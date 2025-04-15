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«Динамо» подписало новое соглашение с Боковым

вчера, 19:43

Нападающий Денис Боков продлил контракт с «Динамо».

Соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.

В прошлом сезоне футболист забил 12 голов за вторую команду «бело-голубых», став лучшим бомбардиром коллектива во Второй Лиге «Б».

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баск
баск
вчера в 20:26
Дениске- поздравления и категоричное пожелание: срочно забывать о Динамо-2 также, как Окишору, Смелову и Александрову, все они окончательно в главной команде, на них рассчитывают, ребятам надо тянуться всеми силами.

Что касается конкретно Бокова- судьба даёт ему отличный шанс.
Тюка появится на поле не скоро, вдобавок к этому надолго выбыл ещё и Гомес.
Далеко не всем выпадают такие возможности, и раз уж они появились, надо ими пользоваться, полететь по пердивам/втордивам всегда успеется..
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:09
Ну значит так тому и быть. Решение руководства клуба и тренерского штаба.
Гость
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