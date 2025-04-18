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вчера, 20:25

«Реал» изменил трансферные планы после поражения от «Арсенала» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Первоначальный план мадридского клуба на лето заключался в том, чтобы подписать только защитника «Ливерпуля» . После разгромного вылета из Лиги чемпионов «сливочные» решили расширить летнюю трансферную кампанию.