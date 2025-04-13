«Манчестер Юнайтед» замышляет летнюю трансферную кампанию на 200 млн фунтов

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вчера, 11:59

Главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Рубену Амориму будет поручено перестроить состав команды этим летом, и в его распоряжении может оказаться огромная сумма денег, чтобы помочь ему в этом. Руководство «манкунианцев» считает, что они могут дать Амориму 200 миллионов фунтов стерлингов на летние трансферы путём продажи игроков, которыми он готов пожертвовать, чтобы финансировать перестройку «Олд Траффорд». Девять футболистов могут покинуть клуб.

В частности «Манчестер Юнайтед» хочет избавиться от игроков, которые находится в аренде. Речь идёт о: нападающем («Астон Вилла»), полузащитнике («Челси»), нападающем («Бетис») и защитнике ( ПСВ ). «Манчестер Юнайтед» надеется, что «Астон Вилла» выкупит Рэшфорда за 50 миллионов фунтов стерлингов или он привлечёт внимание других клубов. Что касается Антони, то «манкунинацы» отклонили предложение «Бетиса» о продлении аренды, так как считают, что испанский клуб может выкупить бразильца. У «Челси» есть возможность либо купить Санчо за 30 миллионов фунтов стерлингов, либо заплатить 5 миллионов фунтов стерлингов в качестве компенсации, чтобы расторгнуть соглашение. В любом случае, у Санчо нет будущего в Манчестере, и бывший клуб «Боруссия» Дортмунд следит за развитием событий. Маласия, находящийся в аренде в ПСВ , также выставлен на продажу.

«Красные дьяволы» также готовы выслушать предложения по полузащитнику , вратарю и нападающему , в то время как будущее хавбека остаётся под вопросом из-за того, что клуб не удовлетворил его требования по зарплате для подписания нового контракта. Ожидается, что Каземиро и Онана вызовут дополнительный интерес со стороны Саудовской Профессиональной Лиги и «Манчестер Юнайтед» сможет выручить по 20 миллионов фунтов стерлингов за каждого. В то время как Гарначо снова попал в поле зрения «Наполи», неаполитанцы готовы заплатить за аргентинца 35 миллионов фунтов стерлингов. а «Челси» следит за ситуацией с Майну.