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«Интер» продлит контракт с Индзаги в ближайшее время

вчера, 12:15

«Интер» и его главный тренер Симоне Индзаги достигли предварительного соглашения о пролонгации контракта.

Новое соглашение предусматривает незначительное увеличение заработной платы тренера, что позволит ему сохранить звание самого высокооплачиваемого специалиста в Серии А.

Текущий контракт Симоне Индзаги действует до лета 2026 года. Руководство «Интера» стремится избежать ситуации, при которой команда начнет новый сезон с тренером, у которого истекает контракт. Ранее Индзаги неоднократно продлевал свое соглашение на один год, однако ожидается, что новый контракт будет подписан на два года.

Заработная плата 49-летнего тренера возрастет с 6,5 миллионов евро в год до 7 миллионов евро после подписания нового контракта.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 19:02
А может Интеру взять ЛЧ в этом году!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:11
в таком плотном и сложном сезоне, борется за все три трофея, имея не самый молодой и выдающийся состав в Европе.
время показало, что Интер правильно сделал, пригласили Симоне после некрасивого ухода Конте в Тоттенхэм.
Индзаги и Маротта действительно гении.
матос
матос
вчера в 13:43
Правильный ход со стороны руководства.
112910415
112910415
вчера в 13:42
вероятно, секунды две-три велись переговоры ! )
nr76d5s5ufaj
nr76d5s5ufaj
вчера в 13:14
Симоне менять нет смысла, сейчас он справляется
nikolah
nikolah
вчера в 13:03
Симоне в порядке, все закономерно.
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:21, ред.
Поступательные движения во всех аспектах...
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 12:17
Отлично! Всё по обоюдному!
Гость
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