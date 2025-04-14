Легионер махачкалинского «Динамо» сравнил РПЛ и чемпионат Алжира

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вчера, 12:39

Защитник махачкалинского «Динамо» сравнил уровень РПЛ с чемпионатом Алжира.

Мне очень нравится в Махачкале. Мне некогда гулять по городу, занят тренировками. В РПЛ больше агрессивной борьбы и больше единоборств. Не могу назвать большие отличия с чемпионатом Алжира, пока большой разницы не заметил.

Напомним, Аззи перешёл в махачкалинское «Динамо» из «Белуиздада» в феврале 2025 года. В текущем сезоне 22-летний алжирец сыграл за клуб из Дагестана 5 матчей, в которых забил 2 мяча и получил жёлтую карточку.