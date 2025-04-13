Гол Рамоса не помог «Монтеррею» переиграть «Тигрес УАНЛ»

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вчера, 08:53

«Тигрес УАНЛ » обыграл «Монтеррей» в 15-м туре мексиканской Клаусуры (2:1).

На 47-й минуте у хозяев поля за две желтые карточки был удален Диего Лайнес. На 51-й Серхио Рамос реализовал пенальти и вывел гостей вперед. На 73-й у гостей за два предупреждения был дисквалифицирован Герман Бертераме. На 79-й еще один игрок «полосатых» покинул поле: Оливер Торрес получил красную карточку. Франсиско Кордова на 90-й сравнял счет, а победный гол на 90+5-й забил Николас Ибаньес.