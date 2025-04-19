«Реал» хочет подписать Холанда после разгрома от «Арсенала»

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сегодня, 00:27

«Реал» намерен подписать нападающего «Манчестер Сити» .

Как сообщается, после разгрома от «Арсенала» в 1/4 финала Лиги чемпионов президент «сливочных» твёрдо решил оформить трансфер норвежца.

Контракт Холанда с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2034 года.