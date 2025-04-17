Пьянич ответил на вопрос о своём будущем в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич высказался на тему своего будущего в стане «армейцев».
Моё будущее в ЦСКА? Посмотрим в конце сезона. Я общаюсь с руководством.
Напомним, Пьянич присоединился к ЦСКА в сентябре 2024 года. Его контракт действует до июня 2025 года, но имеет опцию продления на год. В текущем сезоне 35-летний центральный полузащитник сыграл 18 матчей, в которых отметился 2 ассистами и получил 3 жёлтых карточки.
Ранее в ЦСКА опровергли слухи о продлении контракта с Пьяничем.
И тебе - быть в строю!
И тебе - быть в строю!
Будь здрав Дружище Олег,
Будь здрав Дружище Олег,
Дождёмся конца сезона.
Дождёмся конца сезона.