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Павлюченко сравнил Овечкина с Месси и Роналду

вчера, 12:03

Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко сравнил хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина с Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

Чувствую гордость за нашу страну. Наверное, хоккей — второй вид спорта после футбола, его так же все любят и смотрят. И еще двойне приятно, когда наш русский парень делает историю в хоккее. Я лично знаю Александра, и при встрече мы всегда общаемся. Что можно сказать — легенда! Это как Месси и Роналду в футболе. Вот Овечкин и Дацюк — это легенды, которыми не становятся, они такими рождаются. Сколько мы все ждали этого... Кто-то верил, а кто-то — нет. Еще не так давно он травму получил, но потом в каждой игре начал забивать — красавец.

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Все комментарии
4RT
4RT
вчера в 14:17
Овечкин и в футбол неплохо играет. А вот на гнома и павлина на коньках в НХЛ, было бы забавно посмотреть
Futurista
Futurista
вчера в 12:57
Александра нельзя сравнивать с Месси и Роналду...он сделал невозможное...ну это как второй космонавт, побивший достижение первого, хотя при этом первый всегда первым и останется...именно поэтому Гретцки и присутствовал на торжестве...Месси и Роналду - обычные звёзды футбола...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:24, ред.
Я не люблю хоккей, в детстве телики были маленькие, шайбу было не видно. А мяч видно. Вот наверное одна из причин выбора футбола, вторая что чтобы поиграть в футбол гораздо меньше напрягов было в любое время года, каток у нас никто не заливал, да и коньки с клюшками и прочее дороже стоят чем 1 мяч на весь двор купить. И до сих пор, уже к 40 близится, а я как то к ледовому этому спорту остался равнодушен
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:18
Хорошо хоть не с Дзюбой сравнил))
Да Овечкин-большой молодец!!
Гость
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