Пьянич ответил на вопрос о своём будущем в ЦСКА

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вчера, 14:49

Полузащитник ЦСКА высказался на тему своего будущего в стане «армейцев».

Моё будущее в ЦСКА ? Посмотрим в конце сезона. Я общаюсь с руководством.

Напомним, Пьянич присоединился к ЦСКА в сентябре 2024 года. Его контракт действует до июня 2025 года, но имеет опцию продления на год. В текущем сезоне 35-летний центральный полузащитник сыграл 18 матчей, в которых отметился 2 ассистами и получил 3 жёлтых карточки.