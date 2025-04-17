Гризманн раздумывает над предложением «Атлетико» о новом контракте

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вчера, 14:04

Нападающий «Атлетико» ещё не дал своего согласия на подписание нового двухлетного контракта (с опцией продления на год) с «матрасниками». Адвокат игрока Севан Кариан выступил со следующим заявлением:

Антуан очень удивлён информацией, опубликованной в испанской прессе.