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«Реал» хочет подписать Холанда после разгрома от «Арсенала»

сегодня, 00:27

«Реал» намерен подписать нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

Как сообщается, после разгрома от «Арсенала» в 1/4 финала Лиги чемпионов президент «сливочных» Флорентино Перес твёрдо решил оформить трансфер норвежца.

Контракт Холанда с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2034 года.

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Все комментарии
резьба
резьба
сегодня в 13:27, ред.
С одной стороны это здравая мысль, с другой - Реалу мешает Винисиус кличка "золотой мяч" и тактика созданная Анчелотти под Бензема, то есть 4-3-3 с одним центральным сильным боевым нападающим и отдающими на него фланговыми вингерами. Винисиус никогда не играл на центр, статистически он после пробежек с мячом бьет по воротам, и никто ему этого не запретил. У Винисиуса по статистике только около 15% атак завершаются передачей. У Мбаппе - около 80%, он как раз вингер в душе. Без продажи золотого Реалу про центрального нападающего можно забыть.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 12:29
Вообще не верю в этот трансфер. Контракт до 2034 года ведь? Если только у него в контракте нет специального пункта...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 09:32
Здорова, Виталь.
Карло...,если бы не так устал, дошёл бы до этого, но постоянное давление и нервотрёпка отвлекают от работы.

Думаю... Великий год/другой отдохнёт и снова сможет работать на прежнем уровне.
Incredulous
Incredulous ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 09:26
Привет, Макс!!
В том, что собственный ресурс не задействован в полной мере, согласен на все сто! К тому, что у нас ушёл главный креативщик и создатель в лице Крооса, папа Карло ещё и ко всему из-за проблем в защите полностью разобрал и разбалансировпл центр поля, постоянно меняя позиции Вальверде и Чуамени, практически не давая игрового времени креативному и техничному Диасу, зато выставляя регулярно старенького Модрича. За Себальоса вообще нет слов. Даже до его травмы, Анчелотти больше выпускал его с замены, чем ставил в старте. А в этом сезоне, без преувеличения, Себальос был самым полезным и продуктивным игроком в центре поля.
shur
shur ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 09:12
...нет их разлучать нельзя, до кучи...!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 09:10
Насчет "во первых - в четвертых" согласен полностью...
Но насчёт "в пятых"... Думаю Реал - мечта любого футболиста..., поэтому здесь тот самый случай, когда бабло уступает пальму первенства Славе.
Incredulous
Incredulous
сегодня в 09:06, ред.
Ну это наверное самая жирная "утка" из последних на тему будущих трансферов Реала.

Во-первых, линия атаки в Реале перенасыщена до предела, некоторые претенденты на место в атаке и так практически не получают игрового времени, такие как Эндрик и Гюлер. А если взять ещё и Холанда, то к не играющим Эндрику и Гюлеру присоединится ещё и Родриго.

Во-вторых, стоимость норвежца на трансфермаркете - 200 млн. А если учесть, что у него контракт с МС до 2034 года, то ценник Сити поставит в разы больше чем в 200 млн. А Перес в последнее время очень не любит тратиться.

В-третьих, при серьёзных проблемах в центре поля, и ещё более серьёзных проблемах в обороне, где на всю линию обороны два с половиной защитника, брать ещё одного нападающего - это просто маразм. И, думаю, даже Перес, с его бесшабашными идеями на такое не пойдёт.

В-четвертых, норвежец абсолютно не подходит Реалу. Это больше силовой форвард, таранного типа. А в Реале всегда отдавали предпочтение техничным форвардам, более заточенным на комбинационную игру.

Ну и в-пятых, кто сказал, что сам Холанд, с таким долгосрочным, жирным контрактом, в одном из лучших клубов планеты, с одной из самых высоких зарплат в Европе, захочет уходить с такого тёплого места.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 08:59, ред.
Холанд, разумеется, лишним не будет..., но для полноценной 4-4-2 или 3-4-3 в основу полузащиты нужно ставить к Джуду и Феде Вальверде ещё двоих (Себальоса и Диаса), чего Карло Великий не делает весь сезон и за что, собсно, он и поплатился.

Резюме. Пересу рано доставать портмоне, ибо собственный ресурс не использован в должной мере.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 08:23, ред.
Там их уже больше двух.)
zmc2eg6358wz
zmc2eg6358wz
сегодня в 08:22
Перес после такого позора опять впадает в крайность
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 06:46
Чуточку опоздали. Холланда надо было подписать после разгрома на Бернабеу 0-4 Барселона. Те дни норвежец ещё продлил контракт до 2034 г.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 06:33, ред.
Эрлинг к Винисиусам и Мбаппе как то вообще не вписывается, как инородный элемент. Да и форварда не собирались брать вроде. Вчера после хет трика Дьекереша в чемпионате Португалии размышлял кто же его заберёт, и Реал по этой причине сразу откинул, в дальнейшем конечно ещё и потому что Виктор ещё наверное не дорос до грандов. В любом случае Реалу разумнее было бы найти тренера сначала а потом уже покупать игроков под тот футбол который он будет проповедовать
shlomo2
shlomo2
сегодня в 05:59
Двум львам в одной клетке тесновато будет...
Comentarios
Comentarios
сегодня в 05:05
С физикой надо чет делать. На одном таланте не уеедешь
STVA 1
STVA 1
сегодня в 01:25
Стоимость Холланда 200 млн и плюс контракт до 2034 года. Это же сколько надо заплатить?))
Не верю!
Scorp689
Scorp689
сегодня в 01:07
Полузащиту нужно обновить... и Карвахаль поправится, всем напихает...
Capral
Capral
сегодня в 01:04
Холанд в Реале? С трудом представляю.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:43
Недавно же была новость, что не собираются покупать чистого форварда)) ох сколько ещё всего понапишут))
протон
протон
сегодня в 00:29
Им достаточно хотя бы Мбаппе, чтобы впереди было кому забивать. Обилие звездной атаки не даёт гарантий успеха, ПСЖ тому пример.
Гость
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