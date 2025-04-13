Стало известно, где продолжит карьеру Месси...

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вчера, 09:46

Нападающий «Интер Майами» находится в шаге от продления контракта со своим клубом до декабря 2026 года.

Напомним, Месси выступает за команду из Майами с июля 2023 года. Его действующий контракт истекает в декабре 2025 года. В текущем сезоне 37-летний аргентинец провёл 9 матчей в МЛС и Лиге чемпионов КОНКАКАФ , в которых забил 8 мячей и отдал 3 голевых передачи.

Ранее сообщалось, что нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн может пополнить состав «Интер Майами».