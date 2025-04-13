«Манчестер Юнайтед» замышляет летнюю трансферную кампанию на 200 млн фунтов

Главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Рубену Амориму будет поручено перестроить состав команды этим летом, и в его распоряжении может оказаться огромная сумма денег, чтобы помочь ему в этом. Руководство «манкунианцев» считает, что они могут дать Амориму 200 миллионов фунтов стерлингов на летние трансферы путём продажи игроков, которыми он готов пожертвовать, чтобы финансировать перестройку «Олд Траффорд». Девять футболистов могут покинуть клуб.
В частности «Манчестер Юнайтед» хочет избавиться от игроков, которые находится в аренде. Речь идёт о: нападающем Маркусе Рэшфорде («Астон Вилла»), полузащитнике Джейдоне Санчо («Челси»), нападающем Антони («Бетис») и защитнике Тайрелле Маласии (ПСВ). «Манчестер Юнайтед» надеется, что «Астон Вилла» выкупит Рэшфорда за 50 миллионов фунтов стерлингов или он привлечёт внимание других клубов. Что касается Антони, то «манкунинацы» отклонили предложение «Бетиса» о продлении аренды, так как считают, что испанский клуб может выкупить бразильца. У «Челси» есть возможность либо купить Санчо за 30 миллионов фунтов стерлингов, либо заплатить 5 миллионов фунтов стерлингов в качестве компенсации, чтобы расторгнуть соглашение. В любом случае, у Санчо нет будущего в Манчестере, и бывший клуб «Боруссия» Дортмунд следит за развитием событий. Маласия, находящийся в аренде в ПСВ, также выставлен на продажу.
«Красные дьяволы» также готовы выслушать предложения по полузащитнику Каземиро, вратарю Андре Онане и нападающему Алехандро Гарначо, в то время как будущее хавбека Кобби Майну остаётся под вопросом из-за того, что клуб не удовлетворил его требования по зарплате для подписания нового контракта. Ожидается, что Каземиро и Онана вызовут дополнительный интерес со стороны Саудовской Профессиональной Лиги и «Манчестер Юнайтед» сможет выручить по 20 миллионов фунтов стерлингов за каждого. В то время как Гарначо снова попал в поле зрения «Наполи», неаполитанцы готовы заплатить за аргентинца 35 миллионов фунтов стерлингов. а «Челси» следит за ситуацией с Майну.
Вообще у Аморима огромные проблемы с составом и думаю 200 млн будет мало
Вообще у Аморима огромные проблемы с составом и думаю 200 млн будет мало
надеюсь, в летом так и случится.
Онана вне заявки на сегодняшний матч против Ньюкасла.
Аморим хочет, чтобы Онана освежил голову.
турок Алтай начнет матч в старте.
думаю , что Аморим выпустит еще пару молодых, можно даже дагестанского пацана Амира )) сейчас главный матч - противостояние с Лионом в ЛЕ.
надеюсь, в летом так и случится.
Онана вне заявки на сегодняшний матч против Ньюкасла.
Аморим хочет, чтобы Онана освежил голову.
турок Алтай начнет матч в старте.
думаю , что Аморим выпустит еще пару молодых, можно даже дагестанского пацана Амира )) сейчас главный матч - противостояние с Лионом в ЛЕ.
А не дешевле будет Рэдклиффу положить эти бабки обратно в портмоне, нанять тренера поувесистей и заниматься финансовыми делами клуба по прямой своей принадлежности ?!
А не дешевле будет Рэдклиффу положить эти бабки обратно в портмоне, нанять тренера поувесистей и заниматься финансовыми делами клуба по прямой своей принадлежности ?!