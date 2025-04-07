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Отец Чалова посмеялся над словами Акинфеева

вчера, 13:26

Николай Чалов, отец нападающего ПАОКа Фёдора Чалова, прокомментировал слова вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, который ранее раскритиковал решение форвард уйти из ЦСКА в поисках европейской мотивации.

Я посмеялся над словами Акинфеева. Игорь сказал, что человеку, работающему на заводе, не нужна мотивация. А как вы думаете, человек, который 30 лет пашет в цеху, приходит на работу без мотивации? Он под дулом автомата работает? Человек любит свою профессию. Любовь равно мотивация. Если ты любишь футбол, то зачем тебе все остальное? Заиграть в Европе — это и есть мотивация. Ты в России должен быть лучшим, чтобы уехать в топ-клуб. Все просто.

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Датак
Датак
вчера в 16:31
Оооой,ну все,понятно,откуда ножки то росли.там у бати планов на сына больше,чем у феди амбиций
Capral
Capral
вчера в 16:28, ред.
Ну один уже уехал- с больничного не слазит... Мотивация, где в Греции? Я там был, а обратно уехал немотивированным.🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
В СССР всегда была мотивация, у всех футболистов- для творческого роста и прогресса!!!!!!! Никто, никуда не уезжал, но продолжал расти на высочайшем уровне!!!!!!!
Полностью согласен с Анатолием Кандауровым!!!!!!!
Пусть Чалов сыграет столько, сколько сыграл Акинфеев...
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 14:39, ред.
Давайте не будем про мифическую мотивацию Фёдора, о которой сказал его отец. Мотивация - это когда ты захотел перейти и перешёл в серьёзный европейский клуб, чтобы расти в футбольном плане. Играть в затрапезном клубе из Греции - это не мотивация, а что - то ещё, неподвластное моему уму. В своих рассуждениях по поводу Фёдора и его мотивации могу ошибаться, не обессудьте, но греческий клуб не тот оселок, где можно продемонстрировать своё мастерство, которого у Фёдора кот наплакал.
Futurista
Futurista
вчера в 14:11, ред.
Отец Чалова рад погреть пузо в Греции)...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:44
Федин папаша немного не понял и ушел в сторону. Игорь посмеялся не нал мотивацией, а над "европейской" мотивацией Феди Чалова. Под такой мотивацией можно понимать и "гейропейскую" мотивацию. Играть надо и в РПЛ , и в Европе и везде нужна мотивация обычная, а не европейская.
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:33
Тут всё просто - "сколько людей - столько мнений"..)
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 13:31, ред.
Всю историю человечества мотивацией чтобы работать было выживание, напридумывали богатеи любовь к работе и прочее благородство, а на самом едле чтобы покушать было и где поспать, да что надеть зимой холодной. Какие то оторванные от реальности люди сами уже забыли зачем трудиться надо. На заводе то как раз много кто считай под дулом автомата в виде квартплаты, ипотеки и голодных детей и работает. Кому повезло любить свою работу тот счастливый человек, но таких меньшинство, даже уже среди футболистов больше любви к деньгам и известности, чем к работе. Хотя казалось бы - играй в любимую игру, получай удовольствие, радуй болельщиков, достигай высот мастерства, это всё должно приносить внутреннее удовлетворение и гордость за себя, а не бабки и тачки.
Гость
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