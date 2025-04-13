Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси находится в шаге от продления контракта со своим клубом до декабря 2026 года.
Напомним, Месси выступает за команду из Майами с июля 2023 года. Его действующий контракт истекает в декабре 2025 года. В текущем сезоне 37-летний аргентинец провёл 9 матчей в МЛС и Лиге чемпионов КОНКАКАФ, в которых забил 8 мячей и отдал 3 голевых передачи.
Ранее сообщалось, что нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн может пополнить состав «Интер Майами».
Пол лярда? И не пошел...
Условия (реклама прежде всего...) Майами оказались более увесистыми чем тонны купюр "золотых песков"...
Вывод: не для ухода в 2025 году он пришел к Бекхэму, прихватив с собою стаю товарищей!
Это читаемо даже слабовидящими без шрифта Брайля!
Пол лярда? И не пошел...
Условия (реклама прежде всего...) Майами оказались более увесистыми чем тонны купюр "золотых песков"...
Вывод: не для ухода в 2025 году он пришел к Бекхэму, прихватив с собою стаю товарищей!
Это читаемо даже слабовидящими без шрифта Брайля!
Этот маленький Гигант себя увековечил ещё до Катара.
Как сказал Моуриньо: " Месси не обязательно выигрывать ЧМ, он и без него самый, самый..."
Этот маленький Гигант себя увековечил ещё до Катара.
Как сказал Моуриньо: " Месси не обязательно выигрывать ЧМ, он и без него самый, самый..."