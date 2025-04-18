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«Реал» изменил трансферные планы после поражения от «Арсенала»

вчера, 20:25

«Реал» изменил трансферные планы после поражения от «Арсенала» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Первоначальный план мадридского клуба на лето заключался в том, чтобы подписать только защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда. После разгромного вылета из Лиги чемпионов «сливочные» решили расширить летнюю трансферную кампанию.

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Все комментарии
tsty8r6n443e
tsty8r6n443e
вчера в 23:09
Перес в защиту сам выйдет)
shur
shur ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 23:02
...плюс, не в радость уже этот парень из ПСЖ,одни и те же финты
изученные защитниками противников, Родрига потерял кураж, Вини,
этот парень психологически загнал себя в угол,полностью поменял
свою атакующую стратегию,много неточностей и потерь,только без
страданий(уже приятно!). Ну и Джуд конечео не Тони и Лука, кот который гуляет сам по себе! Печальная картина!
Hamman
Hamman ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 22:07
Номинально они оба центральные полузащитники. Оба более тяготеют к атакующим действиям и оба не особо эффективны при защите. Не интересовался правда на каких они позициях играли в предыдущих клубах, сужу по игре за сборные.
Не отрицаю возможности что ошибаюсь.
протон
протон
вчера в 21:57
Папа Карло об этом говорил в зимнее окно, после вылета Перес очухался
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 21:32, ред.
Вальверде всегда играл как центр полузащитник. и правый вингер.
за Тчуамени контроль центра поля вместе с Каземиро до перехода в МЮ.
по мне, Тчуамени намного хорош чем Каземиро. потому Реал готовности продал Казе англичанам. Кроос и Модрич отвечали за креатив.
Камавинга тоже цзк
все они полузащитники.
Тчуамени перевели в защиту, когда некого было туда вставить.
по моему и Вальверде играл в защите.
универсальные солдаты переса.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Hamman (раскрыть)
вчера в 21:25
Разве Тчуамени и Вальверде атакующие полузащитники?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:23, ред.
все мы вроде правильные вещи пишем.
но должны понимать, чт кто то из Реала должен уйти, если клуб намерен купит новичков. или состав раздутый, как у Челси на два три состава, не всем угодишь, не всем будет гарантировано игровое время, недовольным Гюлер с Эндриком добавятся еще кто то. вот вот Алаба и Милитао, когда снова в строю будут, хотят постоянно играть. Себальос куда деваться?
конечнго, фанаты Реала все хотим от тренера максимум из максимума (тебе дают все возможные средства, топ-игроков и ты, тренер, ставь топовую доминирующую игру, обыгрываешь такие же топовые клубы + обыгрываешь всяких контратакующих не таких хитрюг и откровенных автобус типа леганес с хетафе.
но не все так просто.
и не могу представит, что Винисиус и Мбаппе будут больше командными игроками. не станут они отрабатывать в обороне.
им следует забивать голы, наращивать стату, быть ярче всех звезд, а это значит, постоянно топ-3 фаворите золотого мяча и прочитх призов.
а если неудачи пойдут, сразу тренер виноват.
вот уже 2 дня прошло, испанские сми поливают Анчелотти
и ни один игрок реала публично не поддержал тренера.
когда Хави уволил Лапорта, точно помню, открыто его поддержали Гави и Педри.
RM_35
RM_35
вчера в 21:12
ну значит хорошо что проиграли арсеналу, а то одного трента было бы мало для усиления!!
Hamman
Hamman
вчера в 21:09
Защитник качественный нужен справа. Васкес получает огромную порцию хейта по сути без вины. Он не защитник, просто больше некому. Васкес, Тчуамени, Камавинга, Вальверде, все они атакующие полузащитники, вынужденно выполняющие роль защитников.
Не меньше проблема у Реала в центре. Кроос ушёл, а он выполнял неоценимую работу - был связующим звеном между защитой и нападением, дирижировал командой. Замены ему нет! Лука к сожалению заметно сдал и я надеюсь что это всего лишь усталость и он способен будет помочь команде ещё на один сезон.
Нет также игрока разрушителя. Каземиро отлично выполнял эту роль, но после его ухода эта позиция очень ослабла.
Ну и естественно нужен настоящий, полноценный центрфорвард! Из Мбаппе второго Бензема не получится. Характеры абсолютно разные. Киллиан не будет послушно пахать на не родной позиции. Хотя время покажет, надеюсь я в нём ошибаюсь.
Нужно усиление. Качественное!
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:57
Не подготовились к уходу Тони, и Карвахаль сломался... а заменить то и некем...
Incredulous
Incredulous
вчера в 20:56, ред.
Это называется - пока жареный петух не клюнет.
С самого начала сезона было видно, что после ухода Крооса, Реал полностью потерял центр поля. Беллингем больше заточен на атаку, Чуамени и Вальверде папа Карло постоянно засовывал в защиту, не давая им нормально наигрывать комбинации в центре. Модрич постарел и не вывозит былой интенсивности. Камавинга очень нестабилен, а Гюлер сырой пацанюра, возомнивший себя большой звездой. Реал потерял связующее звено между обороной и атакой. Плюс ко всему проблема по всей линии обороны. Если бы не вовремя подоспевший молодой талант в лице Рауля Асенсио, Чуамени до конца сезона не вылез бы из позиции центрального защитника. А после травмы Карвахаля, команда играет сразу без двух крайних защитников. Васкес уже совсем не тянет и постоянно проваливается, Фран Гарсия уровня разве что хорошего резервиста, ну а бревно Менди вообще не понимаю как попал в Реал. Ну и плюс ко всему тренер полностью потерял контроль над командой, слишком много позволяя игрокам, от чего они просто вылезли ему на голову.

И чтобы руководству это увидеть, нужно было слить весь сезон, и опустить уровень игры команды на самое дно.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:45
Скоро увидем новых игроков в Реале.
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