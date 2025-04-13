Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыМексика. Примера-Дивизион 2024/2025

Гол Рамоса не помог «Монтеррею» переиграть «Тигрес УАНЛ»

вчера, 08:53
Тигрес УАНЛЛоготип футбольный клуб Тигрес УАНЛ (Монтеррей)2 : 1Логотип футбольный клуб МонтеррейМонтеррейМатч завершен

«Тигрес УАНЛ» обыграл «Монтеррей» в 15-м туре мексиканской Клаусуры (2:1).

На 47-й минуте у хозяев поля за две желтые карточки был удален Диего Лайнес. На 51-й Серхио Рамос реализовал пенальти и вывел гостей вперед. На 73-й у гостей за два предупреждения был дисквалифицирован Герман Бертераме. На 79-й еще один игрок «полосатых» покинул поле: Оливер Торрес получил красную карточку. Франсиско Кордова на 90-й сравнял счет, а победный гол на 90+5-й забил Николас Ибаньес.

После этой игры «Тигрес УАНЛ» идет на 4-м месте (29 очков), «Монтеррей» находится на 9-й строчке (22 балла).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru
«Барселона» в гостях обыграла «Леганес»
12 апреля
«Ювентус» обыграл «Лечче» в поединке Серии А
12 апреля
Дубль Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Рияд»
12 апреля
«Ахмат» переиграл «Ростов» в матче Премьер-Лиги
12 апреля
«Бавария» сыграла вничью с дортмундской «Боруссией»
12 апреля
«Арсенал» упустил победу над «Брентфордом»
12 апреля
Все комментарии
Вещий
Вещий
вчера в 09:34
Гол с пенальти вот и весь Рамос....
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 09:22
Кроме общего языка, не вижу ни одной причины, почему Рамос поехал в Мексику. 🤔
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 