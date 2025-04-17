Стали известны трансферные планы «Реала» на лето

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вчера, 19:27

«Реал» определился с трансферными планами на лето.

Как сообщается, мадридский клуб собирается подписать левого защитника, центрального защитника, полузащитника и нападающего, если один из форвардов покинет команду.

Также отмечается, что «сливочные» уже завершили сделку по трансферу защитника «Ливерпуля» .