Компани: «„Бавария“ могла забить два, три, может, больше»

Главный тренер «Баварии» прокомментировал поражение от «Интера» (1:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

У нас были моменты забить больше одного гола сегодня – два или три, а может, и больше. Мы знаем, что у них есть качественные игроки в атаке; с ними никогда не бывает спокойно, но мы были опаснее и имели свои моменты.

Я знаю, что играть против «Интера» на выезде тяжело, но я не думаю, что стоит чувствовать себя заведомо побежденными из-за травм или чего-то подобного. В Милане у нас тоже будут шансы.