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В «Барселоне» рассказали о прогрессе в реконструкции «Камп Ноу»

вчера, 14:24

В «Барселоне» сообщили, что работы по установке дренажа, вентиляции, кондиционирования и отопления на «Камп Ноу» завершены. На следующей неделе начнут подготавливать поле для нового газона.

Что касается других зон, то продолжается работа над третьим ярусом и точками доступа к нему, устанавливаются временные леса с обзором 360° для монтажа необходимых систем перед новой крышей — также известной как Big Lift — включая освещение, Wi-Fi, камеры и все системы, необходимые для проведения матчей. VIP-места также устанавливаются на первом ярусе, а вскоре будет построен и второй ярус, и они уже частично доступны.

В «Барселоне» рассказали о прогрессе в реконструкции «Камп Ноу»

В настоящее время более 3500 человек работают над проектом нового «Камп Ноу», в соответствии с соглашением с городским советом Барселоны, которое действует до 30 апреля, по которому работы могут продолжаться без перерыва с понедельника с 8.00 до пятницы до 23.59. Время работы в субботу остаётся таким же, как и в последние месяцы, — с 10.00 до 20.00. Напомним, реконструкция «Камп Ноу» началась в июне 2023 года.

Ниже представлены фотографии того, как будет выглядеть новый стадион «Барселоны».

В «Барселоне» рассказали о прогрессе в реконструкции «Камп Ноу» В «Барселоне» рассказали о прогрессе в реконструкции «Камп Ноу» В «Барселоне» рассказали о прогрессе в реконструкции «Камп Ноу» В «Барселоне» рассказали о прогрессе в реконструкции «Камп Ноу»

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 16:23
Я в Валенсии не был. Кроме Барселоны и дачного поместья, нигде в Испании не был. Хотя нет, ещё в Руби был...)))
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:14
Прошлым летом даже Месталью посетил в Валенсии)...благо недалеко от центра...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 15:42
Сколько раз бывал в Барселоне, а на стадионе не был. Вот, как-то не влекло... Попляжиться, походить по городу, полюбоваться красотами, архитектурой, это да, но про футбол, никогда не думал в Барселоне...
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:31, ред.
Не обидятся...поваляться на Камп Ноу)...это же круто)...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 15:15
Смотрите, "кони" на Вас обидятся...
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭
Capral
Capral
вчера в 15:12, ред.
Все время они что-то строют- Саграду никак не отреставрируют, теперь стадион...
Futurista
Futurista
вчера в 14:49
Судя по первому фото там "конь еще не валялся"...начать и закончить)....зная "скорость" испанцев в строительстве и не только - в этом году не откроют)...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 14:47, ред.
Фотографии? Слетали в будущее сфоткали чисто чтобы показать всем как будет. Наверное всё таки правильно будет сказать иллюстрации
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:40
Выглядит не плохо - теперь бы завершить реконструкцию в срок.
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