Отец Чалова посмеялся над словами Акинфеева

Николай Чалов, отец нападающего ПАОКа , прокомментировал слова вратаря ЦСКА , который ранее раскритиковал решение форвард уйти из ЦСКА в поисках европейской мотивации.

Я посмеялся над словами Акинфеева. Игорь сказал, что человеку, работающему на заводе, не нужна мотивация. А как вы думаете, человек, который 30 лет пашет в цеху, приходит на работу без мотивации? Он под дулом автомата работает? Человек любит свою профессию. Любовь равно мотивация. Если ты любишь футбол, то зачем тебе все остальное? Заиграть в Европе — это и есть мотивация. Ты в России должен быть лучшим, чтобы уехать в топ-клуб. Все просто.