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«Эвертон» включился в борьбу за лучшего бомбардира «Ипсвича»

вчера, 14:24

«Эвертон» присоединился к гонке за нападающего «Ипсвича» Лиама Делапа. Главный тренер «ирисок» Дэвид Мойес считает, что англичанин идеально подходит команде. «Эвертон» готов заплатить за Делапа прописанные отступные в размере 30 миллионов фунтов стерлингов (34,5 миллиона евро).

22-летний форвард выступает за «Ипсвич» с июля 2024 года. Его контракт действует до июня 2029 года. В текущем сезоне Делап сыграл 33 матча, в которых забил 12 мячей, отдал 2 голевых передачи и получил 10 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает англичанина в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Делапа хотят подписать «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:35
Если парень продолжит прогрессировать, то это будет отличным вложение. Ведь он сейчас стоит 35 млн, а отступные старые стоят всего 30 млн.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:28
"Ирискам" , что бы победить в борьбе - надо немного подсластить...)
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