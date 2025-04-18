Обновлен рейтинг главных фаворитов на «Золотой мяч»

Портал Score90 обновил рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч».
Топ-5 фаворитов на награду выглядят следующим образом:
1. Рафинья («Барселона»)
2. Педри («Барселона»)
3. Ламин Ямаль («Барселона»)
4. Мохамед Салах («Ливерпуль»)
5. Усман Дембеле (ПСЖ)
P.S. В целом же, как по мне, Педри самый, самый...
P.S. В целом же, как по мне, Педри самый, самый...
Если (я бы сказал "когда", учитывая состояния команд) Реал проиграет каталонцам и вторую игру в чемпионате, то, скорее всего, разлад внутри коллектива просто неизбежен.
Барселона в этом сезоне может отправить мадридский клуб в глубокий нокаут.
Если (я бы сказал "когда", учитывая состояния команд) Реал проиграет каталонцам и вторую игру в чемпионате, то, скорее всего, разлад внутри коллектива просто неизбежен.
Барселона в этом сезоне может отправить мадридский клуб в глубокий нокаут.
А так раз в 10 лет и Барса и стреляет🤭
А так раз в 10 лет и Барса и стреляет🤭
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Быстрее его награждайте, так как этот сезон может быть для него последним в смысле служения его Величеству футболу на высоком уровне. Остальные претенденты молодые, у них всё ещё впереди. Как говорится, успеется.
Быстрее его награждайте, так как этот сезон может быть для него последним в смысле служения его Величеству футболу на высоком уровне. Остальные претенденты молодые, у них всё ещё впереди. Как говорится, успеется.
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