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Пьянич ответил на вопрос о своём будущем в ЦСКА

вчера, 14:49

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич высказался на тему своего будущего в стане «армейцев».

Моё будущее в ЦСКА? Посмотрим в конце сезона. Я общаюсь с руководством.

Напомним, Пьянич присоединился к ЦСКА в сентябре 2024 года. Его контракт действует до июня 2025 года, но имеет опцию продления на год. В текущем сезоне 35-летний центральный полузащитник сыграл 18 матчей, в которых отметился 2 ассистами и получил 3 жёлтых карточки.

Ранее в ЦСКА опровергли слухи о продлении контракта с Пьяничем.

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16 апреля
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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 17:52
Дарова Дед!
И тебе - быть в строю!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 17:36
/Эдуард Григорьевич, дорогой. Ибрагимовичу 43 г, а Пьяницу 35. Златан закончил в 23 году, сыграв за Милан 4 матча. Прошу прощения. Здоровья Вам.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:05
Я думаю домой ему надо. Молодежи дорогу закрывает, а играет не лучше Кисляка, Облякова, Глебова, , Бистровича и Жемалетдинова. А есть ещё аргентинец Вильягра. Был бы Пьянич на голову сильнее,, другое дело, но он не сильнее других. Спасибо и до свидания
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 17:01
Ибрагимович в Барсе играет, ровесник Пьянича. Продлил контракт.
Будь здрав Дружище Олег,
112910415
112910415
вчера в 16:49
не сказать, что незаменимый ...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:21
Старый конь борозду не испортит только на .... каком нибудь спортивном сайте, а вот на футбольном поле....))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 15:15
Кашу маслом не портит, выходит в основе регулярно, Николич ему доверяет.
Дождёмся конца сезона.
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:08
Посмотрим в конце сезона думаю он не особо нужен ЦСКА
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