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Стали известны претенденты на звание тренера и игрока сезона в Чемпионшипе

вчера, 11:56

Английская футбольная лига (EFL) объявила кандидатов на награды по итогам сезона.

В Чемпионшипе претендентами на звание лучшего тренера являются Даниэль Фарке («Лидс»), Регис Ле Брис («Сандерленд»), Скотт Паркер («Бернли») и Крис Уайлдер («Шеффилд Юнайтед»).

На звание футболиста сезона претендуют Джеймс Траффорд («Бернли»), Густаво Хамер («Шеффилд Юнайтед») и Даниэл Джеймс («Лидс»).

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:19
Этот сезон Чемпионшипа один из самых захватывающих сезонов, на моей памяти!!! Интрига на каждом участке турнирной таблицы, борьба идет буквально за каждую строчку!!! До конца сезона осталось всего 4 матча, а еще ничего не ясно, кто победит, кто вылетит, кто попайдет в стыковые матчи! Вообщем, стоит всем посмотреть за этой гонкой!
По кандидатам скажу так....
Фарке, Уайлдер трудятся в своих клубах не первый сезон, они вместе вылетили из АПЛ, они и пытаются вернуть свои клубы обратно в элиту. А вот Паркер и Ле Брис приняли команды перед началом сезона и проделали отличную работу, француз вообще принял "черных котов" сразу после их возвращения из Лиги Уан! Паркер же сделал Бернли самой "сухой" командой Шипа! Просто представьте, они пропустили всего 13 мячей в 42 матчах!!!!
Выбирая лучшего игрока Чемпионшипа я бы выбрал вратаря Бёрнли Джеймса Траффорда! 28 сухих матчей это шикарный результат для данного турнира! Команда вообще шла на серии из 11 сухих матчей, а в матче против Сандерленда он вообще не только сохранил ворота сухими, но еще и отразил 2 пенальти!
Мой выбор такой...тренер Паркер/Ле Брис
Игрок Траффорд!
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:07
Всё логично - выбирают лучших из тройки лидеров.
Гость
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