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«Манчестер Юнайтед» замышляет летнюю трансферную кампанию на 200 млн фунтов

вчера, 11:59

Главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Рубену Амориму будет поручено перестроить состав команды этим летом, и в его распоряжении может оказаться огромная сумма денег, чтобы помочь ему в этом. Руководство «манкунианцев» считает, что они могут дать Амориму 200 миллионов фунтов стерлингов на летние трансферы путём продажи игроков, которыми он готов пожертвовать, чтобы финансировать перестройку «Олд Траффорд». Девять футболистов могут покинуть клуб.

В частности «Манчестер Юнайтед» хочет избавиться от игроков, которые находится в аренде. Речь идёт о: нападающем Маркусе Рэшфорде («Астон Вилла»), полузащитнике Джейдоне Санчо («Челси»), нападающем Антони («Бетис») и защитнике Тайрелле Маласии (ПСВ). «Манчестер Юнайтед» надеется, что «Астон Вилла» выкупит Рэшфорда за 50 миллионов фунтов стерлингов или он привлечёт внимание других клубов. Что касается Антони, то «манкунинацы» отклонили предложение «Бетиса» о продлении аренды, так как считают, что испанский клуб может выкупить бразильца. У «Челси» есть возможность либо купить Санчо за 30 миллионов фунтов стерлингов, либо заплатить 5 миллионов фунтов стерлингов в качестве компенсации, чтобы расторгнуть соглашение. В любом случае, у Санчо нет будущего в Манчестере, и бывший клуб «Боруссия» Дортмунд следит за развитием событий. Маласия, находящийся в аренде в ПСВ, также выставлен на продажу.

«Красные дьяволы» также готовы выслушать предложения по полузащитнику Каземиро, вратарю Андре Онане и нападающему Алехандро Гарначо, в то время как будущее хавбека Кобби Майну остаётся под вопросом из-за того, что клуб не удовлетворил его требования по зарплате для подписания нового контракта. Ожидается, что Каземиро и Онана вызовут дополнительный интерес со стороны Саудовской Профессиональной Лиги и «Манчестер Юнайтед» сможет выручить по 20 миллионов фунтов стерлингов за каждого. В то время как Гарначо снова попал в поле зрения «Наполи», неаполитанцы готовы заплатить за аргентинца 35 миллионов фунтов стерлингов. а «Челси» следит за ситуацией с Майну.

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 17:48
Да продайте вы этот клуб уже шейхам.
Gurpark
Gurpark
вчера в 17:37
Для того чтобы купить что-то ненужное нужно сперва продать что-то ненужное.
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:41
Т.е сэр Редклифф покупал МЮ для того, что бы клуб самофинансировался без участия самого Джима Редклифа???? Типо хотите новых игроков, так избавьтесь от старых!
Вообще у Аморима огромные проблемы с составом и думаю 200 млн будет мало
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 15:15
Продать 6-7 игроков и купить 2 новых игрока, это тоже не дело)
112910415
112910415
вчера в 14:03
успех неизбежен ! )
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 13:27
Можно просто взять и продать Манчестер Юнайтед. Фанаты праздник устроят, уже больше десяти лет издевательства над клубом терпят.
4RT
4RT
вчера в 13:23
Замышляют очередное зловещие преступление
4wrwuuz79c6v
4wrwuuz79c6v
вчера в 13:13
Да пусть тратят, лишь был толк от этого
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:44
То что нужны усиления никто и не сомневался.
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:34
))))
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 12:29
Как всегда, планы грандиозные!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:27
планы реализуемы))) еще зимой следовало продать Гарначо и Каземиро.
надеюсь, в летом так и случится.
Онана вне заявки на сегодняшний матч против Ньюкасла.
Аморим хочет, чтобы Онана освежил голову.
турок Алтай начнет матч в старте.
думаю , что Аморим выпустит еще пару молодых, можно даже дагестанского пацана Амира )) сейчас главный матч - противостояние с Лионом в ЛЕ.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:22
Каждый новый тренер устраивает перестройку уже который год это в МЮ...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:22
Что то у него прищюр какой то хитрый, замышляет поди что-то, может трансферную компанию на 200 лямов? Искренне жаль что это ни на йоту не решит клубных проблем. Но приблизит МЮ к дну от которого можно будет хотя бы оттолкнуться.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:07
Мудреная арифметика...)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:04
)))
А не дешевле будет Рэдклиффу положить эти бабки обратно в портмоне, нанять тренера поувесистей и заниматься финансовыми делами клуба по прямой своей принадлежности ?!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:00
Красиво жить не запретишь, Пускай замышляют...
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