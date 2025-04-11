«Интер» продлил контракт с молодым нападающим

Миланский «Интер» объявил о продлении контракта с 19-летним нападающим Франческо Эспосито. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2030 года.
Футболист с августа 2023-го выступает на правах аренды за «Специю».
Миланский «Интер» объявил о продлении контракта с 19-летним нападающим Франческо Эспосито. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2030 года.
Футболист с августа 2023-го выступает на правах аренды за «Специю».
бестолочь возрастной.
не видел, как Франческо играет, но Себастьян большой талант.
самый юный итальяеский игрок с дебютом в Лиге чемпионов.
заменил самого Лукаку))
надеюсь, Индзаги даст ему шанс.
уж лучше Себастьян играет чем иранец.
давно у Италии нет молодой яркой звездочки)))
бестолочь возрастной.
не видел, как Франческо играет, но Себастьян большой талант.
самый юный итальяеский игрок с дебютом в Лиге чемпионов.
заменил самого Лукаку))
надеюсь, Индзаги даст ему шанс.
уж лучше Себастьян играет чем иранец.
давно у Италии нет молодой яркой звездочки)))