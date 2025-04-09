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Компани: «„Бавария“ могла забить два, три, может, больше»

вчера, 08:22
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 2Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал поражение от «Интера» (1:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

У нас были моменты забить больше одного гола сегодня – два или три, а может, и больше. Мы знаем, что у них есть качественные игроки в атаке; с ними никогда не бывает спокойно, но мы были опаснее и имели свои моменты.

Я знаю, что играть против «Интера» на выезде тяжело, но я не думаю, что стоит чувствовать себя заведомо побежденными из-за травм или чего-то подобного. В Милане у нас тоже будут шансы.

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Все комментарии
Charlie Scene
Charlie Scene
вчера в 11:26
Поздно пить боржоми когда почки отказали ...
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Don Nerazzurri (раскрыть)
вчера в 10:40
К месту был -бы вопрос.
Хотя Бавария играла хорошо. Мне она понравилась. Компани сварил суп вкусный, но забыл поперчить и посолить.
Но он на правильном пути, уверен.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 10:24
Бавария Интер мне ещё помнится по финалу ЛЧ, где Бавария была лучше, но моменты реализовал Интер
adekvat
adekvat
вчера в 10:04
Могли да не смогли, в Милане трудно будет но возможно.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 09:45
Невнятно как-то, не мотивирует
Capral
Capral
вчера в 09:45
Компани можно только посочувствовать. Принять мертвую команду, после прошлого сезона, удачно сыграть во всех турнирах, конечно не под силу молодому начинающему тренеру. А тут ещё эпидемия травм всей ЦЗ. Конечно моменты были и у Кейна и даже у Мюллера. Но это уже история. Надо отдать должное Компани, ему досталось тяжелейшее наследие от Тухеля. Несмотря на это, он вдохнул в команду новую жизнь, поставил на ноги и поставил Баварии, вполне себе комбинационный футбол. Не сомневаюсь, будь вчера вся линия обороны и Мусиала- счёт был бы иным... Но, что есть, то есть. Теперь главное Бундес. За вылет из ЛЧ, думаю, руководство не осудит, а вот за неудачу в Бундесе, санкции могут быть. Хотя, для молодого тренера, принявшего такой вызов с убитой командой, какое может быть наказание? Он итак делает больше, чем может...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 09:24
Я лично смотрел краем глаза и помню только один шанс который мог пустить игру по иному сценарию, а так всё вода, давайте результат на поле в виде забитых мячей, тех кто много атаковал в четвертьфинале и не прошёл в полуфинал никто не помнит, вряд ли в Милане вам удастся что то большее чем в дополнительное время и в серию пенальти матч перевести, это будет уже сверхудача.
He Э Г O И CT
He Э Г O И CT
вчера в 09:19
В отсутствии Мусиалы эту "машину" спасёт только Мюллер.. 🤭
drug01
drug01
вчера в 09:14
В Милане будет еще труднее...
A.S.A
A.S.A
вчера в 09:09
Ночью естественно смотрел матч
Арсенал - Реал,а вот утром глянул обзор матча Бавария - Интер. Согласен с Компани, Бавария создала множество голевых моментов, но Зоммер тащил, а когда не тащил, то на помощь вратарю приходила штанга ну или промахи футболистов Баварии. Интер создал свой первый момент только на 30-й минуте, а всё это время Бавария не выпускала миланцев с их половины поля! Во втором тайме практически ничего не изменилось, немцы давили, создавали, забили, а победил все равно Интер!
Интеристов с победой, а у Баварии остается щанс в ответной встречи
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 08:55
В ответке почувствуете себя Реалом на поле Арсенала. 🤭
qsr239p35njh
qsr239p35njh
вчера в 08:46
А в итоге близка к вылету
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 08:35, ред.
Блин, так и хочется спросить, ну почему, что вам мешало забить 3,4,5.
STVA 1
STVA 1
вчера в 08:32
Детский сад штаны на лямках)))
sv_1969
sv_1969
вчера в 08:31
Главное слово в его монологи могли Но ведь же не забили
Гость
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