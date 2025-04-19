«Спартак» в концовке матча вырвал победу у «Акрона»

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вчера, 16:32

«Спартак» в гостях обыграл «Акрон» (3:2) в матче 25-го тура РПЛ .

На 23-й минуте первый гол в игре с пенальти забил нападающий «Акрона» Артём Дзюба. На 29-й минуте Дмитрий Пестряков удвоил преимущество хозяев. На 39-й минуте Тео Бонгонда сократил отставание в счёте. В дополнительное к первому тайму время Эсекьель Барко не забил пенальти. На 61-й минуте автогол забил полузащитник «Акрона» Алекса Дурасович. В дополнительное ко второму тайму время Барко принёс «Спартаку» победу, реализовав пенальти.

«Акрон» идёт на 9-м месте (28 очков), «Спартак» занимает 2-е место (50 очков).