Стали известны претенденты на звание тренера и игрока сезона в Чемпионшипе

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вчера, 11:56

Английская футбольная лига (EFL) объявила кандидатов на награды по итогам сезона.

В Чемпионшипе претендентами на звание лучшего тренера являются («Лидс»), («Сандерленд»), («Бернли») и («Шеффилд Юнайтед»).

На звание футболиста сезона претендуют («Бернли»), («Шеффилд Юнайтед») и («Лидс»).