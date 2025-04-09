Компани: «„Бавария“ могла забить два, три, может, больше»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал поражение от «Интера» (1:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
У нас были моменты забить больше одного гола сегодня – два или три, а может, и больше. Мы знаем, что у них есть качественные игроки в атаке; с ними никогда не бывает спокойно, но мы были опаснее и имели свои моменты.
Я знаю, что играть против «Интера» на выезде тяжело, но я не думаю, что стоит чувствовать себя заведомо побежденными из-за травм или чего-то подобного. В Милане у нас тоже будут шансы.
Арсенал - Реал,а вот утром глянул обзор матча Бавария - Интер. Согласен с Компани, Бавария создала множество голевых моментов, но Зоммер тащил, а когда не тащил, то на помощь вратарю приходила штанга ну или промахи футболистов Баварии. Интер создал свой первый момент только на 30-й минуте, а всё это время Бавария не выпускала миланцев с их половины поля! Во втором тайме практически ничего не изменилось, немцы давили, создавали, забили, а победил все равно Интер!
Интеристов с победой, а у Баварии остается щанс в ответной встречи
Арсенал - Реал,а вот утром глянул обзор матча Бавария - Интер. Согласен с Компани, Бавария создала множество голевых моментов, но Зоммер тащил, а когда не тащил, то на помощь вратарю приходила штанга ну или промахи футболистов Баварии. Интер создал свой первый момент только на 30-й минуте, а всё это время Бавария не выпускала миланцев с их половины поля! Во втором тайме практически ничего не изменилось, немцы давили, создавали, забили, а победил все равно Интер!
Интеристов с победой, а у Баварии остается щанс в ответной встречи