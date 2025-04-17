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«Ливерпуль» продлил контракт с ван Дейком

вчера, 13:18

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк подписал новый двухлетний контракт с «Ливерпулем». Футболист прокомментировал данное событие.

Я очень счастлив и очень горд. Я просто говорю о факте подписания контракта, и в моей голове столько эмоций. Это чувство гордости, чувство счастья, это невероятно, что я могу ещё два года провести в этом клубе. Я так счастлив здесь.

Для меня всё это время существовал только один вариант: «Ливерпуль». Только этот клуб. Я всегда так думал, всегда так планировал, я хотел остаться здесь. Ни на минуту у меня не возникло сомнения, что я хочу быть здесь, хочу, чтобы моя семья была здесь. Мы часть «Ливерпуля». Недавно кто-то назвал меня приёмным скаузером, и я горжусь тем, что заслужил такие слова.

«Ливерпуль» продлил контракт с ван Дейком

Напомним, ван Дейк перешёл в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в январе 2018 года. За «красных» он сыграл 314 матчей, в которых забил 27 мячей и отдал 13 голевых передач. В текущем сезоне на счету 33-летнего центрального защитника 44 игры, 4 гола, ассист и 5 жёлтых карточек.

Ранее нападающий Мохамед Салах продлил контракт с «Ливерпулем».

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 19:44
Заслужил! Отличная новость, принесет еще немало пользы красным! Вирджил один из системообразующих игроков Ливерпуля как при Юргене, так и при Слоте!
shur
shur
вчера в 15:01
...просто классный игрок, на своём месте,попылит пару лет,а то ещё больше,картины не портит!!!
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 15:00, ред.
...тема Мбаппе для меня(с его матушкой) исчертана! Верю ли Я в чудеса,да! Только вот от этого парня вряд ли что нибудь произойдёт! Однобокие финты,бешанные взоры на табло,на себя-любимого,полное отсутствие лидерских качеств(разбежаться как страус уже не впечатляет) и это весь удел бывшего игрока ПСЖ на сегодня...!!! Ой забыл, плечом из офсайда забить,о да,красотень, Молен Руж отдыхает!!!
Джохар Ву
Джохар Ву ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 14:58
Хорошо сказано. Елизавета гордилась бы тобой)))
Брулин
Брулин
вчера в 14:38
Круто, что капитан остается
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 14:19
Ну всё, забудьте Барселоны, Арсеналы, Интеры, Парижи, все неудачники, вот самый успешный клуб сезона, продлил Ван Дейка и Салаха. Больше в принципе ничего не надо, хоть в Чемпионшип теперь.

При хорошем раскладе Ливерпуль в следующем сезоне выступит намного удачнее, опыт теперь неприятный есть в ЛЧ, такие вещи закаляют.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 13:40
как показывает практика, Реал не такой уж и непогрешимый и непобедимый, прям вау вау топ клуб, как тут писали выше до матча с Арсеналом на Бернабеу)
не удивлюсь если в этом сезоне без трофеев останется. шансы есть, но...
вот радоваться Трент будет, что зимой не ушел.
а что думает Мбаппе, только его мама знает.
Playboi
Playboi
вчера в 13:40
Трент: "Знал бы, продлил бы тоже..."
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:35
интересно, это гордость сыграла у ван Дейка? в последних матчах из капитанского в нем была только повязка...особенно в матче с Фулхэмом.
хотя затем исправился, забил Вест Хэму. Эмблему поцеловал. по капитански все.
конечно, больно было видеть ошибки в последних двух матчах.
но такое малое количество на 3000 минут в сезоне, не будем судить строго)))
надеюсь, что ВВД и Мо Салах хорошо отыграют эти 2 года.
отличная новость.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:32
Лидеры продлили свои контракты, а Трент пусть в Реал идёт...))
Вещий
Вещий
вчера в 13:21
Никаких расставаний. Вирджил еще пошумит за красных.
Гость
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