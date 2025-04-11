Ван Дейк продлит контракт с «Ливерпулем» до июня 2027 года

По информации источника, защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк очень скоро подпишет новый контракт с клубом до июня 2027 года. Соглашение об этом достигнуто.
Сделка будет оформлена до конца сезона.
По информации источника, защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк очень скоро подпишет новый контракт с клубом до июня 2027 года. Соглашение об этом достигнуто.
Сделка будет оформлена до конца сезона.
Проблема лишь в том, что Ливерпулю через год всё равно придется покупать замену ВВД...
Еще у Ливерпуля проблема с контрактом Конате, который истекает через год и пока они не пришли к соглашению. Получается, что через год Ливерпулю придется полностью перестраивать центр обороны....
Проблема лишь в том, что Ливерпулю через год всё равно придется покупать замену ВВД...
Еще у Ливерпуля проблема с контрактом Конате, который истекает через год и пока они не пришли к соглашению. Получается, что через год Ливерпулю придется полностью перестраивать центр обороны....