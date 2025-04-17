Гризманн раздумывает над предложением «Атлетико» о новом контракте

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн ещё не дал своего согласия на подписание нового двухлетного контракта (с опцией продления на год) с «матрасниками». Адвокат игрока Севан Кариан выступил со следующим заявлением:
Антуан очень удивлён информацией, опубликованной в испанской прессе.
Сообщается, что Гризманн изучает предложение «Атлетико», но пока не давал ответа. На встрече между представителями француза и клуба не обсуждалась заработанная плата, и отмечается, что игрок не готов отказаться от половины своей нынешней зарплаты, как предполагают некоторые СМИ в Испании. Также у 34-летнего форварда есть предложения из Саудовской Аравии и США. В частности, «Лос-Анджелес» проявляет интерес к Гризманну.