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«Спартак» в концовке матча вырвал победу у «Акрона»

вчера, 16:32
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)2 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Спартак» в гостях обыграл «Акрон» (3:2) в матче 25-го тура РПЛ.

На 23-й минуте первый гол в игре с пенальти забил нападающий «Акрона» Артём Дзюба. На 29-й минуте Дмитрий Пестряков удвоил преимущество хозяев. На 39-й минуте Тео Бонгонда сократил отставание в счёте. В дополнительное к первому тайму время Эсекьель Барко не забил пенальти. На 61-й минуте автогол забил полузащитник «Акрона» Алекса Дурасович. В дополнительное ко второму тайму время Барко принёс «Спартаку» победу, реализовав пенальти.

«Акрон» идёт на 9-м месте (28 очков), «Спартак» занимает 2-е место (50 очков).

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ stasil2 (раскрыть)
вчера в 23:03
бери больше, всё таки пишешь человеку с опытом
stasil2
stasil2 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:11
Как ты переводишься? Четверь зели? 💀
nikolah
nikolah
вчера в 21:30
Матч не смотрел, говорят пенальти сомнительное, впрочем это всё уже неважно, главное счет на табло, борьба продолжается
KSY116
KSY116
вчера в 20:08
Какой позор
112910415
112910415
вчера в 19:37
слишком много валидола !
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 19:35
Ребята ! (это я обращаюсь к футболистам "Спартака" ), вы что, хотите до инфаркта довести своих преданных ( и не очень) болельщиков ? Хватит возить их одним местом по паркету. В кои веки у вас появился шанс стать первыми, и вот уже второй матч ходите по лезвию бритвы. Хватит шмыгать носом и вспоминать первый круг.
isamsn
isamsn
вчера в 19:32, ред.
Не попади в штангу Акрон, счёт в 1 тайме мог стать 3:0. И большое сомнение в возможности отыграться было бы у Спартака. Тем более что играл там только Тео который грамотно использовал ошибки соперника, сам забил да ещё об голову защитника принёс второй мяч. конечно не без доли везения. Остальные игроки ничем не превосходили игроков Акрона.
Константин Белых
Константин Белых ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:20
А ни у кого и нет этой так называемой чемпионской игры. Все в прошлом туре превозносили Дагов а по факту только дичайший фарт с дураком Денисовым и мазилой Мединой не дали Спартаку 3 очка взять-жались весь 2 тайм как щенки. Тут где то повезло согласен-но кому везет у того и петух снесет. Ну и класс некоторых наших на 3 головы выше Акронцев так что по совокупности факторов все же поставил бы в плюс эту победу-тем более игру было интересно смотреть в отличие от большинства тягомотины нашей РПЛ. Как то так..
Capral
Capral ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 19:00
Какой огонь, это позорище, а не огонь!!!
Ну хорошо, что так всё обошлось, а ведь могло быть и хуже. И это уже который матч Спартака после зимней паузы. А выводы никто не делает. На классе, исключительно на классе победили, при, определенном везении. Но разве это чемпионская игра?! Считанные игры Спартака, где команда побеждала чисто по тренерски, а остальные- исключительно на классе. А где же тренерская мысль? Стихийный футбол Спартака, такой же, как футбол Краснодара.
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 18:46
Ну что матч огонь! Но. С Гарсией к сожалению выходим как вдесятером уже которую игру. Ни удара ни паса ни цепляния за мяч-НИХРЕНА! Шамар чем был хуже-чтоб заплатить за это барахло 18 миллионов! С такой ситуацией Мартинса надо выдвигать в ЦН. А летом выкупать Жадсона. Понравился Зоба на месте Денисова-хоть и медленный но интеллект его очень выручал сегодня как и всегда-косяков он не порет. Ну и лучший-бриллиант Марки-даже в крайнем защитнике супер как хорош-лучший краек РПЛ-объективно. Как бы его в европу не дернули(переподписать его и зп накинуть срочно). Как всегда выдали шоу которое понравилось зрителям. Все пендали по делу плюс неназначенный на Барко в первом тайме. С Автоголом повезло-но вот с Махачхалой повезло в обратную сторону)). С победой! Идем дальше!
Gorasul
Gorasul
вчера в 18:23, ред.
А зачем нужен физрук если у него игроки в 6 раз дороже протвостоящей команды, то есть априори он должен вести, хорошо не 6-0, но 2-3 точно, просто игроки выше классом, быстрее, выносливее и мастеровитее. А он постоянно продувает и здесь почти. Может физрук вообще не нужен?
Ев17
Ев17
вчера в 18:18
12ный маркиньос, он не в реанимации ? так пострадал ...
Сп62
Сп62
вчера в 18:04, ред.
Как говорил А. Аршавин, ваши ожидания - ваши проблемы. От Спартака мы тоже много ждали. Но команда, как будто, застыла в развитие. Игроки классные, но нет ни какой гибкости в атаке. Комбинационная игра на нуле. Длинным пасом ни кто не владеет. Средним пасом более-менее Умяров. Чтобы перевести мяч с фланга на фланг приходится делать минимум две, а то и три передачи поперёк поля. Естественно, что за это время противник все свободные зоны успевает закрыть. Когда Барко обыгрывает одного, второго соперника и появляется воможность сделать обостряющий пас, он идёт к центру штрафной противника и упирается в стену защитников. И это систематически. У меня вопрос к тренерскому штабу. Почему на эти ошибки тренеры не обращают внимание? В результате команда скатывается на обыкновенный навал и рассчитывает на ошибки соперника. С такой тактикой на высокие места очень трудно надеяться. А жаль.
Kosmos58
Kosmos58 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 17:55
Да! Просто ФК Спартак = ЛукОйл.
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 17:54
Дружище, мой Вам Поклон за понимание и сочувствие!!!!!!!
Приятно, что есть ещё люди, которым дорого имя их любимого Клуба, а не временное прикрытие, тех или иных "покровителей"!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍✊✊✊✊✊✊✊
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:17, ред.
Capral
Вчера вы мне писали, и я выражал своё сожаление. Мне действительно жаль, я бы хотел чтобы и она вернулась тоже. Моя вам искренняя поддержка и вам спасибо за понимание, рад что есть люди мужественные готовые смотреть суровой правде в глаза без розовых очков. Крепко жму вам руку)
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Petruccio (раскрыть)
вчера в 17:16
Согласен, здесь место надо знать, особенно тем кто гниль пишет про Спартак
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 17:15
    Bad Listener
    Bad Listener ответ Petruccio (раскрыть)
    вчера в 17:15
      STVA 1
      STVA 1
      вчера в 17:15
      Болел КБ с Победой! Но с игрой надо что-то делать!
      fwj2gfbhk3hw
      fwj2gfbhk3hw ответ Некакойшенко (раскрыть)
      вчера в 17:13
      С волевой это по воле судьи что ли? Тогда да, согласен с волевой.
      Futurista
      Futurista ответ Petruccio (раскрыть)
      вчера в 17:06
      И это правильно...за 103 года было много разных тренеров и руководств)...
      Bad Listener
      Bad Listener ответ Petruccio (раскрыть)
      вчера в 17:06
        Petruccio
        Petruccio ответ Bad Listener (раскрыть)
        вчера в 17:05
          Некакойшенко
          Некакойшенко
          вчера в 17:05
          Спартачей и болел с волевой победой. Сейчас проходных игр не осталось и потому победа есчё нужней. Жаль только опять валидол. Но по другому они видимо просто не умеют...
          Bad Listener
          Bad Listener ответ Petruccio (раскрыть)
          вчера в 17:05
          Ну это твое личное дело как и моё, на то нам и дана свобода выбора
          Petruccio
          Petruccio ответ Bad Listener (раскрыть)
          вчера в 17:04
          Никогда не болел против своего клуба, даже если не нравится руководство и их марионетка на должности тренера.
          Bad Listener
          Bad Listener ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
          вчера в 17:04
            NbKA555
            NbKA555
            вчера в 17:02
            С победой родной Спартак.Барко надеюсь придет в себя!Пожарят которую игру..Главное отыгрались и добыли победу.Драмотический матч..Но рад что добыли 3 очка.Всем добра и Христос Воскресе!!!
            Petruccio
            Petruccio ответ Bad Listener (раскрыть)
            вчера в 17:01
            Тогда забудь о ней её нет.
            Гость
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