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Таре может пригласить Аллегри в «Милан»

вчера, 21:43

«Милан» в ближайшее время намерен назначить нового спортивного директора, генеральный директор клуба Джорджо Фурлани встретится с Игли Таре для обсуждения вопроса.

Таре в случае своего назначения на данный пост в миланском коллективе пригласит Массимилиано Аллегри для работы в качестве главного тренера, Сержиу Консейсау в любом случае покинет эту должность после нынешнего сезона.

В январе Аллегри отказался от работы в Саудовской Аравии, он хочет возглавить клуб Серии А. В наибольшей степени специалист склоняется к возвращению в «Милан», в котором работал с 2011-го по 2014 год. Рулевой считает, что нынешний состав коллектива не нуждается в кардинальной перестройке.

Боссы «россонери» видят в Аллегри тренера итальянской школы, хорошо знающего местный футбол, приглашение зарубежных специалистов не рассматривается.

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Все комментарии
резьба
резьба
сегодня в 00:12
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 22:43
    Хозяину клуба наверно виднее.
    Гость
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