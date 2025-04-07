Павлюченко сравнил Овечкина с Месси и Роналду

Бывший футболист сборной России сравнил хоккеиста «Вашингтона» с и .

Чувствую гордость за нашу страну. Наверное, хоккей — второй вид спорта после футбола, его так же все любят и смотрят. И еще двойне приятно, когда наш русский парень делает историю в хоккее. Я лично знаю Александра, и при встрече мы всегда общаемся. Что можно сказать — легенда! Это как Месси и Роналду в футболе. Вот Овечкин и Дацюк — это легенды, которыми не становятся, они такими рождаются. Сколько мы все ждали этого... Кто-то верил, а кто-то — нет. Еще не так давно он травму получил, но потом в каждой игре начал забивать — красавец.