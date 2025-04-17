«Ливерпуль» продлил контракт с ван Дейком

Защитник сборной Нидерландов подписал новый двухлетний контракт с «Ливерпулем». Футболист прокомментировал данное событие.

Я очень счастлив и очень горд. Я просто говорю о факте подписания контракта, и в моей голове столько эмоций. Это чувство гордости, чувство счастья, это невероятно, что я могу ещё два года провести в этом клубе. Я так счастлив здесь.

Для меня всё это время существовал только один вариант: «Ливерпуль». Только этот клуб. Я всегда так думал, всегда так планировал, я хотел остаться здесь. Ни на минуту у меня не возникло сомнения, что я хочу быть здесь, хочу, чтобы моя семья была здесь. Мы часть «Ливерпуля». Недавно кто-то назвал меня приёмным скаузером, и я горжусь тем, что заслужил такие слова.