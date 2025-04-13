«Манчестер Сити» и «Байер» могут обменяться игроками

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вчера, 15:26

«Манчестер Сити» нацелился на полузащитника «Байера» , которого намерен подписать летом. В свою очередь, леверкузенцы хотят приобрести полузащитника «горожан» и вратаря английского клуба . «Манчестер Сити» намерен использовать интерес «Байера» к Макати и Ортеге, чтобы заполучить Вирца.

На неделе представители «аспириновых» нанесли плановый визит на «Этихад» и обсудили с «Манчестер Сити» перспективу переезда Макати и Ортеги в Германию. «Горожане» продадут игроков, если их устроит цена. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола является большим поклонником Макати, но не смог предоставить 22-летнему футболисту достаточно игрового времени. Отклонив в январе предложение от «Байера», англичане готовы продать игрока, если немцы предложат 25 миллионов фунтов стерлингов. Ортега также хочет проводить больше времени на поле. «Манчестер Сити» оценивает 32-летнего игрока примерно в 15 миллионов фунтов стерлингов.

В свою очередь, «горожане» хотят перевезти в Манчестер Вирца и готовы заплатить за него 100 миллионов фунтов стерлингов. Конкуренцию «Манчестер Сити» составляет «Бавария», но леверкузенцы предпочли бы, чтобы 21-летний игрок покинул Германию. Также они не теряют надежды уговорить Вирца продлить контракт ещё на год, чтобы включить в соглашение пункт о выкупе за 125 миллионов фунтов стерлингов. Но интерес «Байера» к Макати и Ортеге даёт «Манчестер Сити» козырь в переговорах.