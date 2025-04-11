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Ван Дейк продлит контракт с «Ливерпулем» до июня 2027 года

вчера, 11:59

По информации источника, защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк очень скоро подпишет новый контракт с клубом до июня 2027 года. Соглашение об этом достигнуто.

Сделка будет оформлена до конца сезона.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 20:36
Да и пох, даже если всё так, как и написали - эта проблема через год, стало быть есть год на то, что бы что-то сотворить, чтобы поспособствовать. Уж лучше, чем лишиться стержня обороны прямо сейчас и что-то там изобретать за неск месяцев
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 19:15
отличная новость и для красных и для кэпа!
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:08
Капитан Вирджил остается с чем и поздравляю болельщиков Ливерпуля! Лидер обороны, очень важный игрок, как на поле, так и за его пределами!
Проблема лишь в том, что Ливерпулю через год всё равно придется покупать замену ВВД...
Еще у Ливерпуля проблема с контрактом Конате, который истекает через год и пока они не пришли к соглашению. Получается, что через год Ливерпулю придется полностью перестраивать центр обороны....
протон
протон
вчера в 14:27
Важнейший игрок, было бы ошибкой его не продлить.
vh3x7fh7k248
vh3x7fh7k248
вчера в 13:11
Хорошо что сохранили ещё одного лидера
112910415
112910415
вчера в 13:02
пока всё путём
5239vgn3gr8r
5239vgn3gr8r
вчера в 12:47
Большие деньги ПСЖ его не убедили.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:34
охоту ПСЖ на голландца резко оборвали. значит )))
да, для Ливерпуля важно было сохранить Дейка еще на пару сезонов как психологический стержень команды.
голландец голландца поймет и поддержит. а ВВД капитан команды, и нужен проводник между тренером и командой.
матос
матос
вчера в 12:31
Очередная хорошая весть для болел Ливерпуля.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 12:23
Посмотрели игру Арсенал - Реал и переподписали контракты с Ливерпулем, подшучивая над Трентом.
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:09
Старая гвардия остается!Это хорошо!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:07
Успех печёночного паштета этого сезона это точно, если подпишут Вирджила и плюс уже продлили с Салахом, можно и вылет от ПСЖ простить.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:03, ред.
Ливер все-таки сохранит лидеров. осталось летом точечно усилиться и все будет ок)
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