Таре может пригласить Аллегри в «Милан»

«Милан» в ближайшее время намерен назначить нового спортивного директора, генеральный директор клуба Джорджо Фурлани встретится с Игли Таре для обсуждения вопроса.
Таре в случае своего назначения на данный пост в миланском коллективе пригласит Массимилиано Аллегри для работы в качестве главного тренера, Сержиу Консейсау в любом случае покинет эту должность после нынешнего сезона.
В январе Аллегри отказался от работы в Саудовской Аравии, он хочет возглавить клуб Серии А. В наибольшей степени специалист склоняется к возвращению в «Милан», в котором работал с 2011-го по 2014 год. Рулевой считает, что нынешний состав коллектива не нуждается в кардинальной перестройке.
Боссы «россонери» видят в Аллегри тренера итальянской школы, хорошо знающего местный футбол, приглашение зарубежных специалистов не рассматривается.