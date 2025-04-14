Гафин: «Маухубу необходимо время на адаптацию»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказал своё мнение о нападающем «бело-голубых» Эль Мехди Маухубе.
Эль Мехди молодой и агрессивный форвард, с очень сильным потенциалом. Ему необходимо время на адаптацию. В матче с «Пари НН» он не отличился, но проделал много черновой работы. Уверен, что в будущем он сможет показывать больше.
Напомним, Маухуб выступает за «Динамо» с августа 2024 года. В текущем сезоне 21-летний марокканец сыграл 21 матч, забил 7 мячей и отдал 3 голевых передачи.
Ранее Гафин высказался по поводу работы судьи Сергея Карасёва.
10 результативных действий за 990 минут игрового времени- совсем неплохой результат для новичка команды, но Маухуб эмоционально несбалансирован и имеет уже две красных, это явный перебор.
С ним нужно работать и всё приложится, особенно в ближайшие месяцы, пока Тюка отдыхает..
10 результативных действий за 990 минут игрового времени- совсем неплохой результат для новичка команды, но Маухуб эмоционально несбалансирован и имеет уже две красных, это явный перебор.
С ним нужно работать и всё приложится, особенно в ближайшие месяцы, пока Тюка отдыхает..