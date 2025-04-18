В «Барселоне» рассказали о прогрессе в реконструкции «Камп Ноу»

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вчера, 14:24

В «Барселоне» сообщили, что работы по установке дренажа, вентиляции, кондиционирования и отопления на «Камп Ноу» завершены. На следующей неделе начнут подготавливать поле для нового газона.

Что касается других зон, то продолжается работа над третьим ярусом и точками доступа к нему, устанавливаются временные леса с обзором 360° для монтажа необходимых систем перед новой крышей — также известной как Big Lift — включая освещение, Wi-Fi, камеры и все системы, необходимые для проведения матчей. VIP-места также устанавливаются на первом ярусе, а вскоре будет построен и второй ярус, и они уже частично доступны.

В настоящее время более 3500 человек работают над проектом нового «Камп Ноу», в соответствии с соглашением с городским советом Барселоны, которое действует до 30 апреля, по которому работы могут продолжаться без перерыва с понедельника с 8.00 до пятницы до 23.59. Время работы в субботу остаётся таким же, как и в последние месяцы, — с 10.00 до 20.00. Напомним, реконструкция «Камп Ноу» началась в июне 2023 года.

Ниже представлены фотографии того, как будет выглядеть новый стадион «Барселоны».