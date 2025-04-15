«Динамо» подписало новое соглашение с Боковым

Нападающий Денис Боков продлил контракт с «Динамо».
Соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.
В прошлом сезоне футболист забил 12 голов за вторую команду «бело-голубых», став лучшим бомбардиром коллектива во Второй Лиге «Б».
Нападающий Денис Боков продлил контракт с «Динамо».
Соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.
В прошлом сезоне футболист забил 12 голов за вторую команду «бело-голубых», став лучшим бомбардиром коллектива во Второй Лиге «Б».
Что касается конкретно Бокова- судьба даёт ему отличный шанс.
Тюка появится на поле не скоро, вдобавок к этому надолго выбыл ещё и Гомес.
Далеко не всем выпадают такие возможности, и раз уж они появились, надо ими пользоваться, полететь по пердивам/втордивам всегда успеется..
Что касается конкретно Бокова- судьба даёт ему отличный шанс.
Тюка появится на поле не скоро, вдобавок к этому надолго выбыл ещё и Гомес.
Далеко не всем выпадают такие возможности, и раз уж они появились, надо ими пользоваться, полететь по пердивам/втордивам всегда успеется..