«Ливерпуль» нацелился на подписание полузащитника «Интера»

Полузащитник «Интера» Николо Барелла может продолжить карьеру в Англии.
Как сообщается, вариант с подписанием итальянского хавбека рассматривает «Ливерпуль».
Барелла выступает за «Интер» с 2019 года.
Полузащитник «Интера» Николо Барелла может продолжить карьеру в Англии.
Как сообщается, вариант с подписанием итальянского хавбека рассматривает «Ливерпуль».
Барелла выступает за «Интер» с 2019 года.
но и тогда Интер удержал игрока при тогдашних финансоых проблемах.
теперь тем более не продаст лидера команды!!! хотя он воспитанником Интера
не был и даже в Милане не родился.
Барелла - нынешнее и будущее Интера. хотя и не воспитанник)))
а Ливерпулю лучше прицелится на Барриоса из Атлетико.
но и тогда Интер удержал игрока при тогдашних финансоых проблемах.
теперь тем более не продаст лидера команды!!! хотя он воспитанником Интера
не был и даже в Милане не родился.
Барелла - нынешнее и будущее Интера. хотя и не воспитанник)))
а Ливерпулю лучше прицелится на Барриоса из Атлетико.