«Барселона» в гостях обыграла «Леганес»

«Леганес» проиграл «Барселоне» (0:1) в матче 31-го тура Ла Лиги.
Единственным голом в игре стал автогол защитник «Леганеса» Хорхе Санца на 48-й минуте встречи.
«Леганес» идёт на 19-м месте (28 очков), «Барселона» занимает 1-е место (70 очков).
«Леганес» проиграл «Барселоне» (0:1) в матче 31-го тура Ла Лиги.
Единственным голом в игре стал автогол защитник «Леганеса» Хорхе Санца на 48-й минуте встречи.
«Леганес» идёт на 19-м месте (28 очков), «Барселона» занимает 1-е место (70 очков).
Самый красивый эпизод - балет Фермина в окружении 4-х соперников; если б он ещё и забил, был бы самый эпичный гол тура...
У Барселоны хороши были Мартинес и Педри. Нападение сегодня подкачало, вследствие, как полагаю, накопившейся усталости.
Самый красивый эпизод - балет Фермина в окружении 4-х соперников; если б он ещё и забил, был бы самый эпичный гол тура...
У Барселоны хороши были Мартинес и Педри. Нападение сегодня подкачало, вследствие, как полагаю, накопившейся усталости.
Яма запорол 2 момента. Когда надо было отдавать поперёк поля, он пытался с острого угла доказать, что могёт как Суарес... Зачем ? Счёт скользкий, надо решать отдавая на партнёра до верного..., но малыш оставил футбольную рациональность дома. Пасы его сегодня были не на ход, а тык впритык, либо в борьбу. Лишь один раз он отдал хорошо на Педри, но тот плохо обработал, ибо набегался, как лось...
Лёва так и вовсе недобегал, недопрыгивал, и плохо открывался.
У Рафы тоже всё коряво шло. Не дриблинга, ни обводки.
Короч., все трое сегодня - Лебедь, Рак и Щука.
Яма запорол 2 момента. Когда надо было отдавать поперёк поля, он пытался с острого угла доказать, что могёт как Суарес... Зачем ? Счёт скользкий, надо решать отдавая на партнёра до верного..., но малыш оставил футбольную рациональность дома. Пасы его сегодня были не на ход, а тык впритык, либо в борьбу. Лишь один раз он отдал хорошо на Педри, но тот плохо обработал, ибо набегался, как лось...
Лёва так и вовсе недобегал, недопрыгивал, и плохо открывался.
У Рафы тоже всё коряво шло. Не дриблинга, ни обводки.
Короч., все трое сегодня - Лебедь, Рак и Щука.