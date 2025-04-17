Стали известны трансферные планы «Реала» на лето

«Реал» определился с трансферными планами на лето.
Как сообщается, мадридский клуб собирается подписать левого защитника, центрального защитника, полузащитника и нападающего, если один из форвардов покинет команду.
Также отмечается, что «сливочные» уже завершили сделку по трансферу защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда.
вчера вот Карвахаль пошел выяснять отношения с Сако, зачем бил паненкой нас Бернабеу ))) клоун.
а некоторые пишут, что им надоело каждый год поднимать ушастика.
пусть и другие радуются и все такое и т.п. у нас типа 15 кубков, повторите если можете, короче, в бессилии признались что клуб провалился в трансферах.
ну, бланкос, посидите на хлебе и воде, может жизнь заиграет новыми красками.
неизвестно еще, какие игроки придут.
а своя академия вхолостую.
вчера вот Карвахаль пошел выяснять отношения с Сако, зачем бил паненкой нас Бернабеу ))) клоун.
а некоторые пишут, что им надоело каждый год поднимать ушастика.
пусть и другие радуются и все такое и т.п. у нас типа 15 кубков, повторите если можете, короче, в бессилии признались что клуб провалился в трансферах.
ну, бланкос, посидите на хлебе и воде, может жизнь заиграет новыми красками.
неизвестно еще, какие игроки придут.
а своя академия вхолостую.