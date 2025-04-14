Легионер махачкалинского «Динамо» сравнил РПЛ и чемпионат Алжира

Защитник махачкалинского «Динамо» Мохамед Аззи сравнил уровень РПЛ с чемпионатом Алжира.
Мне очень нравится в Махачкале. Мне некогда гулять по городу, занят тренировками. В РПЛ больше агрессивной борьбы и больше единоборств. Не могу назвать большие отличия с чемпионатом Алжира, пока большой разницы не заметил.
Напомним, Аззи перешёл в махачкалинское «Динамо» из «Белуиздада» в феврале 2025 года. В текущем сезоне 22-летний алжирец сыграл за клуб из Дагестана 5 матчей, в которых забил 2 мяча и получил жёлтую карточку.
Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит поведение тренера «Спартака» в матче против «Динамо».