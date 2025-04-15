Таре может пригласить Аллегри в «Милан»

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вчера, 21:43

«Милан» в ближайшее время намерен назначить нового спортивного директора, генеральный директор клуба Джорджо Фурлани встретится с для обсуждения вопроса.

Таре в случае своего назначения на данный пост в миланском коллективе пригласит для работы в качестве главного тренера, в любом случае покинет эту должность после нынешнего сезона.

В январе Аллегри отказался от работы в Саудовской Аравии, он хочет возглавить клуб Серии А. В наибольшей степени специалист склоняется к возвращению в «Милан», в котором работал с 2011-го по 2014 год. Рулевой считает, что нынешний состав коллектива не нуждается в кардинальной перестройке.

Боссы «россонери» видят в Аллегри тренера итальянской школы, хорошо знающего местный футбол, приглашение зарубежных специалистов не рассматривается.