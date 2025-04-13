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«Вулверхэмптон» обыграл «Тоттенхэм» в матче АПЛ

вчера, 17:56
ВулверхэмптонЛоготип футбольный клуб Вулверхэмптон4 : 2Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

«Вулверхэмптон» одержал победу над «Тоттенхэмом» в матче 32-го тура АПЛ (4:2).

На 2-й минуте Райан Аит-Нури вывел хозяев поля вперёд. Автогол Джеда Спенса на 38-й позволил команде удвоить преимущество. Матис Тель на 59-й сократил отставание лондонского клуба в счёте. Йорген Странд Ларсен на 64-й забил третий мяч «волков». На 85-й гости отквитали ещё один гол усилиями Ришарлисона. Матеус Кунья на 86-й отметился четвёртым голом у «Вулвз».

«Вулверхэмптон» занимает 16-е место (35 очков). «Тоттенхэм» идёт 15-м (37 баллов).

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Все комментарии
shur
shur ответ Wolverhampton (раскрыть)
вчера в 23:56, ред.
...как там в народе говорят: "...Лучше поздно, но не как МЮ...!!!"
С победой!!!
112910415
112910415
вчера в 18:21
уже даже не смешно
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:59
Ожидаемо. Ттх все силы должен бросить на ЛЕ, но и там дела не очень идут....
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 17:57
Конец сезона а они только играть начали. Молодцы что сказать.
Гость
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