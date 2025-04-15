«Динамо» подписало новое соглашение с Боковым

1744735434

вчера, 19:43

Нападающий продлил контракт с «Динамо».

Соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.

В прошлом сезоне футболист забил 12 голов за вторую команду «бело-голубых», став лучшим бомбардиром коллектива во Второй Лиге «Б».