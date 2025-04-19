«Реал» хочет подписать Холанда после разгрома от «Арсенала»

«Реал» намерен подписать нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.
Как сообщается, после разгрома от «Арсенала» в 1/4 финала Лиги чемпионов президент «сливочных» Флорентино Перес твёрдо решил оформить трансфер норвежца.
Контракт Холанда с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2034 года.
Карло...,если бы не так устал, дошёл бы до этого, но постоянное давление и нервотрёпка отвлекают от работы.
Думаю... Великий год/другой отдохнёт и снова сможет работать на прежнем уровне.
Карло...,если бы не так устал, дошёл бы до этого, но постоянное давление и нервотрёпка отвлекают от работы.
Думаю... Великий год/другой отдохнёт и снова сможет работать на прежнем уровне.
В том, что собственный ресурс не задействован в полной мере, согласен на все сто! К тому, что у нас ушёл главный креативщик и создатель в лице Крооса, папа Карло ещё и ко всему из-за проблем в защите полностью разобрал и разбалансировпл центр поля, постоянно меняя позиции Вальверде и Чуамени, практически не давая игрового времени креативному и техничному Диасу, зато выставляя регулярно старенького Модрича. За Себальоса вообще нет слов. Даже до его травмы, Анчелотти больше выпускал его с замены, чем ставил в старте. А в этом сезоне, без преувеличения, Себальос был самым полезным и продуктивным игроком в центре поля.
В том, что собственный ресурс не задействован в полной мере, согласен на все сто! К тому, что у нас ушёл главный креативщик и создатель в лице Крооса, папа Карло ещё и ко всему из-за проблем в защите полностью разобрал и разбалансировпл центр поля, постоянно меняя позиции Вальверде и Чуамени, практически не давая игрового времени креативному и техничному Диасу, зато выставляя регулярно старенького Модрича. За Себальоса вообще нет слов. Даже до его травмы, Анчелотти больше выпускал его с замены, чем ставил в старте. А в этом сезоне, без преувеличения, Себальос был самым полезным и продуктивным игроком в центре поля.
Но насчёт "в пятых"... Думаю Реал - мечта любого футболиста..., поэтому здесь тот самый случай, когда бабло уступает пальму первенства Славе.
Но насчёт "в пятых"... Думаю Реал - мечта любого футболиста..., поэтому здесь тот самый случай, когда бабло уступает пальму первенства Славе.
Во-первых, линия атаки в Реале перенасыщена до предела, некоторые претенденты на место в атаке и так практически не получают игрового времени, такие как Эндрик и Гюлер. А если взять ещё и Холанда, то к не играющим Эндрику и Гюлеру присоединится ещё и Родриго.
Во-вторых, стоимость норвежца на трансфермаркете - 200 млн. А если учесть, что у него контракт с МС до 2034 года, то ценник Сити поставит в разы больше чем в 200 млн. А Перес в последнее время очень не любит тратиться.
В-третьих, при серьёзных проблемах в центре поля, и ещё более серьёзных проблемах в обороне, где на всю линию обороны два с половиной защитника, брать ещё одного нападающего - это просто маразм. И, думаю, даже Перес, с его бесшабашными идеями на такое не пойдёт.
В-четвертых, норвежец абсолютно не подходит Реалу. Это больше силовой форвард, таранного типа. А в Реале всегда отдавали предпочтение техничным форвардам, более заточенным на комбинационную игру.
Ну и в-пятых, кто сказал, что сам Холанд, с таким долгосрочным, жирным контрактом, в одном из лучших клубов планеты, с одной из самых высоких зарплат в Европе, захочет уходить с такого тёплого места.
Во-первых, линия атаки в Реале перенасыщена до предела, некоторые претенденты на место в атаке и так практически не получают игрового времени, такие как Эндрик и Гюлер. А если взять ещё и Холанда, то к не играющим Эндрику и Гюлеру присоединится ещё и Родриго.
Во-вторых, стоимость норвежца на трансфермаркете - 200 млн. А если учесть, что у него контракт с МС до 2034 года, то ценник Сити поставит в разы больше чем в 200 млн. А Перес в последнее время очень не любит тратиться.
В-третьих, при серьёзных проблемах в центре поля, и ещё более серьёзных проблемах в обороне, где на всю линию обороны два с половиной защитника, брать ещё одного нападающего - это просто маразм. И, думаю, даже Перес, с его бесшабашными идеями на такое не пойдёт.
В-четвертых, норвежец абсолютно не подходит Реалу. Это больше силовой форвард, таранного типа. А в Реале всегда отдавали предпочтение техничным форвардам, более заточенным на комбинационную игру.
Ну и в-пятых, кто сказал, что сам Холанд, с таким долгосрочным, жирным контрактом, в одном из лучших клубов планеты, с одной из самых высоких зарплат в Европе, захочет уходить с такого тёплого места.
Резюме. Пересу рано доставать портмоне, ибо собственный ресурс не использован в должной мере.
Резюме. Пересу рано доставать портмоне, ибо собственный ресурс не использован в должной мере.
Не верю!
Не верю!