«Вулверхэмптон» обыграл «Тоттенхэм» в матче АПЛ

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вчера, 17:56

«Вулверхэмптон» одержал победу над «Тоттенхэмом» в матче 32-го тура АПЛ (4:2).

На 2-й минуте Райан Аит-Нури вывел хозяев поля вперёд. Автогол Джеда Спенса на 38-й позволил команде удвоить преимущество. Матис Тель на 59-й сократил отставание лондонского клуба в счёте. Йорген Странд Ларсен на 64-й забил третий мяч «волков». На 85-й гости отквитали ещё один гол усилиями Ришарлисона. Матеус Кунья на 86-й отметился четвёртым голом у «Вулвз».

«Вулверхэмптон» занимает 16-е место (35 очков). «Тоттенхэм» идёт 15-м (37 баллов).