Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыИталия. Серия А 2024/2025

«Интер» продлил контракт с молодым нападающим

вчера, 13:39

Миланский «Интер» объявил о продлении контракта с 19-летним нападающим Франческо Эспосито. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2030 года.

Футболист с августа 2023-го выступает на правах аренды за «Специю».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиВан Дейк продлит контракт с «Ливерпулем» до июня 2027 года
Вчера, 11:59
ОфициальноСалах продлил контракт с «Ливерпулем»
Вчера, 10:12
В «Локомотиве» отреагировали на слухи о контракте Тикнизяна
Вчера, 09:59
Слухи«Аль-Наср» предлагает Роналду новый контракт
10 апреля
Слухи«Барселона» обсуждает с Фликом продление контракта
10 апреля
Агент Тикнизяна отреагировал на слухи о контракте игрока с «Локомотивом»
10 апреля
Сортировать
Все комментарии
матос
матос ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 15:28
тоже надеюсь. Финансовое положение Интера сейчас не назвать замечательным , так почему бы руководству на своих внимание не обратить чем подписывать бесплатников да еще и возрастных.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ матос (раскрыть)
вчера в 15:24
от Тареми лучше избавится.
бестолочь возрастной.
не видел, как Франческо играет, но Себастьян большой талант.
самый юный итальяеский игрок с дебютом в Лиге чемпионов.
заменил самого Лукаку))
надеюсь, Индзаги даст ему шанс.
уж лучше Себастьян играет чем иранец.
давно у Италии нет молодой яркой звездочки)))
q2fg5amn9q7p
q2fg5amn9q7p
вчера в 15:04
Может когда-нибудь и сыграет за основную команду...
матос
матос
вчера в 14:48
и это правильно. так то двое игроков с фамилией Эспозито Интеру принадлежат , Себастьян за Эмполи так же в аренде играет , ему бы тоже шанс дать нежели возрастных иранцев подписывать . ..... Что от Кореа что от Тареми выхлоп --- 0
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:12
Инвестиции в будущее так сказать!
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:54
Молодцы думают на перспективу .
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 