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«Ливерпуль» нацелился на подписание полузащитника «Интера»

вчера, 12:02

Полузащитник «Интера» Николо Барелла может продолжить карьеру в Англии.

Как сообщается, вариант с подписанием итальянского хавбека рассматривает «Ливерпуль».

Барелла выступает за «Интер» с 2019 года.

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Все комментарии
nikolah
nikolah
вчера в 16:45
200 лямов и можно подумать..
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:29
еще Клопп хотел видит Барелла в Ливерпуле))
но и тогда Интер удержал игрока при тогдашних финансоых проблемах.
теперь тем более не продаст лидера команды!!! хотя он воспитанником Интера
не был и даже в Милане не родился.
Барелла - нынешнее и будущее Интера. хотя и не воспитанник)))
а Ливерпулю лучше прицелится на Барриоса из Атлетико.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 12:47
Как то не сексуально, не поверю, да и на чьё место? Разве что Макак действительно хилять хочет
матос
матос
вчера в 12:40
Барелла не продается!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 12:10
Перейдет ли он туда? Ливерпуль конечно же лучший вариант, чем Интер
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