Один из крупнейших контрактов в Европе. Только 6 игроков топ-5 лиг получают больше Салаха

В списке есть и неожиданные имена.

Мохамед Салах подписал новый двухлетний контракт с «Ливерпулем», но какую зарплату он будет получать и как это будет соотноситься с зарплатами суперзвёзд европейского футбола?

Точные цифры еще не установлены, но Пол Джойс из The Times — весьма авторитетный источник — заявил, что «сокращение зарплаты не входило в повестку дня» представителей Салаха. Это означает, что 32-летний форвард, по крайней мере, сохранит свою нынешнюю зарплату в размере 350 000 фунтов стерлингов в неделю, в то время как египетский журналист Исмаэль Махмуд утверждает, что его зарплата может вырасти до 400 000 фунтов стерлингов.

Если доверять нижнему пределу шкалы на данный момент, то вот шесть игроков из топ-5 лиг Европы, которые, по оценкам, зарабатывают больше, чем Салах. Данные предоставлены Capology.

Роберт Левандовски

Некоторые сомневались в целесообразности решения «Барселоны» заключить крупную сделку с игроком, которому чуть за тридцать, но пока для них всё идёт хорошо. Игрок сборной Польши привёл клуб к победе в Ла Лиге в своём дебютном сезоне, а теперь возглавляет блестящую атаку команды, которая может завоевать требл в сезоне 2024/2025. Летом Левандовскому исполнится 37 лет, но он доказал, что ещё способен на многое. С учетом того, что его зарплата, как сообщается, растёт из года в год, говорят, что он зарабатывает 640 962 евро (541 020 фунтов стерлингов) в неделю. Это продлится ещё один сезон после этого.

Килиан Мбаппе

Неудивительно, что Мбаппе занимает одно из первых мест в списке самых высокооплачиваемых футболистов Европы. «Реал» годами гонялся за победителем чемпионата мира и не заплатил за его подписание ни копейки, когда он покинул ПСЖ . Предполагается, что он зарабатывает 600 962 евро (507 257 фунтов стерлингов) в неделю на «Бернабеу», подписав пятилетний контракт, который действует до 2029 года.

Харри Кейн

«Бавария» не только заплатила рекордную для клуба сумму в 100 миллионов евро за переход капитана сборной Англии, но и выплачивает ему солидную зарплату. Ходят слухи, что Кейн может вернуться в Премьер-Лигу, в том числе в «Ливерпуль». Можно представить, как он вернется в родные края, чтобы побить рекорд Алана Ширера, но это произойдёт не раньше, чем через год или два. Сообщается, что доход Кейна составляет 480 769 евро (405 806 фунтов стерлингов) в неделю, и он приближается к середине четырёхлетнего контракта, подписанного им в 2023 году.

Эрлинг Холанд

Кевин Де Брюйне в настоящее время получает еженедельную зарплату в размере 400 000 фунтов стерлингов, что делает его самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги. И он договорился об этом без помощи агента — кому они вообще нужны? Однако блестящий бельгиец находится на последних месяцах своего дорогостоящего контракта и только что объявил, что покинет клуб в конце сезона. Это сделает его товарища по команде «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги в следующем сезоне, если не считать каких-либо неожиданных подписаний суперзвёзд летом. Недавно норвежский нападающий подписал рекордный контракт на 9,5 лет с «Манчестер Сити», по которому, как сообщается, он будет получать 500 000 фунтов стерлингов в неделю до 2034 года.

Давид Алаба

«Реал» поступил правильно, заполучив в свой состав талантливых футболистов после истечения срока их контрактов, и ожидается, что Трент Александер-Арнольд последует примеру Мбаппе, Антонио Рюдигера и Давида Алабы. Отсутствие трансферной платы даёт представителям игрока дополнительные преимущества при ведении переговоров о заработной плате. Можно предположить, что Александр-Арнольд заработает кучу денег в испанской столице, если судить по прецеденту, созданному Мбаппе и Алабой. Только что завершив невероятно успешную карьеру в «Баварии», Алаба сразу же доказал, что достоин инвестиций в свою огромную зарплату, которая, как сообщается, составляет 432 000 евро (365 000 фунтов стерлингов) в неделю. Он блестяще проявил себя в своем дебютном сезоне на «Бернабеу», приведя команду к победе в Ла Лиге и Лиге чемпионов. К сожалению, 32-летний игрок сборной Австрии получил разрыв передней крестообразной связки, и его игра в матче против «Арсенала», в котором «Лос-Бланкос» проиграли со счетом 0:3, свидетельствует о том, что ему с трудом удается вернуться на прежний уровень. Текущий контракт Алабы рассчитан до 2026 года, и на данный момент трудно представить, что «Реал» будет его продлевать. Алабе придётся пойти на значительное сокращение зарплаты, в каком клубе он бы ни продолжит карьеру.

Душан Влахович