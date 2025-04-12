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Анчелотти ответил на вопрос о своём будущем в «Реале»

вчера, 17:10

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о своём будущем в мадридском клубе.

Мой контракт довольно ясен. У меня есть ещё один год по контракту, и клуб всегда меня поддерживает.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:07
а пока никто не знает ...
ABir
ABir
вчера в 18:36
Тогда вообще не стоит беспокоиться о текущих результатах Реала
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 18:17
Ответ его: "я остаюсь".
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:49
все может быть.
допустим, Хави Алонсо останется еще на год в Байере.
большая вероятность, что Перес не станет выставлять итальянца.
тем более увольнение не решит проблемы.
нет сейчас на рынке специалиста, который подойдет Реалу сразу.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:33
Один год контракта с Реалом это конечно замечательно, но суд может дать больше лет совсем без практики и как потом возвращаться к работе, лучше щас на лыжи встать и в Бразилию
shur
shur
вчера в 17:26
...уйдёт когда надо и с поднятой головой, а о его будущем вообще не
возникает вопросов, там очередь мама дорогая!!!
adekvat
adekvat
вчера в 17:25
В этот раз наврядли прокатит, сезон провалили.
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:15
Перес запросто может в конце сезона указать на дверь, если не будет ему нужного результата.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:10
У Переса другое мнение
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