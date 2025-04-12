«Бавария» проявляет интерес к вратарю «Брайтона»

Вратарь «Брайтона» Барт Вербругген может продолжить карьеру в Германии.
По данным источника, интерес к голландцу проявляет «Бавария». Мюнхенский клуб попробует подписать голкипера этим летом.
Вратарь «Брайтона» Барт Вербругген может продолжить карьеру в Германии.
По данным источника, интерес к голландцу проявляет «Бавария». Мюнхенский клуб попробует подписать голкипера этим летом.
Барт Вербругген вполне хороший вариант и пожалуй будет самым дорогим из имеющихся. Нидерландцу летом исполнится всего 23, а он уже выдает вполне приличную игру, а дальше должен еще расти и прибавлять в плане мастерства. Думаю чайки запросят за него млн 50-60...
Есть еще один вполне достойный вариант, который будет стоить куда меньше -это вратарь Лестера Хермансен!
Хороший вратарь имеется в Парме. Японец Сузуки обладает шикарной реакцией, хорошо играет ногами, молодой, есть все данные, что бы выступать в топ клубе!
Еще один молодой но скорее всего уже будет дорогой вратарь Лилля Шавалье
Вратарь это пол команды, выбирать нужно тщательно и желательно с прицелом на сезонов 5-6 минимум, вот и поглядим кого приобретут мюнхенцы
Барт Вербругген вполне хороший вариант и пожалуй будет самым дорогим из имеющихся. Нидерландцу летом исполнится всего 23, а он уже выдает вполне приличную игру, а дальше должен еще расти и прибавлять в плане мастерства. Думаю чайки запросят за него млн 50-60...
Есть еще один вполне достойный вариант, который будет стоить куда меньше -это вратарь Лестера Хермансен!
Хороший вратарь имеется в Парме. Японец Сузуки обладает шикарной реакцией, хорошо играет ногами, молодой, есть все данные, что бы выступать в топ клубе!
Еще один молодой но скорее всего уже будет дорогой вратарь Лилля Шавалье
Вратарь это пол команды, выбирать нужно тщательно и желательно с прицелом на сезонов 5-6 минимум, вот и поглядим кого приобретут мюнхенцы