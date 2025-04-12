«Ювентус» обыграл «Лечче» в поединке Серии А

«Ювентус» выиграл у «Лечче» в матче 32-го тура Серии А (2:1).
На 2-й минуте полузащитник «Ювентуса» Тейн Копмейнерс открыл счёт в матче. На 33-й минуте вингер хозяев Кенан Йилдыз удвоил преимущество своей команды. На 87-й минуте защитник «Лечче» Федерико Баскиротто отыграл один мяч.
После этой игры «Ювентус» идет на 3-м месте (59 очков), «Лечче» располагается на 17-й строчке (26 баллов).
Ювентуса помаленьку избавляется от ТьягоМоттины.
была серия ничей, теперь победная серия. даже Влахович оказался полезным.
по другому быть не должно.
вся команда Удинезе стоит как одна зарплата Влаховича.
одним словом, глупое решение синьоры.
Ювентуса помаленьку избавляется от ТьягоМоттины.
была серия ничей, теперь победная серия. даже Влахович оказался полезным.
по другому быть не должно.
вся команда Удинезе стоит как одна зарплата Влаховича.
одним словом, глупое решение синьоры.