«Ливерпуль» продлил контракт с ван Дейком

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк подписал новый двухлетний контракт с «Ливерпулем». Футболист прокомментировал данное событие.
Я очень счастлив и очень горд. Я просто говорю о факте подписания контракта, и в моей голове столько эмоций. Это чувство гордости, чувство счастья, это невероятно, что я могу ещё два года провести в этом клубе. Я так счастлив здесь.
Для меня всё это время существовал только один вариант: «Ливерпуль». Только этот клуб. Я всегда так думал, всегда так планировал, я хотел остаться здесь. Ни на минуту у меня не возникло сомнения, что я хочу быть здесь, хочу, чтобы моя семья была здесь. Мы часть «Ливерпуля». Недавно кто-то назвал меня приёмным скаузером, и я горжусь тем, что заслужил такие слова.
Напомним, ван Дейк перешёл в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в январе 2018 года. За «красных» он сыграл 314 матчей, в которых забил 27 мячей и отдал 13 голевых передач. В текущем сезоне на счету 33-летнего центрального защитника 44 игры, 4 гола, ассист и 5 жёлтых карточек.
Ранее нападающий Мохамед Салах продлил контракт с «Ливерпулем».
При хорошем раскладе Ливерпуль в следующем сезоне выступит намного удачнее, опыт теперь неприятный есть в ЛЧ, такие вещи закаляют.
При хорошем раскладе Ливерпуль в следующем сезоне выступит намного удачнее, опыт теперь неприятный есть в ЛЧ, такие вещи закаляют.
не удивлюсь если в этом сезоне без трофеев останется. шансы есть, но...
вот радоваться Трент будет, что зимой не ушел.
а что думает Мбаппе, только его мама знает.
не удивлюсь если в этом сезоне без трофеев останется. шансы есть, но...
вот радоваться Трент будет, что зимой не ушел.
а что думает Мбаппе, только его мама знает.
хотя затем исправился, забил Вест Хэму. Эмблему поцеловал. по капитански все.
конечно, больно было видеть ошибки в последних двух матчах.
но такое малое количество на 3000 минут в сезоне, не будем судить строго)))
надеюсь, что ВВД и Мо Салах хорошо отыграют эти 2 года.
отличная новость.
хотя затем исправился, забил Вест Хэму. Эмблему поцеловал. по капитански все.
конечно, больно было видеть ошибки в последних двух матчах.
но такое малое количество на 3000 минут в сезоне, не будем судить строго)))
надеюсь, что ВВД и Мо Салах хорошо отыграют эти 2 года.
отличная новость.