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Обновлен рейтинг главных фаворитов на «Золотой мяч»

вчера, 18:31

Портал Score90 обновил рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч».

Топ-5 фаворитов на награду выглядят следующим образом:

1. Рафинья («Барселона»)

2. Педри («Барселона»)

3. Ламин Ямаль («Барселона»)

4. Мохамед Салах («Ливерпуль»)

5. Усман Дембеле (ПСЖ)

Обновлен рейтинг главных фаворитов на «Золотой мяч»

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Все комментарии
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 10:16
Помнится мне, что в прошлом году в тройке были игроки Реала (Мбаппе, Беллингем и Винисиус), но ЗМ выиграл Родри. Не удивлюсь, если игроки Барселоны пролетят, а ЗМ достанется Дембеле. Сейчас шансы у них равны. Салах только лишний. Все важные матчи провалил.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 10:15, ред.
Салаха надо выкинуть,- Ливер вылетел из ЛЧ, значит фараону нехрен там (в номинантах) делать. Вместо египтянина стоит Мартинеса из Интера включить. Аргентинец играет и результативно и красиво. Его голешник Баварии внешней стороной стопы (в первой игре) до сих пор в памяти.

P.S. В целом же, как по мне, Педри самый, самый...
Realistroni
Realistroni
сегодня в 09:09
Пускай Барселона сначала выиграет Лигу Чемпионов, а потом посмотрим. Пока эти рейтинги ни о чем.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 08:43
Добивают Реал этими рейтингами. И так у королевского клуба проблемы с игрой и раздевалкой, так теперь Мбаппе, Винисиус и Беллингем будут злиться из-за отсутствия их в числе главных претендентов. А то, что первая тройка соискателей из Барселоны, и вовсе добъёт эту троицу.
Если (я бы сказал "когда", учитывая состояния команд) Реал проиграет каталонцам и вторую игру в чемпионате, то, скорее всего, разлад внутри коллектива просто неизбежен.
Барселона в этом сезоне может отправить мадридский клуб в глубокий нокаут.
Ags_0701
Ags_0701
сегодня в 08:31
Проблема Рафиньи в том, что кроме него на награду претендует еще несколько игроков Барселоны, в итоге получится как в прошлом году с игроками Реала, даже если Барселона выиграет вообще все, голоса поделятся межу Рафиньей/Ямалем/Педри, так что у Салаха неплохие шансы, несмотря на то, что он объективно хуже.
Niagara
Niagara
сегодня в 08:19
я бы отдал мяч египтянину
UncleZack
UncleZack ответ НЕ Э Г O И CТ (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 02:45
    liverpool-today
    liverpool-today
    сегодня в 01:21
    Кроме Рафиньи и Салаха, остальные чисто для количества. В год когда выиграл Бензема у него и то был только один конкурент в лице Роберта. А тут если бы Ливерпуль прошёл в финал то у Рафиньи вообще бы не было шанса против Мо.
    Nety
    Nety
    сегодня в 00:19
    Барселона жжет
    A.S.A
    A.S.A
    сегодня в 00:01, ред.
    Если оценивать по вкладу в результаты команды, то Рафинья, Салах, а дальше все остальные! Ни от бразильца, ни от египтянена не ожидали такого мощного сезона! Салах хоть и разрывает в АПЛ, но в ЛЧ вылетел слишком рано, так что Рафинья пока справедливо идет выше, он и в ЛаЛиге красава, и в ЛЧ! Интересно другое, почему хотя бы в пятерке нет Лаутаро Мартинеса???!!!
    STVA 1
    STVA 1 ответ Сенатов Юрий 1 (раскрыть)
    вчера в 23:58
    Роберт Вы ли это?)))
    sv_1969
    sv_1969 ответ Вещий (раскрыть)
    вчера в 23:56
    По ходу они каждую неделю будут менять)))
    rkvt5knch978
    rkvt5knch978
    вчера в 19:47
    Салах больше всех заслуживает за общий свой вклад и рекорды в АПЛ
    Capral
    Capral
    вчера в 19:00, ред.
      Сенатов Юрий 1
      Сенатов Юрий 1
      вчера в 18:56
      Все претенденты достойные, но повторюсь: "ЗМ" завоюет Роберт Левандовски. За многолетнюю высококлассную преданность футболу и постоянные высочайшие показатели по забиванию мячиков в ворота соперников.
      Быстрее его награждайте, так как этот сезон может быть для него последним в смысле служения его Величеству футболу на высоком уровне. Остальные претенденты молодые, у них всё ещё впереди. Как говорится, успеется.
      Capral
      Capral ответ Futurista (раскрыть)
      вчера в 18:54
      Наш Ямалька громко плачет, уронил он в речку мячик...
      🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍
      Futurista
      Futurista
      вчера в 18:51
      Ямаль?)...он ещё и резиновый детский мячик не заработал...
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 18:48
      Рафинья без вопрослв
      Scorp689
      Scorp689
      вчера в 18:46
      Барселоне отдайте мяч, заслужили....
      Capral
      Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
      вчера в 18:37, ред.
      Он уже на третьем месте. Того глядишь, скоро и вовсе в пятерку на проскочит...
      Aleks Captain
      Aleks Captain
      вчера в 18:36
      Нет претендентов на ЗМ от слова совсем, даже сейчас в эту пятёрку поставить пенсиков Лео или Рона то топ 5 будет актуален
      Bad Listener
      Bad Listener
      вчера в 18:34, ред.
      Ого три игрока героически спасших свои пятые точки от грозной поступи дортмундской Боруссии. Объективность зашкаливает прост. Ямаль тут вообще каким боком? Он с игры с Бетисом сам не свой если не раньше. Его тут не должно быть лет до 25, не надо ему золотых мячей, аттестата об окончании школы пока с него хватит
      Вещий
      Вещий
      вчера в 18:34
      Думаю что это еще не конечный рейтинг и он наверняка изменится.
      Гость
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