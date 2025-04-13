Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыСША. МЛС 2025

Стало известно, где продолжит карьеру Месси

вчера, 09:46

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси находится в шаге от продления контракта со своим клубом до декабря 2026 года.

Напомним, Месси выступает за команду из Майами с июля 2023 года. Его действующий контракт истекает в декабре 2025 года. В текущем сезоне 37-летний аргентинец провёл 9 матчей в МЛС и Лиге чемпионов КОНКАКАФ, в которых забил 8 мячей и отдал 3 голевых передачи.

Ранее сообщалось, что нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн может пополнить состав «Интер Майами».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Один из крупнейших контрактов в Европе. Только 6 игроков топ-5 лиг получают больше Салаха
12 апреляРоман Сошенко в блоге Футбол и деньгиКомментарии4
Анчелотти ответил на вопрос о своём будущем в «Реале»
12 апреля
Слухи«Милан» собирается продлить контракт с Меньяном
11 апреля
«Барселона» планирует продлить контракт с Рафиньей
11 апреля
СлухиСане пошёл на уступки ради подписания нового контракта с «Баварией»
11 апреля
Выбрал трофеи. Салах остаётся в «Ливерпуле»
11 апреляСергей Иванов в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии2
Сортировать
Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 13:45
А писали, что Барса его хочет обратно
4RT
4RT
вчера в 13:25
В "Динамо" Мурманск
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:30
Его там все устраивает! Как думаю в принципе и Рона в СА!
Шуnя771
Шуnя771 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 11:42
Да у него как у моряка в дореволюционной Одессе..., несколько теплых мест.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:40
Сколько ему саудиты предлагали?
Пол лярда? И не пошел...
Условия (реклама прежде всего...) Майами оказались более увесистыми чем тонны купюр "золотых песков"...
Вывод: не для ухода в 2025 году он пришел к Бекхэму, прихватив с собою стаю товарищей!
Это читаемо даже слабовидящими без шрифта Брайля!
Futurista
Futurista ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 11:35
Это понятно...но уходить в никуда тоже не камильфо)...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:17, ред.
В случае с Гением (с Месси) ..., это неважно. Даже если после Майами он в супермаркет ширпотреб продавать пойдёт, - сие не сможет затмить его Величия.
Этот маленький Гигант себя увековечил ещё до Катара.
Как сказал Моуриньо: " Месси не обязательно выигрывать ЧМ, он и без него самый, самый..."
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 10:02
По стопам Яшина, великие сходятся)
Futurista
Futurista
вчера в 09:59
Стало известно, где продолжит карьеру Месси...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:53
Ну, а где же еще? Все и так было ясно
112910415
112910415
вчера в 09:53
от добра добра не ищут
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 