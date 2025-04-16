Стали известны претенденты на звание тренера и игрока сезона в Чемпионшипе

Английская футбольная лига (EFL) объявила кандидатов на награды по итогам сезона.
В Чемпионшипе претендентами на звание лучшего тренера являются Даниэль Фарке («Лидс»), Регис Ле Брис («Сандерленд»), Скотт Паркер («Бернли») и Крис Уайлдер («Шеффилд Юнайтед»).
На звание футболиста сезона претендуют Джеймс Траффорд («Бернли»), Густаво Хамер («Шеффилд Юнайтед») и Даниэл Джеймс («Лидс»).
По кандидатам скажу так....
Фарке, Уайлдер трудятся в своих клубах не первый сезон, они вместе вылетили из АПЛ, они и пытаются вернуть свои клубы обратно в элиту. А вот Паркер и Ле Брис приняли команды перед началом сезона и проделали отличную работу, француз вообще принял "черных котов" сразу после их возвращения из Лиги Уан! Паркер же сделал Бернли самой "сухой" командой Шипа! Просто представьте, они пропустили всего 13 мячей в 42 матчах!!!!
Выбирая лучшего игрока Чемпионшипа я бы выбрал вратаря Бёрнли Джеймса Траффорда! 28 сухих матчей это шикарный результат для данного турнира! Команда вообще шла на серии из 11 сухих матчей, а в матче против Сандерленда он вообще не только сохранил ворота сухими, но еще и отразил 2 пенальти!
Мой выбор такой...тренер Паркер/Ле Брис
Игрок Траффорд!
По кандидатам скажу так....
Фарке, Уайлдер трудятся в своих клубах не первый сезон, они вместе вылетили из АПЛ, они и пытаются вернуть свои клубы обратно в элиту. А вот Паркер и Ле Брис приняли команды перед началом сезона и проделали отличную работу, француз вообще принял "черных котов" сразу после их возвращения из Лиги Уан! Паркер же сделал Бернли самой "сухой" командой Шипа! Просто представьте, они пропустили всего 13 мячей в 42 матчах!!!!
Выбирая лучшего игрока Чемпионшипа я бы выбрал вратаря Бёрнли Джеймса Траффорда! 28 сухих матчей это шикарный результат для данного турнира! Команда вообще шла на серии из 11 сухих матчей, а в матче против Сандерленда он вообще не только сохранил ворота сухими, но еще и отразил 2 пенальти!
Мой выбор такой...тренер Паркер/Ле Брис
Игрок Траффорд!