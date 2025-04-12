«Ювентус» обыграл «Лечче» в поединке Серии А

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вчера, 23:43

«Ювентус» выиграл у «Лечче» в матче 32-го тура Серии А (2:1).

На 2-й минуте полузащитник «Ювентуса» Тейн Копмейнерс открыл счёт в матче. На 33-й минуте вингер хозяев Кенан Йилдыз удвоил преимущество своей команды. На 87-й минуте защитник «Лечче» Федерико Баскиротто отыграл один мяч.

После этой игры «Ювентус» идет на 3-м месте (59 очков), «Лечче» располагается на 17-й строчке (26 баллов).