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Гафин: «Маухубу необходимо время на адаптацию»

вчера, 10:54

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказал своё мнение о нападающем «бело-голубых» Эль Мехди Маухубе.

Эль Мехди молодой и агрессивный форвард, с очень сильным потенциалом. Ему необходимо время на адаптацию. В матче с «Пари НН» он не отличился, но проделал много черновой работы. Уверен, что в будущем он сможет показывать больше.

Напомним, Маухуб выступает за «Динамо» с августа 2024 года. В текущем сезоне 21-летний марокканец сыграл 21 матч, забил 7 мячей и отдал 3 голевых передачи.

Ранее Гафин высказался по поводу работы судьи Сергея Карасёва.

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баск
баск
вчера в 14:00
Верно, дальнейшая адаптация марроканцу очень даже нужна.
10 результативных действий за 990 минут игрового времени- совсем неплохой результат для новичка команды, но Маухуб эмоционально несбалансирован и имеет уже две красных, это явный перебор.

С ним нужно работать и всё приложится, особенно в ближайшие месяцы, пока Тюка отдыхает..
Capral
Capral
вчера в 11:52
А я думаю, в будущем не увидеть больше гафина...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:25
О, 7 мячей забил, у нас получается в Спартаке по этой логике даже Бонгонда всё никак не адаптируется. И ещё много вечно неадаптированных лодырей сидит на лавке. Да и по полю бегают не меньше.
Гость
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