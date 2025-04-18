«Реал» изменил трансферные планы после поражения от «Арсенала» в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Первоначальный план мадридского клуба на лето заключался в том, чтобы подписать только защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда. После разгромного вылета из Лиги чемпионов «сливочные» решили расширить летнюю трансферную кампанию.
С самого начала сезона было видно, что после ухода Крооса, Реал полностью потерял центр поля. Беллингем больше заточен на атаку, Чуамени и Вальверде папа Карло постоянно засовывал в защиту, не давая им нормально наигрывать комбинации в центре. Модрич постарел и не вывозит былой интенсивности. Камавинга очень нестабилен, а Гюлер сырой пацанюра, возомнивший себя большой звездой. Реал потерял связующее звено между обороной и атакой. Плюс ко всему проблема по всей линии обороны. Если бы не вовремя подоспевший молодой талант в лице Рауля Асенсио, Чуамени до конца сезона не вылез бы из позиции центрального защитника. А после травмы Карвахаля, команда играет сразу без двух крайних защитников. Васкес уже совсем не тянет и постоянно проваливается, Фран Гарсия уровня разве что хорошего резервиста, ну а бревно Менди вообще не понимаю как попал в Реал. Ну и плюс ко всему тренер полностью потерял контроль над командой, слишком много позволяя игрокам, от чего они просто вылезли ему на голову.
И чтобы руководству это увидеть, нужно было слить весь сезон, и опустить уровень игры команды на самое дно.
С самого начала сезона было видно, что после ухода Крооса, Реал полностью потерял центр поля. Беллингем больше заточен на атаку, Чуамени и Вальверде папа Карло постоянно засовывал в защиту, не давая им нормально наигрывать комбинации в центре. Модрич постарел и не вывозит былой интенсивности. Камавинга очень нестабилен, а Гюлер сырой пацанюра, возомнивший себя большой звездой. Реал потерял связующее звено между обороной и атакой. Плюс ко всему проблема по всей линии обороны. Если бы не вовремя подоспевший молодой талант в лице Рауля Асенсио, Чуамени до конца сезона не вылез бы из позиции центрального защитника. А после травмы Карвахаля, команда играет сразу без двух крайних защитников. Васкес уже совсем не тянет и постоянно проваливается, Фран Гарсия уровня разве что хорошего резервиста, ну а бревно Менди вообще не понимаю как попал в Реал. Ну и плюс ко всему тренер полностью потерял контроль над командой, слишком много позволяя игрокам, от чего они просто вылезли ему на голову.
И чтобы руководству это увидеть, нужно было слить весь сезон, и опустить уровень игры команды на самое дно.