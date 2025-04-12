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«Ювентус» обыграл «Лечче» в поединке Серии А

вчера, 23:43
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 1Логотип футбольный клуб ЛеччеЛеччеМатч завершен

«Ювентус» выиграл у «Лечче» в матче 32-го тура Серии А (2:1).

На 2-й минуте полузащитник «Ювентуса» Тейн Копмейнерс открыл счёт в матче. На 33-й минуте вингер хозяев Кенан Йилдыз удвоил преимущество своей команды. На 87-й минуте защитник «Лечче» Федерико Баскиротто отыграл один мяч.

После этой игры «Ювентус» идет на 3-м месте (59 очков), «Лечче» располагается на 17-й строчке (26 баллов).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:49
Ювентус достаточно силён
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:50
Не без труда , но победа одержана.
BIANCONERI27
BIANCONERI27
сегодня в 00:43
Схема Тудора губительна для консейсао,нужен тренер с 4-3-3
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:57
с победой, бьянконери!
Ювентуса помаленьку избавляется от ТьягоМоттины.
была серия ничей, теперь победная серия. даже Влахович оказался полезным.
по другому быть не должно.
вся команда Удинезе стоит как одна зарплата Влаховича.
одним словом, глупое решение синьоры.
Гость
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