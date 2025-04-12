Анчелотти ответил на вопрос о своём будущем в «Реале»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о своём будущем в мадридском клубе.
Мой контракт довольно ясен. У меня есть ещё один год по контракту, и клуб всегда меня поддерживает.
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о своём будущем в мадридском клубе.
Мой контракт довольно ясен. У меня есть ещё один год по контракту, и клуб всегда меня поддерживает.
допустим, Хави Алонсо останется еще на год в Байере.
большая вероятность, что Перес не станет выставлять итальянца.
тем более увольнение не решит проблемы.
нет сейчас на рынке специалиста, который подойдет Реалу сразу.
допустим, Хави Алонсо останется еще на год в Байере.
большая вероятность, что Перес не станет выставлять итальянца.
тем более увольнение не решит проблемы.
нет сейчас на рынке специалиста, который подойдет Реалу сразу.
возникает вопросов, там очередь мама дорогая!!!
возникает вопросов, там очередь мама дорогая!!!