссией» из Дортмунда.
Так что Флику УЖЕ надо памятник ставить!!! Из такого гадюшника сделать клуб номер 1, ну, или как минимум номер 4 в Европе!!!
Так что Флику УЖЕ надо памятник ставить!!! Из такого гадюшника сделать клуб номер 1, ну, или как минимум номер 4 в Европе!!!
Моё Почтение!!!
Моё Почтение!!!
Ещё не знает как рубятся в ЛЧ на таких стадиях
Ещё не знает как рубятся в ЛЧ на таких стадиях
так что лучше не болтать раньше времени
так что лучше не болтать раньше времени
Мы?! Этот школьник каким боком относиться к завоеваниям Барселоны в 2009 и 2015 годах? В 2009 он ещё в штанишки гадил, а в 2015... впрочем и в 2015 возможно тоже. Всего 17 лет пацану, а уже такой токсичный и с таким заоблачным эго. Что же будет дальше... Скромнее нужно быть. Всего первый сезон у Барсы за многие годы, где у неё начало что-то получаться, и то в большей мере благодаря падению Реала, а тут уже малолетние царьки Барсы цену себе сложить не могут.
Мы?! Этот школьник каким боком относиться к завоеваниям Барселоны в 2009 и 2015 годах? В 2009 он ещё в штанишки гадил, а в 2015... впрочем и в 2015 возможно тоже. Всего 17 лет пацану, а уже такой токсичный и с таким заоблачным эго. Что же будет дальше... Скромнее нужно быть. Всего первый сезон у Барсы за многие годы, где у неё начало что-то получаться, и то в большей мере благодаря падению Реала, а тут уже малолетние царьки Барсы цену себе сложить не могут.
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А то покусают..🤭
А то покусают..🤭