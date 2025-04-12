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«Бавария» проявляет интерес к вратарю «Брайтона»

вчера, 17:50

Вратарь «Брайтона» Барт Вербругген может продолжить карьеру в Германии.

По данным источника, интерес к голландцу проявляет «Бавария». Мюнхенский клуб попробует подписать голкипера этим летом.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:56
Бавария в том году упустила качественного и не дорогого Мамардашвили, теперь будут брать из тех, кто будет более доступен, но скорее всего будут стоить дорого!
Барт Вербругген вполне хороший вариант и пожалуй будет самым дорогим из имеющихся. Нидерландцу летом исполнится всего 23, а он уже выдает вполне приличную игру, а дальше должен еще расти и прибавлять в плане мастерства. Думаю чайки запросят за него млн 50-60...
Есть еще один вполне достойный вариант, который будет стоить куда меньше -это вратарь Лестера Хермансен!
Хороший вратарь имеется в Парме. Японец Сузуки обладает шикарной реакцией, хорошо играет ногами, молодой, есть все данные, что бы выступать в топ клубе!
Еще один молодой но скорее всего уже будет дорогой вратарь Лилля Шавалье
Вратарь это пол команды, выбирать нужно тщательно и желательно с прицелом на сезонов 5-6 минимум, вот и поглядим кого приобретут мюнхенцы
e5rrbcd57ky4
e5rrbcd57ky4
вчера в 18:02
Ценник на вратаря резко вырос
Гость
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