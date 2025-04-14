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Легионер махачкалинского «Динамо» сравнил РПЛ и чемпионат Алжира

вчера, 12:39

Защитник махачкалинского «Динамо» Мохамед Аззи сравнил уровень РПЛ с чемпионатом Алжира.

Мне очень нравится в Махачкале. Мне некогда гулять по городу, занят тренировками. В РПЛ больше агрессивной борьбы и больше единоборств. Не могу назвать большие отличия с чемпионатом Алжира, пока большой разницы не заметил.

Напомним, Аззи перешёл в махачкалинское «Динамо» из «Белуиздада» в феврале 2025 года. В текущем сезоне 22-летний алжирец сыграл за клуб из Дагестана 5 матчей, в которых забил 2 мяча и получил жёлтую карточку.

Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит поведение тренера «Спартака» в матче против «Динамо».

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Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 12:42
Катились, катились и докатились до уровня Алжира....
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:41, ред.
Вот в это верю, больше борьбы и единоборств, но столько же зрелищности и интеллекта сколько и в Алжире. Чемпионат отскока и рикошета
Гость
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