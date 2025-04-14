Гафин: «Маухубу необходимо время на адаптацию»

Председатель совета директоров «Динамо» высказал своё мнение о нападающем «бело-голубых» .

Эль Мехди молодой и агрессивный форвард, с очень сильным потенциалом. Ему необходимо время на адаптацию. В матче с «Пари НН» он не отличился, но проделал много черновой работы. Уверен, что в будущем он сможет показывать больше.