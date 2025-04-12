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«Барселона» в гостях обыграла «Леганес»

вчера, 23:54
ЛеганесЛоготип футбольный клуб Леганес0 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Леганес» проиграл «Барселоне» (0:1) в матче 31-го тура Ла Лиги.

Единственным голом в игре стал автогол защитник «Леганеса» Хорхе Санца на 48-й минуте встречи.

«Леганес» идёт на 19-м месте (28 очков), «Барселона» занимает 1-е место (70 очков).

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 12:21
Барса вчера отскочила, если честно. Леганес даёт бой всем лидерам. Тут автогол помог Барселоне. И у Барселоны не всё в порядке. Почему Карло Анчелотти не может поставить такую игру против Барселоны, как Леганес, если на другое не хватает ума?
Bryan
Bryan ответ He Э Г O И CT (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 09:42
Шедевр!!))
112910415
112910415
сегодня в 09:42
люди устали, но взяли 3 очка.
всё штатно
galem72
galem72
сегодня в 09:22
Нормальный исход на концовку сезона. Зачем было рвать седалище, когда впереди очень важные матчи в Кубке и Евролиге? Барсу с победой!
Dauletbek
Dauletbek ответ R. Carlos (раскрыть)
сегодня в 09:22
Он эмоционально неустойчивый тип, и скользкий. То приходит, то уходит)))
R. Carlos
R. Carlos ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 08:31
Ну человек читает в оригинпле прессу (кстати он же ушёл ...или нет... я уже запутался)
Пресса (какая то) пишет что Флик не очень
Вопрос - а кто очень ?
Мне Флик нравится как и Клопп
Про Тухеля пока не могу ничего сказать
Что то у него не очень получается
R. Carlos
R. Carlos ответ ᅠᅠ (раскрыть)
сегодня в 08:27
Я думаю извинится и постарается так больше не делать
Это конечно он зря так подстроил
резьба
резьба
сегодня в 07:31
В первом матче с Леганесом в декабре Барселона проиграла на своем поле 0-1.
То есть те, кто кричит об усталости каталонцев, о провале, о яме и спаде команды, просто не понимают кто был соперником Барсы. Леганес выходил на поле "опять выигрывать".
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 07:05, ред.
В перерыве в раздевалку Перес заходил там? Вижу на 48 минуте сами себе забили хозяега
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 06:47, ред.
Самое главное, что заработаны три очка и отрыв от Реала увеличился. Игра не всегда как карнавал, всё-таки игра ЛЧ была. Теперь как сыграет свою игру королевский клуб.

Кстати, Анчелотти не хочет ничего про отдых сказать, а то играли на неделе на день раньше, а в чемпионате будут играть позже? Или тут скромно промолчим? 🤔
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:48, ред.
)) Мда , Вить. Лучше отдохни...

До завтра.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:47
Если Фёллер и ведущие журналисты Германии для тебя идиоты, то о чём вообще говорить. Флик выиграл ЛЧ в ковидный год, при пустых трибунах, а затем провалился в сборной. В том сезоне, даже Реал, дважды проиграл Шахтеру и тоже при пустых трибунах. Если ты хочешь угодить адептам Барселоны, то это твое дело, только меня в это не втягивай. Я, ничего особенного в работе Флика не вижу. Полнейшая дезорганизация игры, всё только за счет атаки и индивидуальных действий отдельных игроков.

Я спать.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:29, ред.
"Про Флика давно все сказано и не мной..."

А... тогда зачем говорить о человеке от 3-го лица ? Зачем так рьяно отстаивать стороннее мнение, Вить ?
В Италии Кассано всю дорогу порет чушь о Роналду в интервью главным футбольным изданиям ; В Англии Каррагер и Невилл несут из года в год бред на канале Sky Sports..., причём объектами этого бреда выступают все, начиная от Пепа и заканчивая Почеттино И чё? Давай их тут будем цитировать, поддерживать, попутно заглядывая в рот таким же свиньям из Германии, которые э л е м е н т а р н ы е (!) правила приличия (рукопожатия) не соблюдают ?!

Флик выиграл ЛЧ в 2020-м году. Клопп выиграл ЛЧ в 2019-м и дважды выводил Ливер в финал ЛЧ. Оба, как выясняется, - дураки и ретрограды, судя по твоим выкладкам "уважаемой" немецкой прессы.
Тогда спрашивается : чего за 11 последних лет добился Весь о с т а л ь н о й тренерский клубный штаб Германии ? Если эти двое - дураки; остальные стало быть ваще у Фёллера имбецилы ?! По логике так ? Или не так ? Или как оно у Фёллера и Дойче-прессы ??))
Agamaga______05
Agamaga______05 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:06
Я бы хотел Баварию, чтобы Флик их ещё раз разгромил, там в руководстве много его недоброжелателей.
Лучший ответ критиканам - это только победы!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Agamaga______05 (раскрыть)
сегодня в 01:02, ред.
Я бы ещё Интер со счетов не сбрасывал. Барсе с "нерадзурри" помучиться придётся очень знатно. Крутая там банда у Индзаги собралась. Бавария была бы куда удобнее итальянцев в 1/2 ...
Посмотрим.
Agamaga______05
Agamaga______05 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:58
Барселона с сильными соперниками играет куда лучше, чем с командами из подвала - это факт.
Тяжело судить про усталость, кризис, впереди важные матчи, посмотрим. Рисунок игры нынешней Барселоны другой, судя по высказываниям игроков, им всем нравится как играет Флик, его требования. Глобально в таких клубах сразу ничего не изменишь, но ведь и в сытых клубах со звездами не лучше.
Так что, борьба за важные трофеи впереди!
В Испании на 99% могу сказать Барселона чемпион, а в ЛЧ конкурентом вижу ПСЖ, там Энрике внёс боевые настройки.
Capral
Capral ответ Apsny (раскрыть)
сегодня в 00:52, ред.
Про Флика давно все сказано и не мной. А вам, товарищ Кройф надо бы вести себя поприличнее и не оскорблять людей, старше вас по возрасту. Если вы несогласны с мнением оппонента, это не значит, что можно его унижать. Я не знаю, кто такой Василий, но если вы не согласны- аргументируйте, а оскорблять- последнее дело, это чести вам не делает.

Желаю здравствовать.
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 00:48
Да, кстати, этот капрал может критиковать всех и вся, но критику в свой адрес не любит. Заметил одну вещь, сразу бан или комментарий удаляется. Сразу жалобу отправляет что ли. Уже 2 коммента удалены внизу...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Agamaga______05 (раскрыть)
сегодня в 00:47, ред.
Сегодня матч - на тяжёлых оборотах прошёл. Организм не обманешь. Плохие сегодняшние кондиции нападающих Барселоны - не есть Кризис игры в широком смысле... Понятно дело ребята дух переведут и снова заиграют, но пауза в их динамике должна была иметь место, и сегодня она проявилась.
Agamaga______05
Agamaga______05 ответ He Э Г O И CT (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 00:46
Единственное, что судья упустил - это горчичник за нырок. За такие нырки обязаны давать жёлтые, иначе это не футбол.
Барселона отработала чисто, это была трудовая победа!
Тренерская рука чувствуется. Сегодняшняя Барселона - это чисто его проект!
Dauletbek
Dauletbek ответ Apsny (раскрыть)
сегодня в 00:44
Bars64 за Реал не болел, только за Баварию, и пропал он куда-то
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:43
Санца Старк зарешала))))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:38
Леганес иногда выдает бойцовские матчи. Как недавно на Бернабеу. Реал с трудом выиграл 3-2. Сегодня пытался сообразить футбол. Не каждый раз получается. То что получился, автогол
Dauletbek
Dauletbek ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 00:37
Там идёт борьба за выживание, и Валенсия и Алавес все бьются за каждое очко. Леганесу будет не просто, также как им всем...
Agamaga______05
Agamaga______05 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:36
В первом круге вообще продули Леганесу. Я не могу оценить их физические кондиции, бегали привычно хорошо. Если вспомнить с каким тренером Барселона играла стабильно идеально, то не было такого.
Кому-то продует, где-то ничья. Но важны титулы на финише. Мадрид тоже летит там, где никто не ждёт, и не без сенсации. Так что, футбол непредсказуемая игра.
Отрыв есть, едем дальше!
Apsny
Apsny ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:33, ред.
    Dauletbek
    Dauletbek
    сегодня в 00:32
    Барсу с победой! Но состав надо ротировать. На каждый матч один и тот же стартовый состав, физически устают игроки и отсюда брака много в передачах. На матч с Дортмундом надо Торреса выпускать вместо Левы. Да и Ямаля надо на 2 тайм выпускать, до перерыва ничего страшного не случится.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Agamaga______05 (раскрыть)
    сегодня в 00:28, ред.
    Барселона сыграла сегодня плохо. Можно с этим соглашаться, можно оспаривать, но факты - вещь упрямая.
    Яма запорол 2 момента. Когда надо было отдавать поперёк поля, он пытался с острого угла доказать, что могёт как Суарес... Зачем ? Счёт скользкий, надо решать отдавая на партнёра до верного..., но малыш оставил футбольную рациональность дома. Пасы его сегодня были не на ход, а тык впритык, либо в борьбу. Лишь один раз он отдал хорошо на Педри, но тот плохо обработал, ибо набегался, как лось...
    Лёва так и вовсе недобегал, недопрыгивал, и плохо открывался.
    У Рафы тоже всё коряво шло. Не дриблинга, ни обводки.
    Короч., все трое сегодня - Лебедь, Рак и Щука.
    Capral
    Capral
    сегодня в 00:16
    Мало того, что гол идиотский и нелепый, так еще и с нарушением правил в центре поля. Ну и конечно много спорных решений в пользу Барсы. Леганес- команда с предпоследнего места знатно отвозил пацанскую команду... Смотрел на Барсу и думал: вот попадется условный ПСЖ, и мокрого места не останется от Флика. Никакой организации игры, дикие провалы в центре поля и обороне, подстаховки фактически нет, и всё это повторяется от матча к матчу. Баланса в линиях нет, по-прежнему всей командой атакуют, а своя половина поля пустует, что дает сопернику совершать контры средним или длинным пасом... Ничего тренерского, только идивидуальное мастерство. Не пошла игра у Ямаля- и игра развалилась. Вобщем, вопросов много... А Леганес понравился, жаль будет, если вылетит.

    p.s.ну и Флик, конечно- клоун нерукопожатный, не хотел мяч отдавать. Позорище.
    ABir
    ABir
    сегодня в 00:11
    Не ярко, но уверенно Барселона сохраняет победный отрыв от Реала в борьбе за чемпионство
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