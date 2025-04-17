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Гризманн раздумывает над предложением «Атлетико» о новом контракте

вчера, 14:04

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн ещё не дал своего согласия на подписание нового двухлетного контракта (с опцией продления на год) с «матрасниками». Адвокат игрока Севан Кариан выступил со следующим заявлением:

Антуан очень удивлён информацией, опубликованной в испанской прессе.

Сообщается, что Гризманн изучает предложение «Атлетико», но пока не давал ответа. На встрече между представителями француза и клуба не обсуждалась заработанная плата, и отмечается, что игрок не готов отказаться от половины своей нынешней зарплаты, как предполагают некоторые СМИ в Испании. Также у 34-летнего форварда есть предложения из Саудовской Аравии и США. В частности, «Лос-Анджелес» проявляет интерес к Гризманну.

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VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:00
Надо поиграть еще в Испании.
112910415
112910415
вчера в 16:55
сойдутся на середине (?!)
drug01
drug01
вчера в 14:24
Надо хорошо подумать и после решать
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:11
Ни так просто значит договорится с Антошкой))
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