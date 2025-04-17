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Стали известны трансферные планы «Реала» на лето

вчера, 19:27

«Реал» определился с трансферными планами на лето.

Как сообщается, мадридский клуб собирается подписать левого защитника, центрального защитника, полузащитника и нападающего, если один из форвардов покинет команду.

Также отмечается, что «сливочные» уже завершили сделку по трансферу защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:14, ред.
Макс, ну ты тоже не преувеличивай. Может Перес и подпишет кого сам захочет, но с чего ты взял, что после этого он будет спрашивать мнение главного тренера.))

А на счёт всех вышеперечисленных трансферных целей, придёт Трент, и скорее всего вернут Нико Паса из Комо, так как у Реала на него осталось 50% прав и право первоочередного выкупа, а главное он дешёвый. Всё остальное - это хотелки, обещалки и не больше. Перес на старости лет жадный стал, тратиться особо не любит, так что о действительно необходимых, качественных трансферах можно забыть.
RM_35
RM_35
вчера в 22:10
надо что бы тренер выбирал кто нужен!!! так нет же у нас Перец как всегда хочет азаров и Мбаппе, когда на их позиции Вини есть!!
6uzpqmha38v2
6uzpqmha38v2
вчера в 21:28
Клоппа ещё трансфернут)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:13
новые игроки конечно, придут. но нужно будет и время, чтобы образоваться новый костяк команды. может, 2-3 года уйдут пройти закалку характера водой и огнем.
вчера вот Карвахаль пошел выяснять отношения с Сако, зачем бил паненкой нас Бернабеу ))) клоун.
а некоторые пишут, что им надоело каждый год поднимать ушастика.
пусть и другие радуются и все такое и т.п. у нас типа 15 кубков, повторите если можете, короче, в бессилии признались что клуб провалился в трансферах.
ну, бланкос, посидите на хлебе и воде, может жизнь заиграет новыми красками.
неизвестно еще, какие игроки придут.
а своя академия вхолостую.
sv_1969
sv_1969 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 19:50
Он всё знает смотрю. Вообщем как всегда
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:44, ред.
Да, да, да... Именно так все и будет.))). Сначала Перес подпишет тех, кого захочет, а потом спросит об этом мнение нового ГТ. )))))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:40
а новый тренер?
вдруг алонсо нужен винисиус
Гость
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