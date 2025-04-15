«Интер» продлит контракт с Индзаги в ближайшее время

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вчера, 12:15

«Интер» и его главный тренер достигли предварительного соглашения о пролонгации контракта.

Новое соглашение предусматривает незначительное увеличение заработной платы тренера, что позволит ему сохранить звание самого высокооплачиваемого специалиста в Серии А.

Текущий контракт Симоне Индзаги действует до лета 2026 года. Руководство «Интера» стремится избежать ситуации, при которой команда начнет новый сезон с тренером, у которого истекает контракт. Ранее Индзаги неоднократно продлевал свое соглашение на один год, однако ожидается, что новый контракт будет подписан на два года.

Заработная плата 49-летнего тренера возрастет с 6,5 миллионов евро в год до 7 миллионов евро после подписания нового контракта.